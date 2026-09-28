 George Jaguarul a revenit în brațele iubitei după ce a despărțit cupluri la „Insula Iubirii”! Imagini de senzație cu cei doi îndrăgostiți pe străzile din Sibiu!
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George Jaguarul a revenit în brațele iubitei după ce a despărțit cupluri la „Insula Iubirii”! Imagini de senzație cu cei doi îndrăgostiți pe străzile din Sibiu!

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George Jaguarul, ispita masculină de la „Insula Iubirii”, nu conteneşte să-şi surprindă fanii la orice mişcare, cum îi place să spună. Paparazzi Click! l-au surprins însă, zilele trecute, pe celebrul Jaguarul în acțiune pe străzile din Sibiu. Şi surpriză mare: după ce a mers să despartă cupluri la „Insula Iubirii”, George s-a întors spășit tot în brațele iubitei! Vă prezentăm imagini savuroase cu cei doi îndrăgostiți, la ieșirea din hotel. 

George Jaguarul cu iubita, în Sibiu
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George Jaguarul cu iubita, în Sibiu Foto: click.ro

George Ivănescu, zis și Jaguarul, a reușit anul trecut să fie unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de la „Insula Iubirii”. În sezonul 10, celebrul Jaguarul a revenit ca ispită şi a reușit să-şi bage coada în unele cupluri. 

Sursele noastre spun însă că, atunci când a plecat pe insulă, în Thailanda pentru a ispiti alte femei, Jaguarul ar fi lăsat-o acasă pe iubita lui, Diana Grigore. O tânără superbă, brunetă, care este exact tiparul lui de bambolină perfectă. 

Diana știa însă ce se întâmplă în cadrul show-ului și a fost total de acord ca partenerul ei să participe la emisiune şi să ispitească alte femei. Cel mai probabil, bruneta a mers pe premisa că Jaguarul ei „va parca” tot acasă la finalul show-ului şi nu s-a înşelat deloc. 

Chiar dacă interacțiunile lui George din Thailanda au fost intense, la întoarcerea în țară George s-a reîntors tot în brațele iubitei sale. Cei doi au ales însă să fie foarte discreți, evitând să posteze imagini împreună pe rețelele de socializare, însă relația lor este una  din ce în ce mai serioasă.

Jaguarul şi Bambolina lui, îndrăgostiți prin Sibiu 

Astfel fotoreporterii Click!, au avut marea surpriză să dea nas în nas cu celebra ispită masculină şi iubita lui, sâmbătă dimineață, la ieșirea dintr-un hotel de patru stele din centrul Sibiului. 

Cei doi erau îmbracați aproape în totalitate în alb şi petrecuseră probabil o noapte fierbinte la hotel. În timp ce aşteptau în fața hotelului să vină taxiul, aceştia au butonat telefoanele şi au aruncat ocheade împrejur, semn că se cam feresc de ochii lumii. 

Diana Grigore, iubita lui George Jaguarul
Diana Grigore, iubita lui George Jaguarul Foto: Instagram

Cine e iubita lui George Jaguarul? 

Diana, iubita lui George Jaguarul, este o tânără brunetă cu părul lung, ochi închiși la culoare și un stil vestimentar rafinat. Are o siluetă de model și preferă machiajele elegante, care îi scot în evidență trăsăturile simetrice.

Pe lângă aspectul fizic spectaculos, Diana are un profil profesional impresionant. Are un master în drept european, lucrează ca jurnalist politic și este consilier în comunicare, preferând o viață axată pe carieră, departe de lumea show-biz-ului și de scandalurile mondene.

Cum arată femeia perfectă pentru Jaguarul? 

La lansarea noului sezon al emisiunii, George Jaguarul a dezvăluit pentru Click!, cum arată femeia perfectă pentru el. 

 „Eu nu am venit la emisiune să despart pe cineva! Pe mine m-au înscris prietenii din Italia la acest show, nu auzisem de el pentru că eu nu urmăream emisiunile din România. Dar, dacă ei au zis toți că mi se potrivește, am zis că trebuie să știe ei ceva. 

Mie îmi place să fiu mereu în centrul atenției, să mă salute toată lumea și lumea din câte am văzut are și ea nevoie de mine. Când lipsește Jaguarul  de la un party, atmosfera se schimbă! 

Femeia ideală pentru mine trebuie să fie o persoană foarte sinceră, care să se gândească numai la bani. Putem să ne mai și plimbăm romantic în parc, să ne iubim, nu-mi plac femeile materialiste. Noroc că mai există și fete super”, a spus acesta, pentru Click!

George Ivănescu, zis Jaguarul, are 35 de ani și deține afaceri în domeniul HORECA. Acesta a demonstrat cu prisosință, încă din sezonul trecut, că poate îmbina replicile virale cu momentele de seriozitate.

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