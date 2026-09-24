 Iubitul Valentinei, fata găsită moartă în valiza din Olt, avea antecedente. Ce au descoperit anchetatorii despre trecutul său
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Iubitul Valentinei, fata găsită moartă în valiza din Olt, avea antecedente. Ce au descoperit anchetatorii despre trecutul său

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Principalul suspect în cazul morții Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită într-un geamantan pe râul Olt, are un istoric marcat de violențe. Vlad Bălățeanu a fost vizat în trecut de un ordin de protecție, a fost cercetat pentru loviri și amenințări cu moartea, iar acum ar fi fugit din țară.

Iubitul Valentinei avea antecedente de violență
Iubitul Valentinei avea antecedente de violență Foto: facebook/tiktok

Noi detalii șocante ies la iveală în cazul crimei care a îngrozit România, după ce trupul Valentinei Ioana Tănasie a fost descoperit marți, 22 septembrie 2026, într-o valiză plutind pe râul Olt, în perimetrul barajului Ionești din județul Vâlcea. Principalul suspect, Vlad Bălățeanu, în vârstă de 30 de ani, originar din Horezu, ar fi reușit să părăsească teritoriul României înainte ca macabra descoperire să fie făcută de un pescar. 

Relație marcată de certuri și ordin de protecție obținut de o fostă iubită

Cei doi formau un cuplu de doar trei luni, după ce s-au cunoscut prin intermediul rețelelor sociale, însă întreaga legătură a fost marcată de scandaluri violente și crize extreme de gelozie.

Conflictul fatal a izbucnit cu trei zile înainte de descoperirea cadavrului, legiștii confirmând o moarte cumplită, survenită în urma a numeroase traumatisme fizice majore.

Istoricul bărbatului arată că violența era un tipar de comportament bine conturat. În anul 2022, o fostă parteneră de viață a acestuia a fost nevoită să ceară ajutorul autorităților, obținând în instanță un ordin de protecție pentru a scăpa de abuzuri, potrivit cancan.ro.

Într-un alt context, Bălățeanu a fost cercetat inițial pentru viol, dosarul suferind ulterior o schimbare de încadrare juridică în infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Amenințări cu moartea într-o sală de jocuri și dosar penal clasat

Agresivitatea suspectului a făcut obiectul unui dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu. Potrivit documentelor oficiale din 19 aprilie 2022, în noaptea de 1 spre 2 august, în jurul orei 01:15, Bălățeanu a abordat o femeie într-o sală de jocuri de noroc din Horezu, terorizând-o și amenințând-o repetat cu moartea și acte de agresiune fizică.

Deși procurorii au deschis dosar pentru infracțiunea de amenințare, urmărirea penală a fost oprită printr-o ordonanță de renunțare confirmată de judecători, considerându-se la acel moment că gravitatea concretă a faptei și lipsa antecedentelor penale nu justificau trimiterea în judecată.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat, colaborând cu autoritățile internaționale pentru localizarea, prinderea și extrădarea suspectului fugar.

Cazul readuce în memorie tragedia Ioanei Condea, tânăra agresată sălbatic în Germania și stinsă din viață după ani de comă, subliniind consecințele fatale ale ignorării primelor semnale de abuz domestic.

Unde ar fi fugit iubitul Valentinei

Vlad Bălțățeanu este căutat de autoritățile române. Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru omor, iar procurorii au cerut instanței emiterea unui mandat de arestare preventivă în lipsă.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, bărbatul în vârstă de 30 de ani are calitatea de inculpat în dosarul privind moartea Valentinei. Autoritățile continuă căutările pentru a stabili unde se află acesta.

„Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, aceasta dobândind astfel calitatea de inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de «omor», faptă prev. de art. 188 alin.1 C.p. Totodată, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vâlcea cu propunere de luare a măsurii arestului preventiv în lipsă", a declarat Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, potrivit Agerpres.  

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