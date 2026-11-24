S-a dat alarma din cauza unei fotografii realizate cu inteligența artificială de către un copil în vârstă de nouă ani din Italia. Echipajele de salvare s-au mobilizat într-o operațiune de căutare de 48 de ore, după ce au văzut o poză cu un piton care ieșea dintr-o toaletă.

Un șarpe ieșind din toaletă, alarma falsă a autorităților din Italia. Foto: Getty Images/ Imagine realizată cu AI

După ce au văzut că sunt în zadar căutările, polițiștii au analizat fotografia originală pe telefonul copilului și au descoperit că șarpele nu a existat niciodată, iar imaginea fusese creată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Pitonul din toaletă care a creat panică

Totul a început după ce fotografia cu pitonul ieșind dintr-o toaletă a fost arătată de un băiețel de nouă ani, care se afla la locuința unui prieten din Castelfidardo, o localitate din apropierea orașului Ancona, regiunea Marche, scrie Times of India.

Potrivit The Sun, băiatul le-a arătat adulților o fotografie care părea să surprindă un piton în vasul de toaletă, susținând că reptila ieșise de acolo. Semnalarea a dus la o mobilizare rapidă, iar pompierii sosiți la fața locului au început verificările chiar din baie.

Întrucât inspecția inițială nu a scos la iveală niciun animal, căutările s-au extins și în restul casei. Salvatorii au luat în calcul și varianta ca șarpele să se fi deplasat din baie, fie printr-o fereastră deschisă, fie printr-o deschizătură îngustă din clădire. Cum reptila nu a fost găsită, ipoteza prezenței unui șarpe exotic în interiorul locuinței nu a putut fi exclusă din start.

Copilul a recunoscut că poza era făcută cu inteligența artificială

Căutările au continuat și în ziua următoare, fiind implicați și militari specializați în gestionarea animalelor exotice, pe fondul îngrijorărilor legate de prezența unui piton într-o zonă rezidențială. Ulterior, atenția anchetatorilor s-a mutat de la căutarea animalului la verificarea imaginii în sine. Examinând mai atent fișierul original aflat pe telefonul băiatului, aceștia au observat anumite detalii importante.

În cele din urmă, copilul a recunoscut că a folosit o aplicație bazată pe inteligență artificială pentru a adăuga un piton într-o fotografie făcută toaletei, precizând că în baie nu se afla niciun șarpe.

Va răspunde penal?

Băiatul ar fi recunoscut fapta după ce și-a dat seama cât de serios au tratat adulții și echipele de intervenție imaginea, cerându-și scuze pentru alarma provocată. Conform legislației din Italia, copiii sub 14 ani nu răspund penal, astfel că minorul nu va suferi consecințe penale în urma acestui caz.

Incidentul a atras totuși atenția asupra efectelor reale pe care le poate avea conținutul generat de inteligența artificială atunci când este luat drept dovadă autentică.

Paolo Clini, directorul departamentului de inteligență artificială din cadrul Universității Politehnice din Marche, a comentat situația în presa locală, arătând că episodul ilustrează cât de ușor pot fi create și crezute imagini manipulate, precum și riscurile legate de accesul copiilor la astfel de instrumente, care pot duce la intervenții de urgență inutile.