În zilele de post cu dezlegare la pește, alegerea alimentelor potrivite poate contribui la o alimentație echilibrată și bogată în nutrienți. Sardinele, somonul, heringul, macroul, codul și păstrăvul sunt câteva dintre speciile care merită incluse în meniu. Unele oferă cantități importante de acizi grași Omega-3, în timp ce altele pot aduce un aport valoros de proteine și minerale.

Un exemplu interesant sunt sardinele la conservă, care, dacă sunt consumate cu tot cu oasele fine, pot furniza o cantitate semnificativă de calciu. Potrivit medicului primar diabet zaharat și boli de nutriție, dr. Cristina Toader, nu doar specia de pește contează, ci și modul în care îl preparăm și informațiile de pe eticheta produselor pe care le cumpărăm.

Ce pește este recomandat în post pentru un aport bun de Omega-3

Nu toate speciile de pește au aceeași valoare nutritivă. Unele se remarcă prin conținutul de acizi grași Omega-3, nutrienți importanți pentru sănătatea cardiovasculară și buna funcționare a organismului.

Printre variantele recomandate se numără sardinele, heringul, somonul și macroul de Atlantic. Pentru cei care preferă un gust mai puțin intens, păstrăvul, codul și merluciul reprezintă alternative potrivite.

„Sardinele, heringul, somonul și macroul de Atlantic sunt surse de acizi grași omega-3. Dacă preferați un gust mai delicat, încercați păstrăvul, codul sau merluciul. Iar pentru o masă rapidă, sardinele la conservă merg bine cu fasole albă, pătrunjel și zeamă de lămâie. Dacă aveți hipertensiune, comparați cantitatea de sare de pe etichete”, recomandă dr. Cristina Toader.

Un aspect important, mai ales pentru persoanele care suferă de hipertensiune arterială, este conținutul de sare al conservelor. De aceea, este indicat să comparăm produsele înainte de cumpărare și să alegem variantele cu un conținut mai redus de sodiu.

Cum să gătești peștele sănătos: trei combinații simple și gustoase

Pentru a beneficia de nutrienții din pește, nu este nevoie de preparate elaborate. Metoda de gătire contează foarte mult, iar variantele la cuptor sunt printre cele mai simple alegeri pentru o masă echilibrată.

Dr. Cristina Toader recomandă prepararea peștelui alături de legume și ingrediente cât mai simple.

„La cuptor, cu lămâie și ierburi aromatice, e una dintre cele mai simple variante. Încercați somon cu broccoli și orez integral sau cod cu roșii și dovlecei, gătite împreună în aceeași tavă”, explică medicul.

Iată trei idei pe care le poți încerca în zilele cu dezlegare la pește:

1. Somon la cuptor cu broccoli și orez integral

Somonul poate fi condimentat cu puțin ulei de măsline, lămâie, usturoi și ierburi aromatice. Se gătește la cuptor, iar alături se servește broccoli și orez integral. Este o combinație care aduce proteine, Omega-3 și fibre.

2. Cod cu roșii și dovlecei

Pentru o masă ușoară, codul poate fi așezat într-o tavă împreună cu felii de roșii, dovlecei, usturoi și pătrunjel. Ingredientele se gătesc împreună, fără să fie nevoie de prăjire sau de sosuri grele.

3. Sardine cu fasole albă și lămâie

Atunci când timpul nu îți permite să gătești, sardinele la conservă pot deveni baza unei mese rapide. Le poți combina cu fasole albă fiartă, pătrunjel proaspăt și zeamă de lămâie. Verifică însă cantitatea de sare de pe ambalaj.

O altă variantă potrivită este păstrăvul la cuptor, servit cu cartofi copți, lămâie și verdeață.

Sardinele la conservă, peștele care poate înlocui o parte din aportul de calciu din lactate

Unul dintre cele mai interesante beneficii ale sardinelor este conținutul lor de calciu. Deși multe persoane asociază acest mineral în special cu laptele și produsele lactate, există și surse alimentare mai puțin cunoscute.

Sardinele conservate cu oase pot furniza o cantitate importantă de calciu, deoarece oasele mici se înmoaie în timpul procesului de conservare și pot fi consumate în siguranță atunci când produsul este destinat consumului alimentar.

„Știați că sardinele la conservă pot fi și o sursă de calciu? Oasele fine ale sardinelor se înmoaie în timpul conservării și se pot mânca. O porție de aproximativ 85 g de sardine în ulei, cu oase, poate furniza în jur de 325 mg de calciu, adică aproximativ cât un pahar de lapte de 240 ml. E un detaliu de reținut dacă în perioada postului nu consumați lactate”, spune dr. Cristina Toader.

Astfel, o porție de aproximativ 85 de grame poate asigura circa 325 mg de calciu, o cantitate relevantă pentru necesarul zilnic al organismului.

Este important de reținut că acest aport depinde de produsul ales. Sardinele fără oase, comercializate sub formă de file, nu oferă aceeași cantitate de calciu. Prin urmare, dacă urmărești să incluzi acest mineral în alimentație, verifică atent produsul de pe raft.

Ce pește este indicat pentru copii, femeile însărcinate și mamele care alăptează

Alegerea peștelui trebuie făcută cu atenție în cazul copiilor, al femeilor însărcinate și al celor care alăptează. Un criteriu esențial este nivelul de mercur, care diferă în funcție de specia de pește.

Pentru aceste categorii sunt preferate speciile cu un conținut redus de mercur, care pot contribui la asigurarea nutrienților necesari fără o expunere ridicată la acest contaminant.

„În sarcină, în perioada alăptării și pentru mesele copiilor, alegeți pești cu conținut scăzut de mercur, precum sardinele, somonul, codul sau păstrăvul de apă dulce”, recomandă medicul.

Așadar, sardinele, somonul, codul și păstrăvul de apă dulce sunt opțiuni care merită luate în calcul. Contează însă și cantitatea consumată, frecvența meselor și respectarea recomandărilor privind speciile de pește cu nivel redus de mercur.

Cum alegi corect peștele în zilele de post

Indiferent dacă optezi pentru pește proaspăt sau conservat, câteva reguli simple te pot ajuta să faci alegeri mai bune:

Alege mai des pește bogat în Omega-3, precum sardinele, somonul, heringul și macroul de Atlantic.

Preferă prepararea la cuptor, în locul prăjirii în baie de ulei.

Combină peștele cu legume, verdețuri și cereale integrale.

Verifică nivelul de sare al conservelor, mai ales dacă ai hipertensiune.

Pentru un aport suplimentar de calciu, caută sardine conservate cu oase.

În cazul copiilor și al femeilor însărcinate sau care alăptează, acordă atenție conținutului de mercur al speciei alese.

Peștele poate fi o alegere nutritivă în zilele cu dezlegare, iar prepararea lui nu trebuie să fie complicată. O porție de sardine cu fasole albă, un somon la cuptor cu broccoli sau un cod cu legume pot transforma o masă obișnuită într-o sursă valoroasă de proteine, grăsimi sănătoase și minerale.