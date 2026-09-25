„Îmi vreau copilul înapoi!” Mama Valentinei, tânăra ucisă de iubitul ei, face dezvăluiri cumplite la ultimul rămas bun
Familia și apropiații își iau rămas bun de la Valentina, tânăra de 28 de ani ucisă cu o cruzime rară și aruncată într-o valiză în Olt. Mama fetei a dezvăluit apelurile disperate dinaintea tragediei, în timp ce pe numele suspectului fugar Vlad Bălțățeanu a fost emis mandat internațional de arestare.
O durere fără margini a cuprins comunitatea din Filiași, unde familia, prietenii și apropiații se adună astăzi pentru a o conduce pe ultimul drum pe Valentina Tănasie. Tânăra de 28 de ani a sfârșit într-un mod cumplit, fiind bătută până la deces și abandonată într-un geamantan aruncat în apele Oltului.
Mărturiile sfâșietoare ale părinților: apelurile disperate dinaintea măcelului
Mama Valentinei, Cristina Gâdea, s-a întors de urgență din Austria pentru a-și îngropa fiica, făcând declarații sfâșietoare despre calvarul pe care tânăra îl trăia alături de partenerul agresiv potrivit Observator:
„Îmi vreau copilul înapoi, să îmi aducă copilul înapoi”. Aceasta a povestit ultimele convorbiri telefonice terifiante, când tânăra implora pentru sprijin:
„M-a sunat şi îmi zicea: »Mami, stai cu mine în telefon că îmi e frică că mă omoară». Ultima dată, când ea m-a sunat în noaptea de duminică, el a venit aşa agresiv, era beat. I-a luat telefonul şi pe cameră îmi spunea el mie că: «ce?! Totul e bine»”.
Semnele bătăilor repetate erau vizibile, femeia încercând să rupă relația din cauza abuzurilor continue.
Mama fetei a relatat momentele de groază când și-a văzut copilul desfigurat: „Fata m-a sunat pe cameră şi mi-a arătat că era bătută, avea mâna umflată cât piciorul cu duluri, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre, adică avea negrituri pe corp”.
Femeia a adăugat detalii despre starea agresorului: „Se poate, da, să fi luat şi droguri, dar în seara respectivă era beat, se vedea”.
Tatăl tinerei, Petre Tănasie, a confirmat că încercase să afle adevărul despre scandalurile din cuplu, dar fata încerca să minimalizeze actele de violență de teamă:
„«Băi, tati, mama ta mi-a zis că ăsta te bate, e adevărat?». «Nu, tati, mi-a dat odată o palmă că mi-a zis că de ce i-am dat unuia urmărire pe Instagram»”.
Urmărire internațională: suspectul a fugit în Ungaria cu ajutorul unui prieten
Ancheta coordonată de procurori arată că Vlad Bălțățeanu a planificat rapid părăsirea teritoriului național. El a apelat la un prieten din Sibiu, pe care l-a mințit că i s-a stricat mașina, convingându-l să îl transporte până în Ungaria, persoana respectivă nefiind implicată în crimă.
O vânzătoare din localitate a confirmat agitația suspectului din noaptea fatală: „Duminică seara a fost la noi aici şi a cumpărat un pachet de ţigări. A plecat foarte grăbit”.
Femeia a completat tabloul agresivității bărbatului: „Am înţeles că şi-a bătut şi tatăl, a mai bătut o prietenă, am înţeles că e şi de viol. Are mai multe”.
În imobilul în care cei doi au locuit, criminaliștii au căutat probe timp de patru ore, prelevând de pe salteaua din dormitor mai multe pete care par a fi de sânge, acestea fiind trimise la laborator pentru confirmarea profilului genetic al victimei.
Gabriela Groza, doctor în psihologie judiciară, a oferit o explicație asupra tiparului psihologic al unor astfel de indivizi violenți: „Întotdeauna agresorii au nişte explicaţii foarte punctuale, despre ce s-a întâmplat în trecut”.
Cazul Valentinei Tănasie îngroașă un bilanț sumbru la nivel național, tânăra de 28 de ani fiind a 27-a femeie ucisă de partenerul de viață în România în cursul acestui an.