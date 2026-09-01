 Prietenul necuvântător din casă are drepturi. Tu știi ce obligații ai ca stăpân?
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Prietenul necuvântător din casă are drepturi. Tu știi ce obligații ai ca stăpân?

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Să ai un animal de companie înseamnă mai mult decât să îi asiguri hrană și să îi oferi afecțiune. Proprietarul are responsabilitatea să-i asigure condiții corespunzătoare de viață, îngrijire și asistență medicală atunci când este nevoie. În România, protecția animalelor este reglementată prin Legea nr. 205/2004, act normativ modificat și completat de-a lungul timpului, inclusiv prin Legea nr. 138/2022.

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Foto: Magnific

Pentru cei care au câini, pisici sau alte animale de companie, câteva prevederi sunt deosebit de importante.

Hrană, apă, adăpost și îngrijire

Proprietarul sau deținătorul unui animal trebuie să îi asigure condițiile necesare pentru bunăstare. Asta înseamnă hrană și apă suficiente, adăpost corespunzător, posibilitatea de mișcare, îngrijire și atenție, precum și tratament medical atunci când starea animalului o impune.

Totodată, animalele trebuie protejate de situațiile care le pot provoca suferință, teamă sau vătămări. Educația și manipularea lor trebuie făcute prin metode care țin cont de bunăstarea acestora.

Un detaliu important: un animal nu trebuie lăsat într-un vehicul închis în condiții care îi pot pune viața în pericol, în special atunci când temperaturile sunt foarte ridicate sau foarte scăzute.

Poliția poate lua animalul dintr-un mediu periculos

Legea permite intervenția polițiștilor atunci când un animal se află într-o situație de pericol. În astfel de cazuri, poate fi emis un ordin de plasare a animalului în adăpost pentru 45 de zile sau acesta poate fi încredințat unei asociații ori fundații de protecția animalelor care îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Printre situațiile prevăzute de lege se află cazul animalului care a fost rănit, schingiuit sau supus zoofiliei. Măsura poate fi luată și atunci când animalul nu beneficiază de hrană și apă în cantități suficiente, de un adăpost corespunzător ori de tratamente medicale.

Prin urmare, responsabilitatea proprietarului nu se rezumă la evitarea actelor evidente de violență. Neglijarea gravă a nevoilor de bază ale animalului poate conduce, de asemenea, la intervenția autorităților.

Unele intervenții estetice sunt interzise

Legea nr. 138/2022 a introdus prevederi clare privind anumite intervenții chirurgicale efectuate asupra animalelor.

Sunt considerate infracțiuni intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului animalului sau altor scopuri necurative, precum cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, codotomia și anumite intervenții asupra ciocului și dinților. Pentru aceste fapte, legea prevede închisoare de la șase luni la trei ani sau amendă.

Există, evident, situații medicale în care intervențiile chirurgicale sunt necesare. Prevederea se referă la operațiile efectuate în scopuri necurative, pentru modificarea aspectului sau în alte scopuri expres prevăzute de lege.

Puii nu pot fi despărțiți prematur de mamă pentru vânzare

Și comercializarea puilor este reglementată.

Legea sancționează despărțirea puilor de mamă înainte de vârsta minimă de opt săptămâni în vederea comercializării, cu excepția situațiilor în care înțărcarea specifică speciei presupune o perioadă minimă diferită, prevăzută de lege.

Rănirea intenționată poate duce la dosar penal

Pedepsele devin mai severe în cazul faptelor de cruzime.

Rănirea cu intenție a animalelor constituie infracțiune și poate fi pedepsită cu închisoare de la un an la cinci ani sau cu amendă. Pentru uciderea intenționată și fără drept, schingiuirea animalelor, organizarea de lupte între animale sau cu animale și zoofilia, legea prevede închisoare de la doi la șapte ani.

În cazul anumitor condamnări, instanța poate dispune și interdicția de a deține animale pentru o perioadă cuprinsă între un an și cinci ani.

Abandonul este sancționat

Abandonarea unui animal reprezintă o încălcare a obligațiilor proprietarului. În legislație, abandonul este asociat cu lăsarea unui animal aflat în îngrijirea unei persoane pe domeniul public, fără hrană, adăpost sau îngrijire medicală.

Pentru astfel de fapte pot fi aplicate sancțiuni contravenționale, în funcție de situația concretă și de prevederea legală incidentă. În cazul animalelor aflate în pericol, autoritățile pot dispune și măsuri de protecție.

Ce faci dacă vezi un animal agresat

Dacă observi un animal care este bătut, rănit sau se află într-o situație evidentă de pericol, situația poate fi sesizată autorităților.

Într-o situație urgentă, în care există un pericol imediat pentru animal sau pentru persoane, poate fi apelat 112. Pentru alte situații, sesizarea poate fi transmisă structurilor competente ale Poliției Române, inclusiv structurilor pentru protecția animalelor.

Este util să oferi cât mai multe informații, cum ar fi locul exact, natura situației, date despre proprietar, dacă sunt cunoscute, fotografii sau înregistrări și datele eventualilor martori. Aceste elemente pot ajuta autoritățile să verifice cazul.

Un animal de companie vine cu responsabilități

A avea un câine, o pisică sau orice alt animal înseamnă asumarea unor obligații pe termen lung. Hrană adecvată, apă, un spațiu sigur, îngrijire, tratament veterinar și protecție împotriva suferinței fac parte din responsabilitatea proprietarului.

Legislația românească stabilește și limite clare pentru comportamentul față de animale, iar încălcarea lor poate avea consecințe contravenționale sau penale.

Editor: Raluca Toma

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