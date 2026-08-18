 Experiența neplăcută a unei turiste românce în Thassos. Ce a pățit după ce urcat la bordul unui vas de croazieră
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Experiența neplăcută a unei turiste românce în Thassos. Ce a pățit după ce urcat la bordul unui vas de croazieră

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În fiecare vară, nenumărați români aleg să-și petreacă vacanța de vară în Grecia, iar insula Thassos rămâne una dintre cele mai atractive destinații elene printre turiștii din țara noastră. Însă, chiar și cei care merg în Thassos de ani de zile pot avea surprize neplăcute în acest loc.

Mulți turiști români ajung anual în insula Thassos
Mulți turiști români ajung anual în insula Thassos

O turistă româncă vizitează insula Thassos încă din anul 2009 și întotdeauna s-a bucurat de experiențe plăcute. Însă, chiar și un astfel de paradis de vacanță poate avea unele surprize neplăcute, iar turista din țara noastră a vorbit despre acest lucru în mediul online.

Femeia a povestit că a achiziționat bilete pentru o croazieră, atât pentru ea, cât și pentru grupul ei de prieteni. Cu toate acestea, românca nu a fost foarte atentă la oferta pe care tocmai o plătise. Din păcate, tacticile de marketing ale promotorului local din port au păcălit-o pe turistă, iar experiența ei a luat rapid o turnură negativă.

Românca vizitează insula Thassos din 2009

Agentul de vânzări ar fi promis un traseu spectaculos, care includea opriri la plaje precum Marble Beach și Aliki. De asemenea, croaziera ar fi trebuit să ajungă și la faimoasa piscină naturală Giola, însă, realitatea a fost una cu totul diferită.

Practic, nava de croazieră nu s-a deplasat decât la o distanță mică de mal și nu a ajuns la niciuna dintre atracțiile promise. Oprirea finală a navei a fost în zona portului Limenaria, la scurtă distanță de punctul de plecare.

Și alți turiști sunt nemulțumiți de Thassos

În plus, românca a spus că meniul de la bord nu era potrivit pentru familiile care călătoreau alături de copii mici. Prețurile de la bord erau mai mari decât cele comunicate pe uscat.

Din păcate, turista româncă nu este singura din țara noastră care vorbește recent despre probleme în Thassos. Recent, un alt turist român care a vizitat insula după doi ani s-a declarat nemulțumit de condițiile pe care le-a găsit.

„Am revenit în Thassos după doi ani, cu amintiri foarte frumoase, însă vacanța de anul acesta ne-a dezamăgit. În multe dintre locurile pe care le-am vizitat, apa nu mai era limpede ca în trecut, ci tulbure și cu valuri. Plajele aveau multe alge, crengi și alte resturi aduse la mal, plajele erau necurățate, chiar și cele din stațiuni, iar pe coasta de vest am întâlnit și meduze, lucru pe care nu îl mai văzusem la vizitele anterioare”, a scris internautul în mediul online.

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