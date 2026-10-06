 „Primăria pe roți”, surpriza Salonului Auto București 2026. Care sunt superlativele târgului
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„Primăria pe roți”, surpriza Salonului Auto București 2026. Care sunt superlativele târgului

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Sute de iubitori ai vehiculelor, indiferent dacă sunt mici sau mari, de viteză sau doar economice au luat cu asalt marți Romexpo, în prima zi a Salonului Auto București 2026. Printre ei și reporterul Click! care a încercat să afle cât costă cea mai ieftină dar și cea mai scumpă bijuterie pe patru roți prezentă la SAB. Surpriza salonului este însă prima primărie pe roți.

Primăria sectorului 1 și-a făcut filială pe patru roți
Sediul pe roți al primăriei sectorului 1 a făcut primul popas la Romexpo Foto: Adrian Popescu

Ce trebuie să știți despre prima primărie pe roți

Salonul Auto București a devenit întâlnirea anuală a pasionaților de mașini, a amatorilor de noutăți sau chilipiruri auto. Este un loc în care trebuie să fii prezent dacă ai ceva de spus în domeniul auto sau dacă vrei să vezi ce aduc nou cei care contează. La SAB 2026, chiar la intrare se află una dintre noutățile absolute ale manifestării: prima primărie pe roți denumită oficial „Biroul mobil al cetățeanului”.

„Noi nu aducem la SAB o mașină pe care să o judecați după viteză sau performanțe. Nu, noi vă invităm să ne judecați după câți kilometri le scutește acest vehicul oamenilor, din drumurile pe care le fac aceștia către primărie”, și-a prezentat găselnița, edilul-șef al sectorului 1, George Tuță. „Primăria mobilă” este de fapt un microbuz VW de culoare albastră, echipat în interior cu o măsuță, la care vor sta diverși salariați ai primăriei, dotați cu tot ce trebuie pentru rezolvarea problemelor: laptop, imprimantă și scanner.

„Biroul Mobil al Cetățeanului”, cum se numește oficial mașina, va începe să circule pe 15 octombrie, iar până la finalul anului va ajunge în toate cele 25 de cartiere ale Sectorului 1. „Biroul Mobil al Cetățeanului”, cum se numește oficial mașina, va începe să circule pe 15 octombrie, iar până la finalul anului, mai precis 29 decembrie, acesta va ajunge în toate cele 25 de cartiere ale Sectorului 1.

Cum va veni „primăria mobilă” în sprijinul cetățenilor? Funcționarii vor oferi sprijin pentru următoarele activități:

-depunere cereri și petiții;

-înscrieri în audiență; 

-sprijin pentru înrolarea în platforma online a autorităților;

-depuneri cereri pentru eliberarea documentelor fiscale;

-efectuare plăți online;

-depunere cereri pentru autorizații de funcționare;

-depunere solicitări pentru ocuparea domeniului public; 

-îndrumări pentru rezolvarea altor probleme care țin de administrația locală

„Primăria pe roți” va fi prezentă în zona anunțată după următorul program: luni, marți, miercuri și vineri între orele 8.30-16.30 și joia între orele 8.30-18.30. Programul poate fi consultat la adresa cetatean.primariasector1.ro.

Cea mai ieftină mașină de la SAB 2026
Un Allview electric, care poate fi condus și la 16 ani, este cea mai ieftină mașină de la SAB 2026 Foto: Adrian Popescu

Superlativele SAB 2026

Cea mai ieftină mașină prezentă la SAB 2026 este un Allview CityZen care costă 8260 de euro fără TVA, vehicul considerat și cel mai popular.„Mașina poate fi condusă începând cu vârsta de 16 ani cu permis B1. Este full electrică și are autonomie 220 de kilometri. Este setată din fabricație să nu depășească 90 de kilometri la oră” ne-a declarat Alina Marina, marketing manager la Allview.  

Cea mai scumpă mașină de la SAB 2026
Un super car Corvette E-Ray este cea mai scumpă mașină de la SAB 2026 Foto: Adrian Popescu

La polul opus se află un super car roșu, un Corvette E-Ray, cu motor electric 6.2 V8, care poate atinge o viteză maximă de 296 kilometri la oră. Costul este de „doar” 160.000 de euro plus TVA.

Șantierul unde totul funcționează cu ajutorul telecomenzii
Colțul copiilor de la SAB, practic un mini șantier cu vehicule coordonate din telecomandă Foto: Adrian Popescu

Surpriza pentru copii de la SAB

Într-un colț al salonului, dăm de Valentin Mocanu care a amenajat un șantier în miniatură, cu macarale, excavatoare, basculante și alte utilaje sub formă de jucării, care pot fi conduse cu telecomenzi. Așadar, pentru părinții care își doresc să viziteze în liniște salonul iar copiii să nu îi deranjeze, „șantierul” lui Mocanu este o idee.„Costă 25 de lei/10 minute”, ne spune „dirigintele de șantier”.

Programul SAB 2026

Accesul la SAB 2026 costă 80 de lei iar biletele pot fi achiziționate și online de pe siteul bilet.ro. Programul este următorul: între 7 și 10 octombrie de la 10.00 la 19.00. În ultima zi, pe 11 octombrie programul este între orele 10.00 și 18.00.

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