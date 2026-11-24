Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți că încă 30 de kilometri din Autostrada Moldovei A7 urmează să fie dați în folosință până la sfârșitul acestui an, iar întregul traseu de 335 de kilometri până la Pașcani ar putea fi finalizat în prima jumătate a anului viitor.

Încă 30 de kilometri din Autostrada A7 vor fi dați în trafic până la finalul anului Foto: facebook

Declarațiile au fost făcute în urma unei vizite efectuate pe șantierul autostrăzii alături de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ovidiu Popa, și de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Calendarul deschiderii circulației pe Autostrada Moldovei A7

În timpul inspecției de pe șantier, liderul social-democrat a lăudat ritmul de execuție al constructorului și a explicat etapele următoare ale deschiderii traficului spre nordul Moldovei, subliniind că proiectul prinde tot mai mult contur.

„Pentru mine şi pentru noi toţi e un pas important. Constructorul îşi face treaba şi alţi constructori din România la fel, dar aici, aşa cum a spus şi domnul ministru, dacă până la sfârşitul acestui an se mai dă drumul la 30 de km, la începutul anului viitor, din ce am înţeles, se ajunge până la Săboani şi după aceea undeva la jumătatea anului până la Paşcani, e un lucru foarte, foarte important, că autostrada Moldovei până la Paşcani prinde contur”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Planurile pentru conexiunile spre Iași, Ungheni și Suceava – Siret

Dincolo de finalizarea tronsonului până la Pașcani, Sorin Grindeanu a atras atenția asupra importanței nodului rutier din această zonă și a legăturilor strategice către Ungheni, Iași proiect inclus în programul SAFE, precum și către Suceava – Siret, cu condiția asigurării finanțării necesare.

Totodată, liderul PSD a lansat un mesaj ferm privind modul de administrare a marilor proiecte de infrastructură rutieră din România, pledând pentru existența unei singure companii naționale de drumuri:

„Am convingerea că toate celelalte, care ţin de birocraţie, vor fi finalizate, astfel încât şi aceste tronsoane să intre cât mai repede în lucru. Încă o dată, felicitări. Felicitări şi CNAIR, e clar că e nevoie de o singură companie, nu de două, nu şi CNAIR şi CNIR, ci una singură, care face treabă aşa cum a făcut în toţi aceşti ani”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

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