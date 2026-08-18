 Plajele din Polonia, mai apreciate decât cele din Grecia și Turcia? Cât te costă o zi la Marea Baltică în cea mai cunoscută stațiune
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Plajele din Polonia, mai apreciate decât cele din Grecia și Turcia? Cât te costă o zi la Marea Baltică în cea mai cunoscută stațiune

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Doi călători români au schimbat plajele din sudul Europei pe Riviera Poloneză. Creatorii de conținut explică de ce merită o vacanță în celebra stațiune Sopot și dezvăluie prețurile exacte plătite pe terase, șezlonguri și distracție. 

Merită plajele din Polonia/ sursa captură Youtube
Merită plajele din Polonia/ sursa captură Youtube

În timp ce majoritatea turiștilor români aleg an de an plajele din Grecia, Bulgaria, Turcia sau litoralul autohton, o destinație atipică din nordul Europei începe să atragă tot mai multă atenție.

Creatorii canalului de călătorii „2 Hoinari” au analizat costurile și atmosfera din Sopot, perla Rivierei Poloneze, pentru a vedea dacă apele mai reci ale Mării Baltice sunt compensate de curățenie, servicii impecabile și tarife competitive.

Temperaturi sunt moderate, iar sezonul estival este scurt 

Sopot este o stațiune elegantă și atipică, recunoscută pentru aerul său boem și vegetația bogată care coboară până aproape de nisip, oferind umbră naturală pe plajă.

Specificul climatic impune însă un sezon estival scurt, temperaturile fiind mai blânde, iar apa mării atingând valori de 19-20 de grade Celsius.

Printre atracțiile emblematice se numără faimosul ponton de lemn din Sopot, cel mai lung de pe continentul european, o plimbare pe această structură istorică fiind o experiență obligatorie pentru orice vizitator. 

Există o taxă de acces de 12 lei, dar după ora 20:00 accesul este gratuit. 

Cât costă mâncarea și șezlongurile: comparația directă cu prețurile din România

În ceea ce privește bugetul de vacanță, cei doi călători au constatat că nivelul de trai și prețurile din Polonia sunt extrem de apropiate de cele din România, fără exagerările întâlnite uneori în stațiunile de fițe din sud.

Pe plajă, pachetul format din două șezlonguri și o umbrelă costă 100 de lei, un tarif comparabil cu cel din stațiunile de la Marea Neagră.

La capitolul gastronomie și băuturi, costurile de la terase și restaurante rămân accesibile pentru buzunarul unui turist mediu.

 Un kebab costă aproximativ 39 de lei, o porție de paste ajunge la 35 de lei, iar un burger consistent este în jur de 45 de lei. La capitolul băuturi, un cocktail Aperol Spritz costă 30 de lei, în timp ce un pahar de vin pe terasă este 21 de lei. 

Prețurile se arată la fel și la malul mării, fără diferențe semnificative față de centrul stațiunii cum suntem obișnuiți pe litoralul românesc. 

sursa Youtube

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