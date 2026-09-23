 Tot mai mulți pensionari renunță la ideea de a lăsa averi copiilor: „Vreau să-mi trăiesc viața”
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Tot mai mulți pensionari renunță la ideea de a lăsa averi copiilor: „Vreau să-mi trăiesc viața”

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Pentru unii pensionari, anii de după încheierea activității profesionale nu mai sunt priviți ca o perioadă în care trebuie să economisească în continuare pentru urmași. Din ce în ce mai multe persoane aleg să folosească banii strânși în timpul vieții pentru călătorii, pasiuni și lucruri pe care și le-au dorit, fără să își mai facă un obiectiv din a lăsa o avere copiilor.

Pensionari
Pensionari Foto: Shutterstock

Această abordare a primit și un nume: „SKI”, de la expresia engleză „Spending the Kids’ Inheritance”. Termenul este folosit pentru a descrie situațiile în care părinții preferă să se bucure de economiile lor în timpul vieții, în loc să păstreze sumele respective pentru o eventuală moștenire, scrie BBC.

Fenomenul este întâlnit în special în Marea Britanie și Statele Unite, iar poveștile unor pensionari arată cât de diferit poate fi privită perioada de după retragerea din activitate.

Vacanțe de câteva ori pe an și o mașină cumpărată la pensie

Sarah Moorhouse, în vârstă de 64 de ani, locuiește în regiunea Yorkshire Dales și a ajuns la concluzia că nu vrea să amâne lucrurile pe care își dorește să le facă. Fosta administratoare școlară și soțul ei, Geoff, pleacă în vacanță de patru sau cinci ori pe an.

Fiecare călătorie presupune cheltuieli de câteva sute de lire sterline, însă cei doi nu consideră că aceste sume ar trebui neapărat păstrate.

Recent, cuplul a renunțat inclusiv la o mașină de colecție pentru a cumpăra un model decapotabil mai nou, o Mazda MX-5.

Pentru Sarah, unul dintre motivele pentru care a ales acest stil de viață este faptul că a ajuns să vadă cât de imprevizibil poate fi timpul pe care îl are la dispoziție.

Sunt de vârsta la care merg la înmormântările prietenilor și cunoștințelor și cred că trebuie doar să-ți trăiești viața și să te bucuri de ea cât poți, pentru că este un bun foarte prețios”, a spus femeia.

Fiica ei nu consideră că ar trebui să primească o parte din banii părinților. Poppy spune că preferă să îi vadă pe aceștia folosindu-și economiile pentru a călători și pentru a se bucura de timpul liber.

O decizie asemănătoare a luat și Karen Green, o britanică în vârstă de 60 de ani care locuiește în sudul Franței de mai bine de zece ani.

Karen a transmis că nu își construiește planurile financiare în jurul ideii de a lăsa bani copiilor. Din contră, intenționează să folosească economiile pentru propriile activități.

„Am fost destul de explicită în a spune că este puțin probabil să las o moștenire, pentru că anticipez că o să cheltuiesc toți banii”, a declarat femeia.

Călătoriile reprezintă o parte importantă din stilul său de viață. Karen alocă peste 10.000 de lire sterline pe an pentru astfel de activități și merge inclusiv la tabere de yoga în Maroc. A făcut și excursii în Vietnam și Laos.

Pe lângă pensia privată, femeia își suplimentează veniturile prin activități de consultanță desfășurate cu jumătate de normă și prin închirierea unei proprietăți.

De ce se schimbă modul în care pensionarii își folosesc banii

Poveștile celor două femei se înscriu într-o schimbare mai amplă a modului în care este privită perioada pensionării.

Un raport publicat în luna martie de compania britanică Standard Life arată că 15% dintre părinții din Marea Britanie spun că vor să pună pe primul loc confortul și activitățile personale în perioada pensiei, chiar dacă acest lucru înseamnă să rămână mai puțini bani pentru moștenire.

Și în Statele Unite există indicii privind aceeași schimbare. Datele Northwestern Mutual arată că proporția persoanelor care se așteaptă să primească o moștenire de la părinți a coborât de la 25% în 2024 la 20% în anul următor.

Unul dintre factorii care pot explica această schimbare este felul în care funcționează sistemele de pensii. În trecut, multe persoane beneficiau de pensii calculate pe baza salariului primit la finalul carierei, ceea ce le oferea un venit stabil pe termen lung.

În prezent, sistemele bazate pe contribuții definite sunt mai răspândite. În acest caz, pensionarul are un fond acumulat de-a lungul anilor și poate decide cum îl folosește. Pentru anumite persoane, acest lucru înseamnă că pot aloca mai mulți bani experiențelor din primii ani de pensie.

Și veniturile disponibile au evoluat. Datele Institutului pentru Studii Fiscale din Marea Britanie indică o creștere mai rapidă a veniturilor disponibile ale pensionarilor, dacă sunt excluse cheltuielile pentru locuință, comparativ cu populația activă.

În Marea Britanie, aproximativ 69% dintre pensionari au o pensie privată pe lângă cea de stat, în timp ce în Statele Unite procentul este de aproximativ 56%.

Totuși, această situație nu este valabilă pentru întreaga populație de vârsta a treia. Există și pensionari care trebuie să își limiteze drastic cheltuielile. În ambele țări, aproximativ 15-16% dintre pensionari se află într-o situație financiară dificilă sau în apropierea pragului de sărăcie.

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