 Planta de apartament perfectă pentru această toamnă. Preferă camerele umede. Ce greșeală trebuie să eviți
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Planta de apartament perfectă pentru această toamnă. Preferă camerele umede. Ce greșeală trebuie să eviți

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Toamna vine cu temperaturi mai scăzute și cu schimbări care se simt inclusiv în interiorul locuințelor. Pe măsură ce ferestrele sunt ținute mai mult închise, iar încălzirea începe să funcționeze, condensul poate deveni o problemă tot mai vizibilă.

Crinul păcii
Crinul păcii Foto: IStock

Dimineața, geamurile pot fi acoperite de picături de apă, iar în încăperile în care aerul nu circulă suficient poate apărea, în timp, mucegaiul. Dormitorul este una dintre camerele în care excesul de umiditate poate fi observat cu ușurință.

Pe lângă aerisirea zilnică și menținerea unei temperaturi potrivite, anumite plante de apartament pot fi o alegere bună pentru spațiile în care aerul este mai umed. Printre acestea se numără crinul păcii, o plantă apreciată pentru frunzele sale verzi și florile albe.

De ce apare condensul în locuință în sezonul rece

Odată cu venirea frigului, diferența dintre temperatura din interior și cea de afară devine mai mare. Aerul cald din locuință conține vapori de apă, iar atunci când aceștia ajung în contact cu suprafețe reci, precum ferestrele sau anumite porțiuni ale pereților, se transformă în picături, potrivit csid.ro.

Acesta este motivul pentru care condensul poate fi observat mai ales dimineața pe geamuri.

Dacă încăperea nu este aerisită suficient, vaporii de apă rămân în interior și nivelul umidității poate crește. În astfel de condiții, suprafețele reci pot deveni un mediu favorabil pentru apariția mucegaiului.

Un nivel al umidității relative de peste aproximativ 60% poate favoriza dezvoltarea acestuia. Într-un dormitor în care aerul este schimbat rar, problema poate deveni și mai evidentă.

Crinul păcii preferă un mediu mai umed

Crinul păcii este una dintre plantele de interior potrivite pentru spațiile în care există o umiditate mai ridicată. Planta are frunze mari și verzi și flori albe, fiind folosită frecvent și pentru decorarea dormitoarelor.

Preferința sa pentru mediile umede este una dintre caracteristicile care au făcut-o populară în locuințe.

Prezența unui crin al păcii poate contribui într-o anumită măsură la gestionarea umezelii din apropierea plantei. Totuși, efectul este limitat și nu trebuie confundat cu acțiunea unui aparat de dezumidificare.

O singură plantă nu poate modifica semnificativ umiditatea unei camere și nu poate rezolva o problemă serioasă de condens sau mucegai.

Crinul păcii poate fi privit, mai degrabă, ca un element suplimentar într-o încăpere cu umezeală moderată, nu ca o soluție pentru problemele provocate de excesul de apă din aer.

Atenție la cantitatea de apă din ghiveci

Un aspect important ține chiar de modul în care este îngrijită planta. Faptul că preferă un mediu umed nu înseamnă că trebuie udată în exces.

Dacă pământul din ghiveci rămâne permanent îmbibat cu apă, pot apărea probleme la nivelul rădăcinilor, iar umezeala excesivă poate favoriza dezvoltarea mucegaiului în substrat.

Așadar, crinul păcii trebuie udat corespunzător, fără ca apa să se acumuleze în mod constant în ghiveci. O îngrijire greșită poate transforma planta dintr-un element util într-o sursă suplimentară de umezeală.

Iedera poate fi o altă alegere

Pentru persoanele care își doresc o plantă potrivită unei camere mai umede există și alte variante. Iedera este una dintre plantele care pot fi luate în considerare și care este apreciată atât pentru aspect, cât și pentru capacitatea de a prelua o parte din umezeala din mediul înconjurător.

Și în cazul iederei, însă, efectul asupra umidității generale a camerei este redus. Prin urmare, dacă ferestrele sunt frecvent ude sau dacă pe pereți au apărut deja pete negre, plantele nu vor elimina cauza.

Într-o astfel de situație, trebuie verificată mai întâi sursa umezelii.

Cum reduci excesul de umezeală din dormitor

Aerisirea rămâne una dintre cele mai importante măsuri. Chiar dacă afară este frig, schimbarea zilnică a aerului ajută la eliminarea vaporilor acumulați în cameră.

De asemenea, uscarea hainelor în dormitor ar trebui evitată atunci când există deja probleme cu umezeala. Apa din rufe se evaporă și ajunge în aer, ceea ce poate crește suplimentar umiditatea.

Este utilă și verificarea zonelor în care apare în mod repetat condensul. Mobila nu ar trebui lipită complet de pereții reci, deoarece aerul circulă mai greu în spatele dulapurilor și poate apărea un mediu favorabil mucegaiului.

În cazul în care există infiltrații sau pierderi de apă, acestea trebuie remediate cât mai repede. Eliminarea cauzei este mult mai importantă decât curățarea repetată a petelor apărute pe suprafețe.

Higrometrul poate arăta cât de umed este aerul

Atunci când nu este clar dacă într-o cameră există într-adevăr prea multă umezeală, un higrometru poate fi util. Aparatul măsoară umiditatea relativă și permite monitorizarea valorilor din locuință.

Dacă nivelul rămâne ridicat în mod constant, iar aerisirea nu este suficientă pentru a controla situația, poate fi necesar un dezumidificator.

În cazul în care mucegaiul este deja prezent, simpla curățare a petelor nu este suficientă. Trebuie identificată și eliminată cauza care a dus la acumularea umezelii.

Crinul păcii poate fi, așadar, o alegere potrivită pentru dormitor în perioada toamnei, mai ales într-un spațiu în care umiditatea este moderată. Planta preferă astfel de condiții și poate contribui într-o anumită măsură la gestionarea umezelii din jurul său.

Totuși, pentru prevenirea condensului și a mucegaiului, cele mai importante rămân aerisirea regulată, monitorizarea umidității, îndepărtarea surselor de apă și folosirea unui dezumidificator atunci când situația o impune.

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