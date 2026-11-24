Compania aeriană Ryanair a schimbat modul în care alocă locurile pentru pasagerii care nu plătesc pentru ele. Potrivit noilor reguli, călătorii vor afla unde vor sta abia cu trei ore înainte de zbor, și nu în momentul efectuării check-in-ului online, așa cum se întâmpla până acum.

Schimbare importantă pentru pasagerii Ryanair. Foto: pixabay.com

Modificarea a intrat în vigoare discret la finalul lunii trecute. Deși pare o schimbare minoră, aceasta ar putea pune presiune pe pasageri să achite taxa pentru alegerea locului, întrucât nu vor mai ști din timp unde au fost repartizați.

Reguli noi pentru pasagerii Ryanair

Până în prezent, pasagerii Ryanair care optau pentru alocarea gratuită aveau posibilitatea să vadă locul primit la check-in și, dacă acesta nu le convenea, puteau reveni în aplicație pentru a plăti unul mai bun.

Acum, Ryanair va arăta locul alocat doar cu trei ore înaintea zborului, lucru care îi va face pe unii să plătească din prima pentru el. Decizia a stârnit nemulțumiri pe rețelele de socializare, mulți călători acuzând compania că schimbă regulile doar pentru a-și crește veniturile, scrie irishtimes.com.

Cum explică oficialii companiei aeriene această nouă măsură

Reprezentanții Ryanair au confirmat modificarea și au apărat ferm noua politică. O purtătoare de cuvânt a companiei a precizat că momentul alocării locurilor gratuite este stabilit exclusiv de operatorul aerian, iar schimbarea de la 24 de ore la peste trei ore înainte de plecare a fost făcută odată cu trecerea la programul de iarnă, la sfârșitul lunii octombrie.

Potrivit acesteia, măsura a fost luată pentru a le oferi pasagerilor dispuși să plătească mai mult timp la dispoziție pentru a-și alege locurile preferate.

„Am primit numeroase plângeri în această vară de la călători care nu și-au putut rezerva locul dorit în ziua zborului, deoarece acestea fuseseră deja atribuite gratuit, aleatoriu, cu până la 24 de ore înainte de decolare”, a explicat oficialul Ryanair.

De asemenea, compania susține că pasagerii care aleg alocarea gratuită nu sunt interesați de poziția în avion, iar cartea lor de îmbarcare digitală se actualizează automat cu trei-patru ore înainte de zbor, suficient de devreme înainte de a ajunge la aeroport sau la poarta de îmbarcare.

Reacțiile stârnite în urma deciziei companiei aeriene

Schimbarea a nemulțumit mulți pasageri. „Mereu merg pe varianta alocării aleatorii, pentru că singurul loc pe care nu ți-l dorești este cel din mijloc, deci ai o șansă din trei”, a declarat un pasager fidel al companiei pentru sursa menționată.

Acesta a explicat că, procedând astfel, avea chiar și șansa de a primi gratuit locuri cu spațiu suplimentar pentru picioare, pe care alții nu plătiseră, iar dacă nimerea pe mijloc, putea oricând să își cumpere un alt loc din aplicație. „Acum ni s-a luat această opțiune. Este un sentiment neplăcut să ajungi la aeroport fără să ai un loc”, a adăugat el.