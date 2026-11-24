Într-un colț de Românie în care timpul pare să fi stat în loc, un sat întreg se apropie de dispariție. În Merișoru de Munte, din județul Hunedoara, mai locuiesc doar trei oameni. Printre ei se află și bunica Salvina, o femeie de 77 de ani care nu a vrut să plece niciodată din locul în care s-a născut și a crescut. Deși aproape toți vecinii au dispărut, iar ulițele au rămas pustii, bătrâna își îngrijește gospodăria, muncește în grădină și își găsește liniștea în credință. Povestea ei, spusă într-un interviu acordat Trinitas TV, vorbește despre singurătate, dorul de oamenii de altădată și teama că satul său va ajunge, în cele din urmă, doar o amintire.

Bunica Salvina, la 77 de ani, este unul dintre cei trei oameni care au mai rămas într-un sat din Hun Foto: Trinitas TV

Bunica Salvina și-a petrecut toată viața în satul natal. Copilăria nu a fost deloc ușoară

Merișoru de Munte este o așezare din Ținutul Pădurenilor, județul Hunedoara, unde depopularea a schimbat radical viața comunității. Casele au rămas tot mai goale, iar oamenii care odinioară se întâlneau pe ulițe au plecat sau au dispărut. Bunica Salvina, ajunsă la 77 de ani, este una dintre persoanele care continuă să locuiască aici, în casa în care și-a petrecut copilăria.

Femeia își amintește că viața la munte a presupus întotdeauna multă muncă și sacrificii. În copilărie, trebuia să parcurgă pe jos trei-patru kilometri până la școala din localitatea vecină. Drumul era dificil, mai ales iarna, când zăpada îngreuna deplasarea. După orele de curs, se întorcea acasă și își ajuta familia la treburile gospodărești.

Fiind singură la părinți, a învățat de mică ce înseamnă responsabilitatea. Tocmai de aceea, unul dintre cele mai importante obiective ale sale a fost să le ofere copiilor o viață diferită, cu mai multe oportunități decât a avut ea.

„Asta mi-am dorit din tot sufletul, să facă școală, ca să nu mai rămână și ei aicea cum am rămas noi. Că după cum v-am spus, viața îi destul de grea, pe dealurile astea. Am muncit mult.”, a povestit femeia.

Dorința i s-a împlinit. Copiii au învățat, și-au găsit locuri de muncă și au plecat din sat pentru a-și construi propriile familii. Au ales un drum diferit de cel al părinților, așa cum au făcut și mulți alți tineri din zonă. Salvina a rămas însă acasă, legată de locurile în care a crescut.

La 77 de ani, femeia încă lucrează pământul și își îngrijește gospodăria

Vârsta nu a făcut-o să renunțe la activitățile care i-au ocupat întreaga viață. Bunica Salvina continuă să lucreze în grădină, să cultive legume și cartofi și să se ocupe de gospodărie, atât cât îi permit puterile.

Pentru ea, munca nu este doar o necesitate, ci și o parte firească a vieții de zi cu zi. Întrebată cum reușește să își păstreze energia și să muncească la aproape 80 de ani, femeia nu invocă vreun secret sau vreun remediu special. Răspunsul său este simplu și plin de credință:

„Nu știu. Bunul Dumnezeu îmi dă putere.”

Bătrâna își continuă rutina cu recunoștință și spune că fiecare zi în care poate avea grijă de casa și grădina sa este un dar.

Satul din Hunedoara în care au rămas doar trei locuitori. Nu mai există magazin și nici transport public

Cea mai dureroasă schimbare pentru Salvina este dispariția comunității. Dacă în urmă cu ani buni satul era animat de familii, copii și vecini, astăzi au mai rămas doar trei persoane, care locuiesc în două gospodării: bunica Salvina, soțul său și o altă femeie în vârstă.

Potrivit datelor de la Recensământul Populației și Locuințelor din 2021, Merișoru de Munte avea atunci 11 locuitori, dintre care cinci bărbați și șase femei. În prezent, numărul celor care au rămas în sat a scăzut la numai trei.

Viața de zi cu zi este tot mai dificilă. Localitatea nu mai are magazin alimentar, iar transportul public nu ajunge până aici. Așezarea se află la aproximativ o oră de Deva, iar ulițele sale pot fi străbătute în doar câteva minute.

Pentru a face rost de alimente și de cele necesare gospodăriei, Salvina și soțul ei se bazează în mare parte pe sprijinul copiilor, care vin și le aduc cumpărăturile.

Dincolo de lipsurile materiale, cel mai greu de suportat rămâne însă sentimentul de izolare. Femeia duce dorul vremurilor în care avea vecini aproape și putea schimba câteva vorbe cu oamenii din sat.

„Doar singurătatea este mai grea la anii ăștia, că nu mai e lume, nu mai sunt oameni.”, a mărturisit bunica Salvina.

Vizitele copiilor și ale nepoților au devenit momentele pe care le așteaptă cel mai mult. Sunt printre puținele ocazii în care gospodăria se umple din nou de glasuri și de bucurie.

„Rămâne al nimănui, al spinilor și al pădurilor”. Teama bunicii Salvina că satul va dispărea

Bunica Salvina privește cu tristețe spre viitorul localității. Știe că tinerii au plecat în căutarea unei vieți mai bune, iar cei care au rămas sunt tot mai în vârstă și nu vor mai putea îngriji gospodăriile la nesfârșit.

Femeia se teme că, după dispariția ultimilor locuitori, casele vor fi abandonate, iar natura va pune stăpânire pe terenurile care odinioară erau lucrate și îngrijite.

Cuvintele sale surprind cel mai bine drama satelor românești care se sting încet, odată cu plecarea generațiilor tinere:

„Tineretul a plecat, bătrânii nu mai pot. Rămâne al nimănui, al spinilor și al pădurilor. (..) Foarte rău îmi pare că o să rămână pustiu.”

Cu toate acestea, Salvina nu își dorește să plece. Pentru ea, casa în care a crescut și pământul pe care l-a muncit o viață întreagă au o valoare pe care nicio locuință dintr-un oraș nu o poate înlocui.

„Eu mă simt aici foarte bine, ca și altul într-un palat sau un oraș sau oriunde.”, a spus bunica Salvina.

Povestea femeii nu este una singulară. În România există numeroase sate în care populația a scăzut dramatic, în special în zonele montane, unde accesul dificil, lipsa serviciilor și migrația tinerilor au accelerat depopularea.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică rezultate în urma recensământului din 2021, aproximativ 1.000 de sate din România aveau cel mult 20 de locuitori. Totodată, peste 100 de localități rurale figurau cu zero locuitori.

Fenomenul este întâlnit în special în zone precum Munții Apuseni, dar și în județe ca Hunedoara, Alba sau Buzău. În spatele acestor cifre se află însă povești de viață precum cea a bunicii Salvina, pentru care satul natal nu este doar un punct pe hartă, ci locul pe care îl numește acasă.