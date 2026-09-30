 Valerie Lungu, apariție spectaculoasă la cununia civilă cu Alex Gîlcă! A purtat o ținută de 12.000 de euro. Cum a arătat decorul de vis
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Valerie Lungu, apariție spectaculoasă la cununia civilă cu Alex Gîlcă! A purtat o ținută de 12.000 de euro. Cum a arătat decorul de vis

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit oficial soț și soție pe 23 septembrie, după mai bine de trei ani de relație. Cei doi au ales să își țină cununia civilă departe de ochii publicului, însă, la o săptămână de la eveniment, influencerița a publicat primele imagini de la ceremonie și de la petrecerea organizată ulterior. Decorul elegant, cu influențe vintage, și ținuta spectaculoasă a miresei, care ar fi costat aproximativ 12.000 de euro, au atras imediat atenția.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit oficial soț și soție pe 23 septembrie
Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit oficial soț și soție pe 23 septembrie Foto: Instagram

După o relație de peste trei ani, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au decis să își unească destinele în cadrul unei ceremonii civile organizate pe 23 septembrie. Concurenții de la „Asia Express – Drumul Mătăsii” au preferat să păstreze discreția în privința evenimentului, iar primele fotografii au fost publicate abia după o săptămână.

Pentru această ocazie specială, influencerița a ales o ținută neobișnuită, renunțând la clasica rochie albă de mireasă. Valerie a purtat un compleu elegant din dantelă, format dintr-o fustă lungă, mulată pe corp, și o bluză realizată din același material. Piesa vestimentară, achiziționată de la un brand de lux din Turcia, ar fi costat aproximativ 12.000 de euro.

Apariția a fost completată de o pălărie supradimensionată, de culoare crem, care i-a conferit un aer sofisticat, inspirat din moda anilor '70. Pentru buchetul de mireasă, Valerie Lungu a optat pentru flori de câmp, în ton cu stilul natural și romantic al întregii ținute.

La rândul său, Alex Gîlcă a ales o ținută elegantă, formată dintr-un tuxedo negru, o cămașă albă și un papion negru. Mirele a mizat pe un stil clasic, care s-a potrivit perfect cu apariția rafinată a partenerei sale.

Decor de poveste la petrecerea de după cununia civilă

Imagini de la cununia civilă a Valeriei Lungu și Alex Gîlcă
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Imagini de la cununia civilă a Valeriei Lungu și Alex Gîlcă Foto: Facebook

După ceremonia oficială, cei doi proaspăt căsătoriți au sărbătorit alături de invitați într-un restaurant elegant, amenajat într-un stil vintage, cu numeroase detalii romantice. Decorul a fost unul deosebit, cu imprimeuri florale, aranjamente atent alese și lumânări lungi, amplasate în sfeșnice aurii, care au oferit meselor un aspect desprins din revistele de specialitate.

Fotografiile publicate de Valerie Lungu surprind atât momentele speciale din ziua cununiei civile, cât și atmosfera petrecerii. Influencerița a ales să împărtășească cu urmăritorii săi imagini de la eveniment, dezvăluind detalii despre una dintre cele mai importante zile din viața sa.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă formează un cuplu de mai bine de trei ani, iar participarea lor la „Asia Express – Drumul Mătăsii” i-a adus în atenția unui public și mai larg. Acum, cei doi au început un nou capitol împreună, după ce și-au oficializat relația în cadrul unei ceremonii discrete, dar spectaculoase.

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