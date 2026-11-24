O localitate din Spania încearcă să atragă cât mai mulți oameni și să oprească depopularea. Yanguas, un sat în care mai rămân doar 50 de locuitori pe timpul iernii, are un plan prin care speră să convingă familiile să se mute aici: renovarea caselor vechi și închirierea lor la prețuri accesibile.

Yanguas, localitatea din Spania care încearcă să atragă tot mai mulți locuitori. Foto: Shutterstock

Primarul José Rico spune că administrația locală are deja mai multe locuințe pe care le poate pune la dispoziția celor interesați, cu chirii cuprinse între 100 și 200 de euro pe lună.

„Am început să renovăm casele vechi și avem zece sau douăsprezece locuințe care aparțin primăriei. Cu chirii cuprinse între 100 și 200 de euro, poți atrage o familie și îi poți oferi o locuință decentă, cu un consum redus de apă”, a explicat edilul.

Școala a fost redeschisă după 33 de ani

Inițiativa a ajutat satul să păstreze și servicii importante pentru comunitate, în special școala. Aceasta a fost închisă timp de 33 de ani din cauza numărului prea mic de copii, dar și-a redeschis porțile în 2002. În prezent, aproximativ zece elevi învață aici, sub îndrumarea unui singur profesor.

Totuși, primarul atrage atenția că locuințele ieftine nu sunt suficiente pentru a convinge oamenii să se stabilească în Yanguas. Este nevoie și de locuri de muncă, potrivit publicației El Español.

Ce locuri de muncă pot găsi cei care se mută în sat

José Rico spune că zece sau douăsprezece familii au fost ajutate să găsească de lucru la compania Tragsa, unde oamenii se ocupă de tăierea pinilor și curățarea pădurilor.

„Am ajutat 10 sau 12 familii să se angajeze la Tragsa, unde se ocupă de tăierea pinilor sau de curățarea pădurilor. Este adevărat, salariile nu sunt de 3.000 de euro, dar, la o chirie atât de mică, poți trăi bine”, a explicat acesta.

Există oportunități și în construcții, însă edilul spune că își dorește oameni serioși, dispuși să muncească.

„Oricine vrea să lucreze în construcții are de muncă aici, garantat. Dar trebuie să muncească serios. Nu poți veni aici doar pentru peisaje, fără să fii dispus să lucrezi”, a declarat primarul.

Economia localității se bazează și pe turism, pe lângă activitățile forestiere și construcții. După includerea în rețeaua „Cele mai frumoase sate din Spania”, Yanguas a atras mai mulți vizitatori, iar afacerile locale, precum barurile, pensiunile și hostelul administrat de primărie, au avut de câștigat.

Primarul dezminte zvonurile despre ajutorul de 50.000 de euro

José Rico a ținut să clarifice și informațiile false care circulă pe internet. Mai exact, acesta a dezmințit zvonurile potrivit cărora oamenii ar primi 50.000 de euro dacă se mută în localitate.

„Există campanii în care se spune că primești 50.000 de euro dacă te muți aici, dar este o minciună. Nu poți să îi păcălești pe oameni, pentru că, dacă vin fără intenția de a munci, apar probleme”, a explicat primarul.