Ce tactică folosește Jaguarul la „Insula Iubirii”? „Eu stau la pândă”

George Ivănescu, zis și Jaguarul, a reușit anul trecut să fie unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de la „Insula Iubirii”. În sezonul 10, celebrul deja Jaguarul revine ca ispită! Iată ce dezvăluiri a făcut acesta, într-un interviu savuros acordat în exclusivitate pentru Click!

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