Rovinietă mai scumpă de la 1 octombrie. Noi taxe și reguli suplimentare pentru șoferii din România

Șoferii din România trebuie să se pregătească pentru schimbări importante de la 1 octombrie 2026. Intră în vigoare un nou sistem de taxare pe drumurile naționale, iar prețul rovinietei va depinde inclusiv de cât de poluantă este mașina.

Șoferii din România vor plăti taxe mai mari pentru rovinietă Foto: Shutterstock

Pentru unele autoturisme, costurile vor crește, iar rovinieta anuală poate ajunge la 330 de lei. Tot de la 1 octombrie apar modificări pentru transportatori, prin introducerea sistemului unic TollRo. În același timp, dispar unele taxe de pod plătite separat până acum.

Cât va costa rovinieta de la 1 octombrie. Taxe de drum mai mari

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unor tarife diferite în funcție de norma de poluare a autoturismului. Mașinile vor fi împărțite în patru categorii: electrice, Euro 6, Euro 5, Euro 4, respectiv Euro 3 și norme de poluare inferioare.

Noile tarife sunt prevăzute în Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 888/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 25 septembrie.

Pentru o rovinietă de o zi, șoferii mașinilor electrice vor achita 20 de lei, în timp ce pentru Euro 6 tariful va fi de 22 de lei. Proprietarii autoturismelor Euro 4 și Euro 5 vor plăti 26 de lei, iar cei care au mașini Euro 3 sau cu norme inferioare de poluare vor achita 29 de lei.

Pentru 10 zile, rovinieta va costa 27 de lei pentru mașinile electrice, 30 de lei pentru Euro 6, 35 de lei pentru Euro 4 și Euro 5 și 39 de lei pentru Euro 3 și normele inferioare.

Cât plătesc șoferii pentru rovinieta pe 30 de zile sau 60 de zile

Și rovinietele pentru perioade mai lungi vor avea prețuri diferite. Pentru 30 de zile, un proprietar de mașină electrică va achita 43 de lei, iar unul care conduce un autoturism Euro 6 va achita 48 de lei.

Tariful urcă la 55 de lei pentru mașinile Euro 4 și Euro 5 și ajunge la 62 de lei pentru autoturismele Euro 3 sau mai vechi.

În cazul rovinietei pentru 60 de zile, prețurile vor fi de 68 de lei pentru electrice, 76 de lei pentru Euro 6 și 87 de lei pentru Euro 4 și Euro 5. Cel mai mult vor plăti proprietarii mașinilor Euro 3 și cu norme inferioare: 99 de lei.

Rovinieta anuală ajunge la 330 de lei

Taxa auto se va simți cel mai bine în cazul în care șoferii achiziționează rovinieta pe un an. Șoferii care conduc mașini electrice vor plăti 228 de lei pentru 12 luni, iar cei care au autoturisme Euro 6 vor achita 254 de lei.

Pentru mașinile Euro 4 și Euro 5, rovinieta anuală va costa 292 de lei.

Cel mai mult vor plăti șoferii cu autoturisme Euro 3 și cele cu norme de poluare inferioare. În aceste situații, rovinieta va costa 330 de lei pe an.

Înainte de aplicarea noii grile, rovinieta anuală pentru autoturisme costă 263 de lei, fără ca norma de poluare să influențeze prețul. Prin urmare, unii proprietari de mașini mai vechi vor plăti mai mult, în timp ce șoferii vehiculelor electrice sau Euro 6 vor putea achita mai puțin.

Foto: Captură tarife rovinietă, Ordinul 888/2026

Dispare o taxă cunoscută de șoferi

Vești bune pentru cei care circulă frecvent spre litoralul românesc. Odată cu introducerea noului sistem, nu vor mai fi achitate separat tarifele pentru traversarea podurilor Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii.

Practic, șoferii care merg pe Autostrada Soarelui nu vor mai trebui să plătească separat taxa de peaj pentru trecerea podului de la Fetești-Cernavodă.

Reguli noi și pentru camioane. Ce este TollRo

De la 1 octombrie se schimbă sistemul și pentru transportatori. Vehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor trece la sistemul TollRo.

Principala diferență este că taxa nu va mai fi stabilită doar în funcție de perioada în care vehiculul folosește rețeaua rutieră, ci va ține cont de distanța efectiv parcursă.

La calcularea sumei vor conta și caracteristicile vehiculului și categoria drumului. Sistemul va fi aplicat pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale.

Transportatorii vor putea opta pentru un tichet de rută, achitat în avans pentru un traseu stabilit sau pentru sistemul electronic care înregistrează distanța parcursă.

Sistemul TollRo va deveni operațional din 1 octombrie 2026, de la ora 00:00.

Ai deja rovinietă? Uite ce trebuie să știi

O întrebare importantă este ce se întâmplă cu șoferii care au deja o rovinietă cumpărată și aceasta este valabilă și după data de 1 octombrie 2026.

Aceștia nu vor fi obligați să cumpere o nouă rovinietă odată cu schimbarea sistemului. Rovinietele aflate în termen vor putea fi folosite până la data expirării.

Noile roviniete vor putea fi cumpărate în continuare prin mijloacele electronice, dar și la distribuitorii autorizați sau chiar prin SMS.

Noile reguli și tarife, ce intră în vigoare de la 1 octombrie 2026, aduc astfel un principiu nou pentru autoturisme, că șoferii nu vor mai plăti același tarif. Norma de poluare a mașinii va conta direct în stabilirea prețului, iar proprietarii autoturismelor mai vechi vor ajunge să achite cele mai mari sume pe rovinietă.