Înainte să renunți la o plantă, încearcă acest truc de două minute pentru a o readuce la viață

Dacă frunzele unei plante de apartament au început să se îngălbenească, să se usuce sau să capete margini maronii, nu te grăbi să o uzi mai mult. Deși aceste semne sunt adesea puse pe seama lipsei de apă, cauza poate fi cu totul alta.

Plantă în ghiveci Foto: Pixabay

Înainte să renunți la plantă sau să încerci tot felul de soluții pentru a o salva, există un truc simplu care poate face diferența. Nu costă nimic, durează aproximativ două minute și este valabil pentru multe dintre plantele de apartament pe care le ținem în apropierea ferestrelor.

De ce metodele obișnuite de „salvare” pot face mai mult rău

Când o plantă începe să se deterioreze, primul instinct este să îi punem mai multă apă. Numai că udarea excesivă nu rezolvă problema și poate chiar să o agraveze, favorizând putrezirea rădăcinilor.

O altă reacție frecventă este folosirea îngrășământului, din presupunerea că planta nu primește suficienți nutrienți. Unii aleg să îndepărteze imediat toate frunzele afectate, sperând că vor crește altele sănătoase.

Aceste soluții nu ajung însă la cauza reală. Dacă planta este expusă unei lumini prea puternice, marginile maronii și petele de pe frunze vor continua să apară, iar în timp chiar și frunzele noi pot fi afectate.

Partea pe care aproape nimeni nu o explică este următoarea: plantele pe care le vezi peste tot nu sunt, de fapt, plante rezistente, potrivite pentru orice condiții. Pothos, filodendronul, monstera, calathea, crinul păcii și majoritatea ferigilor sunt mult mai delicate decât lasă să se înțeleagă etichetele din magazine. În sălbăticie, ele nu cresc în spații deschise. Se dezvoltă pe solul pădurii, sub o boltă densă de copaci, unde lumina este blândă, filtrată și fragmentată pe tot parcursul zilei. Pentru astfel de condiții au fost concepute frunzele lor.

Așa că atunci când aduci o astfel de plantă acasă și încerci să-i oferi „cel mai bun loc din casă”, s-ar putea să faci exact opusul a ceea ce își dorește planta.

Ce se întâmplă, de fapt, cu planta ta de pe pervaz

Iată adevăratul răspuns: este vorba despre arsuri solare. Și sunt trei lucruri care se întâmplă simultan, motiv pentru care mutarea ghiveciului cu doar câțiva centimetri nu rezolvă problema. University of Maryland Extension explică faptul că plantele iubitoare de umbră expuse la soare puternic suferă ceea ce specialiștii numesc arsura frunzelor. Lumina puternică și căldura distrug pigmenții verzi din frunză care îi permit acesteia să rămână sănătoasă. Mai întâi apar zone decolorate sau albicioase. Apoi aceste zone se usucă și devin maronii și casante, în special pe margini. Seamănă foarte mult cu o plantă căreia îi este sete. Dar nu acesta este motivul, scrie thecoolist.com.

În primul rând, lumina este prea puternică. Soarele direct de la mijlocul zilei, care trece printr-o fereastră luminoasă, oferă mult mai multă lumină decât poate suporta o plantă iubitoare de umbră. Oregon State University Extension notează că perioadele record de căldură din ultimele veri au lăsat chiar și plantele de exterior cu frunze „arse”. În interior, același fenomen se produce la scară mai mică, pe frunzele mai delicate ale plantelor tropicale.

În al doilea rând, fereastra creează propria mică zonă de acumulare a căldurii. Lumina soarelui trece prin sticlă, ajunge pe pervaz și se transformă în căldură. Însă acea căldură se elimină mai greu prin sticlă, astfel că se acumulează chiar acolo. Zona pervazului poate deveni mult mai fierbinte decât centrul aceleiași camere, motiv pentru care New York Botanical Garden recomandă întredeschiderea ferestrei sau folosirea unei perdele subțiri, albe, în timpul verii, pentru a permite căldurii acumulate să se disperseze.

În al treilea rând, orice frunză care atinge geamul este practic pusă la grătar. Acest lucru este ușor de trecut cu vederea. Master Gardeners of Northern Virginia, o organizație de voluntari specializați în horticultură, a atras atenția asupra fenomenului într-un material despre îngrijirea plantelor: geamul rece poate provoca degerături frunzelor iarna, iar geamul fierbinte le poate arde în același mod vara. Dacă planta s-a aplecat înainte și o frunză este lipită de geam, aceasta este încălzită excesiv chiar în acel moment.

Și mai există un aspect important. Toate cele trei probleme se agravează odată cu schimbarea anotimpurilor. Un loc care a fost perfect sigur pentru plantă pe timpul iernii se poate transforma într-o zonă periculoasă spre sfârșitul primăverii, când soarele urcă mai sus pe cer. Locul nu s-a schimbat. S-a schimbat anotimpul.

Trucul de două minute

Mută planta mai departe de fereastră sau filtrează lumina care ajunge la ea. Atât. Două minute, zero lei, fără produse de cumpărat.

Iată ce trebuie să faci:

Mută planta la 60-90 de centimetri de o fereastră orientată spre sud sau vest. Nu cu un centimetru. Nu cu 15 centimetri. Distanța de 60-90 de centimetri transformă lumina solară directă și agresivă în acea „lumină puternică, indirectă” recomandată pe etichetele celor mai multe plante de apartament. Planta primește în continuare suficientă lumină, doar că nu mai este supraîncălzită.

Sau pune o perdea simplă și subțire în dreptul ferestrei. O perdea ușoară, care lasă lumina să treacă, este suficientă. Aceasta transformă raza directă a soarelui într-o lumină uniformă și difuză, exact genul de lumină cu care sunt obișnuite plantele iubitoare de umbră. Alege această variantă dacă îți place cum arată planta pe pervaz și nu vrei să o muți.

Asigură-te că nicio frunză nu atinge geamul. Rotește ghiveciul cu un sfert de tură pentru ca frunza lipită de geam să se îndepărteze de acesta. Apoi continuă să rotești ghiveciul cu câte un sfert de tură la fiecare două săptămâni, astfel încât planta să crească uniform și să nu se încline spre fereastră.

Șterge geamul cât timp ești acolo. New York Botanical Garden atrage atenția că geamurile murdare pot bloca până la 50% din lumina care pătrunde prin ele. După ce ai filtrat lumina puternică, vrei ca lumina mai blândă rămasă să ajungă efectiv la plantă.

Deocamdată, lasă frunzele deja arse în pace. O frunză arsă nu va deveni din nou verde. Însă părțile verzi ale unei frunze afectate parțial încă hrănesc planta, iar îndepărtarea tuturor frunzelor deteriorate dintr-o dată îi provoacă și mai mult stres. Specialiștii în plante de la Oregon State avertizează în mod special împotriva tăierilor drastice imediat după ce planta a fost afectată de căldură. Taie doar frunzele complet uscate și evident compromise.

Cum arată, de fapt, revenirea plantei

Frunzele maronii pe care le are deja planta nu se vor vindeca. Însă, în câteva săptămâni după ce o muți într-un loc mai potrivit, ar trebui să apară frunze noi, sănătoase, verzi și de dimensiuni normale. Aceasta este recuperarea. Este modul prin care planta arată că a ieșit din zona de pericol.