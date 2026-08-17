 Un fost aeroport se transformă într-unul dintre cele mai mari parcuri din Europa. Vor fi plantați 30.000 de copaci
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Un fost aeroport se transformă într-unul dintre cele mai mari parcuri din Europa. Vor fi plantați 30.000 de copaci

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Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de regenerare urbană este pregătit de autorități într-un oraș iubit de nenumărați români. În Atena, una dintre cele mai atractive destinații turistice din întreaga lume, un fost aeroport se poate transforma în unul dintre cele mai mari parcuri de pe continent.

Parcul se va deschide în 2027 / foto: theellinikon.com
Parcul se va deschide în 2027 / foto: theellinikon.com

În locul fostului aeroport, autoritățile elene ar urma să planteze nu mai puțin de 30.000 de copaci, iar undeva în jur de 70% din suprafața viitorului parc va fi acoperită de verdeață. Este vorba despre Parcul Ellinikon, care ar urma să se întindă pe 200 de hectare într-o suburbie din sudul Atenei.

Autoritățile elene își doresc ca parcul să se deschidă la începutul anului 2027, însă infrastructura adițională pentru acesta ar urma să fie construită până în anul 2030. Mai mult decât atât, în parc vor exista și mai multe rute reci, unde temperatura ar trebui să fie chiar și cu patru grade mai mică decât în zonele asfaltate ale orașului, conform euronews.com.

Un nou parc uriaș urmează să se deschidă în Atena

Parcul Ellinikon este un adevărat model pentru oricare alt parc sustenabil din lume, iar autoritățile elene construiesc chiar și o unitate de tratare a apei unde se vor putea purifica nu mai puțin de 7.000 de metri cubi de apă în fiecare zi. Un sistem inteligent de irigație va contribui la folosirea cât mai economică a apei, transformând complet modul în care funcționează parcul.

Practic, Parcul Ellinikon nu este gândit ca un simplu spațiu de relaxare, ci ca o parte integrată complet în infrastructura urbană.

Se va deschide în 2027

Zonele de odihnă puse la dispoziția publicului se bucură de 60% mai multă umbră, în timp ce vegetația parcului este plantată în așa fel încât să sporească confortul termic al vizitatorilor.

În plus, senzori instalați în sol vor transmite informații către sistemul de irigație, așa că apa va fi folosită numai în zonele unde chiar este nevoie de ea. Experții estimează că acest sistem va ajuta parcul să folosească cu 90% mai puțină apă decât în mod obișnuit.

Acest spațiu verde impresionant este construit în locul unui fost aeroport și ar trebui să se deschidă la începutul anului următor.

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