 Casă cu mansardă și teren de peste 1.000 mp, scoasă la vânzare cu doar 25.000 de euro. Are apă curentă. E la o oră și jumătate de București
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Casă cu mansardă și teren de peste 1.000 mp, scoasă la vânzare cu doar 25.000 de euro. Are apă curentă. E la o oră și jumătate de București

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O proprietate aflată într-un sat din Serbia atrage atenția prin prețul relativ redus și suprafața generoasă de teren. Casa are 71 de metri pătrați, mansardă și o curte de 1.050 mp, iar proprietarul cere 25.000 de euro. Locuința se află la aproximativ 90 de minute de mers cu mașina de București, însă oferta vine cu un inconvenient important: imobilul nu este racordat la rețeaua de electricitate și are nevoie de renovări.

Casă cu mansardă și teren de peste 1.000 mp, scoasă la vânzare cu doar 25.000 de euro.
Casă cu mansardă și teren de peste 1.000 mp, scoasă la vânzare cu doar 25.000 de euro. Foto: Facebook

Anunțul a fost publicat pe un grup de Facebook dedicat tranzacțiilor imobiliare din Voivodina, fiind preluat de publicația Blic. Proprietatea este situată în Bikic Dol, localitate din comuna Șid, Serbia, și ar putea reprezenta o oportunitate pentru cei care își doresc o casă la țară, cu suficient spațiu pentru grădinărit sau chiar pentru o mică gospodărie.

Casă de 25.000 de euro în Serbia. Ce suprafață are proprietatea

Unul dintre principalele atuuri ale ofertei este terenul de 1.050 de metri pătrați, adică aproximativ 10,5 ari. Suprafața totală include și amprenta casei, astfel că terenul disponibil pentru amenajarea curții este mai mic.

Locuința are o suprafață declarată de 71 de metri pătrați și beneficiază de mansardă. Nu este precizat însă dacă cei 71 mp reprezintă doar suprafața parterului sau includ și nivelul superior.

Fotografiile atașate anunțului prezintă o construcție cu fațadă în nuanțe deschise, acoperiș înclinat și balcon la mansardă. În jurul casei există o zonă generoasă cu iarbă, care ar putea fi amenajată în funcție de nevoile viitorilor proprietari.

La interior se pot observa un hol, o scară și mai multe încăperi, însă locuința nu pare să fie complet amenajată. Prin urmare, cumpărătorii ar trebui să ia în calcul și un buget separat pentru renovare.

Principalul dezavantaj: casa nu este racordată la electricitate

Deși prețul de 25.000 de euro poate părea atractiv pentru o proprietate cu teren de peste 1.000 mp, există un aspect care ar putea influența decizia de cumpărare.

Casa nu are branșament la rețeaua de energie electrică, potrivit informațiilor oferite de vânzător. Astfel, viitorul proprietar va trebui să se intereseze de posibilitatea racordării și de costurile implicate.

Anunțul nu precizează cât ar costa realizarea branșamentului și nici în cât timp ar putea fi finalizate lucrările. Aceste informații sunt esențiale pentru calcularea investiției totale.

În plus, proprietarul menționează că imobilul necesită renovare. Starea exactă a instalațiilor, a acoperișului și a structurii trebuie verificată înainte de semnarea unui contract.

Cu alte cuvinte, cei 25.000 de euro reprezintă doar prețul de achiziție, nu și suma necesară pentru ca locuința să devină complet funcțională.

Apă de la rețea și fântână în curte. Un avantaj pentru cei care vor să cultive terenul

Proprietatea dispune de alimentare cu apă curentă, dar și de o fântână amplasată în curte. Cele două surse de apă ar putea fi utile mai ales pentru persoanele care intenționează să transforme terenul într-o grădină de legume, o livadă sau o mică gospodărie.

Suprafața de 1.050 mp oferă suficient loc pentru diverse amenajări, de la spații pentru cultivarea fructelor și legumelor până la zone dedicate creșterii animalelor, în funcție de regulile locale.

Totuși, anunțul nu oferă detalii despre starea fântânii, debitul acesteia sau calitatea apei. Aceste aspecte ar trebui verificate înainte de cumpărare, mai ales dacă viitorul proprietar intenționează să folosească apa pentru consum.

Ce trebuie să verifice viitorul cumpărător înainte de achiziție

Potrivit informațiilor din anunț, proprietatea are un singur titular, dreptul de proprietate fiind declarat în cotă de 1/1.

Chiar și în aceste condiții, o eventuală tranzacție ar trebui precedată de verificarea documentelor cadastrale și a situației juridice a imobilului.

Printre cele mai importante aspecte care necesită clarificări se numără:

  • suprafața exactă a casei și dacă mansarda este inclusă în cei 71 mp declarați;
  • situația juridică și cadastrală a construcției și a terenului;
  • posibilitatea racordării la rețeaua de electricitate și costul lucrărilor;
  • starea instalațiilor și a structurii casei;
  • bugetul necesar pentru renovare și amenajare;
  • starea fântânii și calitatea apei.

Casa din Bikic Dol poate fi o variantă de luat în calcul pentru cei care caută o proprietate rurală la un preț de 25.000 de euro și își doresc mai mult teren decât oferă, de regulă, o locuință obișnuită.

Cu toate acestea, lipsa electricității și necesitatea renovării pot transforma oferta într-o investiție considerabil mai mare decât suma solicitată inițial. Pentru cine este dispus să facă lucrări și își dorește o gospodărie cu grădină, proprietatea ar putea avea potențialul unei mici ferme.

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