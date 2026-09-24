Președintele Nicușor Dan, nemulțumit de imaginile din online în care își sărută partenera: „O să avem o discuție”

Imaginile cu sărutul dintre președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, apărute pe contul oficial de TikTok al Administrației Prezidențiale, au stârnit controverse. Șeful statului afirmă că nu și-a dat acordul pentru ca momentul de tandrețe să fie inclus în montajul video publicat în timpul vizitei sale oficiale la New York.

Foto: tiktok/facebook

Reacția lui Nicușor Dan la imaginile postate de Administrația Prezidențială

Aflat la New York, președintele a fost întrebat de un jurnalist despre momentul viral și despre mesajul pe care ar fi dorit să îl transmită prin includerea acestor imagini. Reacția sa a fost tranșantă:

„Am auzit… Eu nu am dat aprobare pentru așa ceva. O să avem o discuție”.

Clipul, postat pe TikTok, reunea secvențe din deplasarea președintelui la Adunarea Generală a ONU. Printre acestea se regăsea și scena surprinsă înainte de plecarea din București, în care Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru se sărută.

Montajul includea și imagini de la Memorialul 9/11, precum și cadre de la întâlnirile oficiale cu António Guterres, secretarul general al ONU, și cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress.

Controversa deschide acum discuții despre modul în care Administrația Prezidențială gestionează comunicarea publică și despre limitele între viața privată a demnitarilor și promovarea activităților oficiale.

Agenda diplomatică la New York: discuții cu António Guterres și omagiu la Memorialul 9/11

După sosirea în New York, șeful statului a intrat direct în programul reuniunilor diplomatice, detaliind obiectivele prezenței sale în SUA. Alături de Mirabela Grădinaru, acesta a adus un omagiu la World Trade Center celor cinci cetățeni români care și-au pierdut viața în atacurile teroriste de acum 25 de ani, vizitând ulterior memorialul dedicat tragediei:

„Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat importanța dialogului multilateral, precizând că România trebuie să rămână un partener solid în arhitectura de securitate:

„Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională. Pacea și cooperarea dintre națiuni sunt esențiale, iar ONU are un rol major în construirea dialogului și găsirea soluțiilor pentru un viitor mai sigur”.

În cadrul aceleiași deplasări desfășurate în intervalul 20–23 septembrie, președintele a inaugurat o intersecție newyorkeză dedicată Reginei Maria și a stat de vorbă cu membrii comunității românești din metropolă.

„Anterior, am dezvelit plăcuța „The Queen Marie of Romania Corner”, la 100 de ani de la vizita Reginei Maria în Statele Unite. Regina Maria a înțeles cât de important era ca România să fie cunoscută și respectată dincolo de granițele sale” a transmis Nicușor Dan pe Facebook.