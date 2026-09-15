Funcțiile mai puțin cunoscute din Waze care îți fac drumurile mai ușoare. Cum le activezi cu ajutorul unor coduri speciale

Nenumărați șoferi români folosesc o aplicație de navigație atunci când urcă la volan, iar Waze este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare aplicații de acest fel din țara noastră. Însă, în ciuda popularității de care se bucură, Waze are nenumărate opțiuni pe care doar puțini șoferi le cunosc.

Aplicația Waze este foarte populară Foto: IStock

Waze este una dintre cele mai populare aplicații de navigație din țara noastră, mai ales printre șoferii care nu doresc să folosească Google Maps. Însă, în ciuda faptului că este atât de populară, această aplicație încă are nenumărate opțiuni pe care nu foarte mulți oameni le cunosc, potrivit informațiilor de la BGR.

Chiar dacă nu sunt atât de comune și nici nu sunt foarte popularizate de aplicația în sine, aceste funcții rămân foarte importante și utile. Cu ajutorul acestor setări, șoferii își pot vizita rudele și prietenii mai ușor, pot solicita asistență rutieră și pot chiar să sporească siguranța copiilor.

Setările Waze pe care puțini șoferi le cunosc

De exemplu, atunci când vrem să vizităm o persoană dragă, vom introduce adresa manual. Însă, în Waze există opțiunea „Drive to friends and family” („Conduce către prieteni și familie”). Practic, dacă adresa a fost salvată în Waze, poate fi introdus doar numele persoanei, iar adresa va fi selectată automat.

În plus, în bara de căutare Waze pot fi introduse și anumite coduri care oferă șoferilor oportunitatea de a folosi funcții mai rare ale aplicației.

Poți ajunge mult mai ușor la rude și prieteni

De exemplu, dacă introduci codul „##@coord” în bara de căutare Waze, aplicația va afișa coordonatele GPS actuale. Mai mult decât atât, dacă vrem să resetăm aplicația la setările inițiale fără să o dezinstalăm, putem introduce codul „##@resetapp”.

De asemenea, codul „##@traffic” permite șoferilor să vizioneze în aplicație linii care indică blocaje din trafic care sunt raportate pe traseul selectat. Practic, aplicația Waze are anumite funcții rare, pe care puțini șoferi știu cum să le folosească corect.