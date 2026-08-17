Incredibil ce au trăit doi români în Italia. Au condus 100 de kilometri fără să știe că fiul lor murise pe bancheta din spate

Doi părinți din România au devenit protagoniștii unui moment tragic după ce au descoperit faptul că fiul lor și-a pierdut viața chiar în timp ce se afla pe bancheta din spate a mașinii. Cuplul român a parcurs aproximativ 100 de kilometri crezând că fiul lor doarme, însă, după ce au oprit și l-au verificat, au descoperit că tânărul nu mai avea puls.

Momentul tragic s-a produs în Italia, pe autostrada A21 Torino-Piacenza, în jurul orei 07:30. Familia de origine română se deplasa în direcția Torino, iar la volan se afla tatăl victimei. Mama acestuia se afla pe scaunul din dreapta, în timp ce fiul lor în vârstă de 31 de ani stătea pe bancheta din spate.

Chiar dacă tânărul nu mai dădea semne de viață, părinții lui au presupus că doarme, așa că au parcurs aproximativ 100 de kilometri până când au oprit mașina și au verificat starea tânărului. Din păcate, se pare că acesta a suferit un stop cardiac în urma căruia și-a pierdut viața.

Au parcurs 100 de km până când au realizat ce s-a întâmplat

Potrivit Corriere della Sera, de-abia după ce au parcurs 100 de kilometri, părinții tânărului au încercat să-l trezească pe fiul lor în vârstă de 31 de ani. Inițial, cei doi au presupus că victima ar fi adormit, însă, atunci când au oprit mașina, au văzut că nu mai avea puls.

Tânărul ar fi suferit de probleme cardiace ușoare, iar după ce au ajuns la fața locului, medicii nu au putut decât să constate decesul.

O altă tragedie a avut loc în Grecia

Din păcate, acesta nu este singurul episod tragic care a atras atenția în ultima perioadă. Pe insula elenă Paros, un copil în vârstă de numai 4 ani și-a pierdut viața după ce a ajuns în piscina unui bar de pe plajă.

Părinții copilului se aflau în mare, iar în ciuda faptului că un angajat al barului l-a scos rapid pe copil din apă, el deja își pierduse viața. Autoritățile elene au deschis deja o anchetă în acest caz.