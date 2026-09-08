 Un sat întreg, oferit gratis! Are 12 case și teren uriaș, dar există o condiție
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Un sat întreg, oferit gratis! Are 12 case și teren uriaș, dar există o condiție

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Un sat abandonat din Galicia este oferit pentru 0 euro celui care este dispus să îl readucă la viață. A Barca are 12 case din piatră și aproximativ 15.000 de metri pătrați de teren, însă oferta vine cu o condiție importantă: cel care investește în renovare nu va deveni niciodată proprietarul satului. Mai mult, costurile pentru reabilitarea zonei ar putea ajunge la 2-3 milioane de euro.

Un sat întreg cu 12 case și teren uriaș este oferit cadou
Un sat întreg cu 12 case și teren uriaș este oferit cadou Foto: Pexels

A Barca se află în Cortegada, provincia Ourense, în Galicia, aproape de râul Miño și de granița cu Portugalia. Satul apare pe portalul Aldeas Abandonadas cu un preț care atrage imediat atenția: 0 euro. Proprietatea include 12 locuințe care trebuie renovate, dintre care patru au parter și etaj, dar și aproximativ 15.000 de metri pătrați de teren.

În zonă au rămas case vechi din piatră, fântâni și poduri, însă satul este abandonat de zeci de ani și necesită investiții serioase.

Cea mai importantă condiție este faptul că A Barca nu este vândut. Satul este oferit printr-o concesiune gratuită de 50 de ani.

Asta înseamnă că satul nu va fi niciodată al tău”, explica în 2024 Elvira Fafián, reprezentanta portalului Aldeas Abandonadas.

Cel care acceptă oferta poate folosi și dezvolta satul timp de 50 de ani, însă trebuie să investească în recuperarea acestuia și să îi ofere o destinație turistică. După expirarea concesiunii, proprietatea revine titularului.

Renovarea satului ar putea costa până la 3 milioane de euro

Deși prețul de intrare este zero, investiția necesară este uriașă. Autoritățile locale estimează că reabilitarea zonei ar putea costa între 2 și 3 milioane de euro.

Pe lângă renovarea celor 12 case, trebuie refăcute drumurile și căile de acces, rețeaua de apă și alimentarea cu electricitate. Punctele de racordare la apă și electricitate se află la cel puțin doi kilometri distanță, ceea ce presupune costuri suplimentare.

Oferta nu este destinată cuiva care își dorește pur și simplu să locuiască într-un sat din Spania. Cel care preia A Barca trebuie să vină cu un proiect care să readucă activitatea în zonă.

Planul trebuie să urmărească dezvoltarea unui „sat ecologic” sau a unui proiect turistic și de agrement. Printre ideile luate în calcul în trecut s-au numărat turismul rural, construirea unui restaurant și activități în apropierea râului și a traseelor de drumeție.

De ce nu a acceptat nimeni oferta până acum

A Barca este în ofertă din 2013 și a atras, de-a lungul timpului, sute de persoane și companii interesate, inclusiv investitori din Germania și Olanda.

Problema a fost însă mereu aceeași: o investiție de milioane de euro trebuie recuperată într-un proiect desfășurat pe o proprietate oferită doar pentru 50 de ani.

După 13 ani, satul încă își caută investitorul. Prețul de 0 euro poate părea irezistibil, însă cele 12 case în ruină, costurile de până la 3 milioane de euro și concesiunea limitată explică de ce A Barca continuă să își aștepte salvatorul.

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