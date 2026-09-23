 Cât te costă, de fapt, o vacanță în Gdańsk cu un copil mic. Calculul făcut de doi români după 5 zile
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Cât te costă, de fapt, o vacanță în Gdańsk cu un copil mic. Calculul făcut de doi români după 5 zile

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Creatorii de conținut Marius și Melisa au împărtășit experiența unei vacanțe de cinci zile în Gdańsk alături de fiica lor, Meira. Destinația s-a dovedit o surpriză plăcută datorită infrastructurii excelente, accesului facil la mare și atmosferei prietenoase pentru cei mici. 

Cât costă 5 zile în Gdansk
Cât costă 5 zile în Gdansk Foto: instagram/pexels

Pasionați de călătorii și cunoscuți în mediul online pentru vlogurile de familie, Marius și Melisa au documentat în detaliu o escapadă de cinci zile în Polonia, la Gdańsk, alături de fetița lor, Meira. Cuplul a testat orașul din perspectiva unei călătorii alături de un copil mic, analizând pas cu pas transportul, opțiunile culinare, atracțiile locale și cheltuielile totale necesare pentru un astfel de sejur. 

De ce este Gdańsk o destinație ideală pentru familii

Pentru cei doi călători, experiența poloneză a depășit așteptările inițiale: „Pentru noi, vacanța asta a fost o reală surpriză. Este un oraș foarte frumos”.

Dincolo de centrul vechi spectaculos și de plimbările de pe malul râului Motława, aceștia au punctat că orașul oferă o infrastructură modernă, gândită excelent pentru cărucioare și copii mici, preparatele culinare locale fiind descrise ca „senzaționale”.

Călătoria a inclus vizite la Grădina Zoologică și escapade în zonele învecinate, în special în celebra stațiune Sopot, călătoria cu trenul reprezentând o premieră plină de entuziasm pentru micuța Meira: „Ai acces la mare, un centru superb și o mulțime de locuri de explorat”.

Calculul cheltuielilor: cât a costat sejurul complet de 5 zile

Creatorii de conținut au prezentat transparență totală în privința costurilor, demonstrând că deplasarea a fost accesibilă încă de la primii pași.

Călătoria de la aeroport până la locul de cazare a costat doar 53 de lei, iar prețurile pentru mesele zilnice s-au menținut în parametri rezonabili, cu un mic dejun situat în jurul sumei de 153 de lei și un coș complet de cumpărături dintr-un supermarket în valoare de 371 de lei.

La finalul celor cinci zile, Marius și Melisa au tras linie și au calculat nota completă a vacanței în familie. Bugetul total, care a acoperit biletele de avion, nopțile de cazare, mesele la restaurante, cumpărăturile și biletele la activități sau atracții turistice, a ajuns la suma de 7.275 de lei.

Sursa Youtube

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