 Se spală când este sărbătoare cu cruce neagră? Ce spune tradiția ortodoxă
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Se spală când este sărbătoare cu cruce neagră? Ce spune tradiția ortodoxă

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Credincioșii din întreaga țară știu că, în zilele de sărbătoare, anumite activități precum spălatul rufelor sunt interzise. Însă, în calendarul ortodox există mai multe tipuri de sărbători, iar mulți oameni se întreabă ce fel de restricții există atunci când o zi este marcată cu cruce neagră.

Rufele se pot spăla în aceste zile
Rufele se pot spăla în aceste zile

În timpul sărbătorilor importante, marcate în calendarul ortodox cu cruce roșie, anumite activități sunt interzise, iar printre acestea se numără și spălatul rufelor. Însă, chiar și cea mai scurtă privire în calendar ne va arăta că, în tradiția ortodoxă, există mai multe tipuri de sărbători.

Din acest motiv, mulți oameni se întreabă dacă este permis, sau nu, să spele rufe atunci când este o sărbătoare marcată în calendar cu cruce neagră.

Se spală rufe când este sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox?

În primul rând, trebuie să știm care este diferența dintre diferitele tipuri de sărbători din calendar. Mai precis, atunci când vedem o cruce roșie, este vorba despre un eveniment religios important, cum ar fi Paștele, Crăciunul sau zilele altor sfinți foarte importanți.

În aceste zile este recomandată odihna, iar muncile casnice sunt interzise. În același timp, sărbătorile cu cruce neagră sunt asociate cu sfinți mai mici sau martiri, iar, poate cel mai important, activitățile casnice sunt permise.

Practic, nu există niciun fel de interdicție din partea Bisericii pentru astfel de zile, așa că se pot spăla rufe în timpul sărbătorilor cu cruce neagră.

Ce este interzis în zilele cu cruce neagră

Interdicțiile din aceste zile țin și de data în care ea pică. De exemplu, dacă este vorba despre o zi de miercuri, vineri sau oricare altă zi de post, trebuie respectate rigorile postului respectiv.

În plus, deși Biserica nu interzice munca în aceste zile, multe tradiții populare spun că efortul fizic ar trebui evitat chiar și în timpul sărbătorilor cu cruce neagră. Însă, atunci când vine vorba despre spălatul rufelor, este important de reținut că nu există nicio interdicție privind această muncă casnică.

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