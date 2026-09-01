 „Nu bei suficientă țuică. Altfel ai dormi dus.” Mitul vieții liniștite la țară, demontat de români
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„Nu bei suficientă țuică. Altfel ai dormi dus.” Mitul vieții liniștite la țară, demontat de români

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Viața la sat este asociată adesea cu liniștea și aerul curat, însă pentru un român povestea este cu totul diferită. Acesta a povestit pe Reddit că, de aproximativ două luni, nopțile au devenit extrem de dificile din cauza câinilor din gospodăriile vecinilor.

Imagine panoramică a unui sat
Imagine panoramică a unui sat Foto: Pixabay

Bărbatul spune că locuiește într-o comunitate mică, de aproximativ 500 de persoane, iar problema apare aproape în fiecare noapte. Potrivit acestuia, „începând cam pe la 12 până la 6 dimineața, câinii din sat din curțile consătenilor (mai ales a vecinilor) latră încontinuu”.

Situația ar fi început odată cu perioada de caniculă. Deși inițial a încercat să suporte zgomotul, după aproximativ două luni spune că a ajuns la limită.

„SASE ORE! Se aud chiar și cu geamul închis, dar fix noaptea mi-ar plăcea să deschid geamul pentru răcoare după caniculele astea zilnice”, a explicat autorul postării.

Și-a schimbat programul de somn din cauza zgomotului

Pentru a putea să se odihnească, românul spune că a început să doarmă mai mult în timpul zilei, când în sat este mai liniște. În timpul nopții, când câinii încep să latre, își petrece timpul liber.

Soluția s-a dovedit însă imposibil de menținut pe termen lung.

Am început să dorm mai mult ziua că e mai silențios, și să îmi petrec timpul liber noaptea, dar nu mai pot”, a scris acesta.

Bărbatul a discutat deja cu un consătean care nu are câini, însă răspunsul primit nu l-a ajutat prea mult. Acesta i-ar fi spus că nu prea există o soluție, pentru că „sunt câini”.

Autorul recunoaște că ar putea încerca să discute direct cu proprietarii animalelor, însă nu este convins că ar rezolva ceva.

Ce soluții i-au propus internauții

Postarea a atras mai multe răspunsuri. Unele recomandări au fost serioase, în timp ce alți utilizatori au preferat să trateze situația cu umor.

Unul dintre comentatori i-a sugerat să folosească muzică sau sunete ambientale pentru a adormi, să apeleze la aer condiționat pentru a putea ține geamul închis ori să încerce un fluier pentru câini. Chiar comentatorul a precizat că ultima variantă este o glumă.

O altă persoană a comparat situația cu zgomotul întâlnit la bloc, unde motoarele foarte gălăgioase pot trezi atât oamenii, cât și câinii.

Au existat și răspunsuri mai puțin practice. Un utilizator i-a spus, în glumă: „Nu bei suficientă țuică. Altfel ai dormi dus.”

Dopurile de urechi, printre variantele recomandate

Mai mulți internauți au venit însă cu aceeași soluție: dopurile de urechi. Unul dintre ei a recomandat dopuri din spumă, explicând că le folosește de peste un deceniu și că s-a obișnuit cu ele.

„Dopuri de urechi din spumă, cele portocalii sunt cele mai bune. Te obișnuiești repede, doar să te uiți la un tutorial să le pui corect”, a scris acesta.

Autorul a precizat că a mai încercat această variantă, însă a întâmpinat o problemă neașteptată: „am mai încercat dopuri în urechi si imi auzeam cum imi bate inima :)), dar tot mai ok decat latratul”.

Un alt comentator a remarcat ironic: „Cine a mințit lumea ca la țară e liniște a fost un geniu al marketingului.”

De ce latră câinii noaptea?

O explicație diferită a venit de la o utilizatoare care spune că, în cazul ei, câinii din jur nu îi perturbă somnul, chiar dacă unul dintre vecini are animalul chiar lângă fereastră.

Aceasta consideră că animalele pot reacționa la diverse lucruri pe care oamenii nu le observă, precum alte animale sau persoane care trec pe stradă.

„Mereu când latră latră cu un motiv - bine, poate pt noi motivul e stupid dar ceva au simțit ei. Sau e suficient să înceapă unul «concertul» și se bagă toți”, a explicat utilizatoarea.

În cazul ei, câinele este băgat în casă pe timpul nopții și doarme fără să reacționeze la animalele din exterior.

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