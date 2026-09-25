 „Îmi vreau copilul înapoi!” Mama Valentinei, tânăra ucisă de iubitul ei, face dezvăluiri cumplite la ultimul rămas bun
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„Îmi vreau copilul înapoi!” Mama Valentinei, tânăra ucisă de iubitul ei, face dezvăluiri cumplite la ultimul rămas bun

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Familia și apropiații își iau rămas bun de la Valentina, tânăra de 28 de ani ucisă cu o cruzime rară și aruncată într-o valiză în Olt. Mama fetei a dezvăluit apelurile disperate dinaintea tragediei, în timp ce pe numele suspectului fugar Vlad Bălțățeanu a fost emis mandat internațional de arestare.

Mama Valentinei s-a întors din Austria pentru a-și îngropa fata
Mama Valentinei s-a întors din Austria pentru a-și îngropa fata Foto: facebook

O durere fără margini a cuprins comunitatea din Filiași, unde familia, prietenii și apropiații se adună astăzi pentru a o conduce pe ultimul drum pe Valentina Tănasie. Tânăra de 28 de ani a sfârșit într-un mod cumplit, fiind bătută până la deces și abandonată într-un geamantan aruncat în apele Oltului.

Mărturiile sfâșietoare ale părinților: apelurile disperate dinaintea măcelului

Mama Valentinei, Cristina Gâdea, s-a întors de urgență din Austria pentru a-și îngropa fiica, făcând declarații sfâșietoare despre calvarul pe care tânăra îl trăia alături de partenerul agresiv potrivit Observator:

„Îmi vreau copilul înapoi, să îmi aducă copilul înapoi”. Aceasta a povestit ultimele convorbiri telefonice terifiante, când tânăra implora pentru sprijin:

„M-a sunat şi îmi zicea: »Mami, stai cu mine în telefon că îmi e frică că mă omoară». Ultima dată, când ea m-a sunat în noaptea de duminică, el a venit aşa agresiv, era beat. I-a luat telefonul şi pe cameră îmi spunea el mie că: «ce?! Totul e bine»”.

Semnele bătăilor repetate erau vizibile, femeia încercând să rupă relația din cauza abuzurilor continue.

Mama fetei a relatat momentele de groază când și-a văzut copilul desfigurat: „Fata m-a sunat pe cameră şi mi-a arătat că era bătută, avea mâna umflată cât piciorul cu duluri, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre, adică avea negrituri pe corp”.

Femeia a adăugat detalii despre starea agresorului: „Se poate, da, să fi luat şi droguri, dar în seara respectivă era beat, se vedea”.

Tatăl tinerei, Petre Tănasie, a confirmat că încercase să afle adevărul despre scandalurile din cuplu, dar fata încerca să minimalizeze actele de violență de teamă:

„«Băi, tati, mama ta mi-a zis că ăsta te bate, e adevărat?». «Nu, tati, mi-a dat odată o palmă că mi-a zis că de ce i-am dat unuia urmărire pe Instagram»”.

Urmărire internațională: suspectul a fugit în Ungaria cu ajutorul unui prieten

Ancheta coordonată de procurori arată că Vlad Bălțățeanu a planificat rapid părăsirea teritoriului național. El a apelat la un prieten din Sibiu, pe care l-a mințit că i s-a stricat mașina, convingându-l să îl transporte până în Ungaria, persoana respectivă nefiind implicată în crimă.

O vânzătoare din localitate a confirmat agitația suspectului din noaptea fatală: „Duminică seara a fost la noi aici şi a cumpărat un pachet de ţigări. A plecat foarte grăbit”.

Femeia a completat tabloul agresivității bărbatului: „Am înţeles că şi-a bătut şi tatăl, a mai bătut o prietenă, am înţeles că e şi de viol. Are mai multe”.

În imobilul în care cei doi au locuit, criminaliștii au căutat probe timp de patru ore, prelevând de pe salteaua din dormitor mai multe pete care par a fi de sânge, acestea fiind trimise la laborator pentru confirmarea profilului genetic al victimei.

Gabriela Groza, doctor în psihologie judiciară, a oferit o explicație asupra tiparului psihologic al unor astfel de indivizi violenți: „Întotdeauna agresorii au nişte explicaţii foarte punctuale, despre ce s-a întâmplat în trecut”.

Cazul Valentinei Tănasie îngroașă un bilanț sumbru la nivel național, tânăra de 28 de ani fiind a 27-a femeie ucisă de partenerul de viață în România în cursul acestui an.

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