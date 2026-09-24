 Ce postări distribuia principalul suspect în cazul uciderii Valentinei, chiar înainte de crimă: „Ce urmează va face prea mult zgomot”
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Ce postări distribuia principalul suspect în cazul uciderii Valentinei, chiar înainte de crimă: „Ce urmează va face prea mult zgomot”

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Pe contul de TikTok al bărbatului suspectat că ar fi ucis-o pe Valentina, tânăra de 28 de ani găsită într-o valiză pe râul Olt, apar mai multe repostări cu mesaje care, privite acum, capătă o notă înfiorătoare. 

valentina si iubitul ei, vlad (2) jpg
Foto: captură TikTok

Postările făcute de suspectul în cazul crimei din Vâlcea

Deși publica frecvent videoclipuri în care își prezenta meseria de frizer, secțiunea de „repost” dezvăluie texte cu tentă amenințătoare, aluzii la răzbunare și la un posibil act violent. Nimeni nu anticipa însă tragedia care avea să urmeze.

Pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, bărbatul distribuisese anterior mai multe mesaje cu tentă agresivă. Printre cele mai tulburătoare se numără: „O să îți dau foc cu același zâmbet cu care te-am atras” sau „Acum stau în liniște… ce urmează va face prea mult zgomot și sigur vă va deranja”. În contextul crimei, aceste postări ridică semne de întrebare cu privire la starea lui psihică și la eventuale intenții premeditate.

Mesajele distribuite de presupusul criminal
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Mesajele distribuite de presupusul criminal Foto: tiktok

Crima care a șocat o întreagă comunitate

Crima care a cutremurat județul Vâlcea a ieșit la iveală după ce un pescar a observat o valiză de aproximativ 80 pe 50 de centimetri plutind în zona barajului Zăvideni. În interior se afla trupul Valentinei, o tânără originară din Dolj, care locuia de ceva timp împreună cu iubitul ei, un frizer de 30 de ani. Examinarea medico-legală a arătat că moartea a fost violentă: lovituri puternice la cap, coaste rupte și multiple echimoze.

Principalul suspect este chiar partenerul fetei, care a dispărut imediat după descoperirea cadavrului și este acum dat în urmărire generală pentru omor. Anchetatorii verifică inclusiv posibilitatea ca acesta să fi părăsit țara la scurt timp după comiterea faptei.

Femicidul în cifre: zeci de victime și mii de ordine de protecție încălcate

Cazul Valentinei scoate la lumină realitatea dură a agresiunilor împotriva femeilor. În anul 2025, statisticile oficiale au înregistrat 52 de cazuri de femicid în România, o medie de aproape o victimă ucisă în fiecare săptămână.

Deși Poliția Română a emis peste 12.000 de ordine provizorii de protecție în decursul anului trecut, aproximativ 5.000 dintre acestea au fost încălcate fără rețineri de agresori. Chiar dacă legislația specifică pentru prevenirea și combaterea femicidului a fost consolidată prin promulgarea noii legi din 23 aprilie, lipsa unor măsuri preventive concrete de monitorizare electronică continuă să lase victimele fără apărare reală în fața partenerilor violenți.

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