 Probleme în Paradis? Taylor Swift, foc și pară din cauza soțului pe care de-abia îl mai vede la față
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Probleme în Paradis? Taylor Swift, foc și pară din cauza soțului pe care de-abia îl mai vede la față

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Nunta lor a fost cel mai important eveniment al anului, însă acum, la câteva săptămâni după ceremonia fastuoasă, celebra soție este extrem de dezamăgită.

image
Foto: Profimedia

Potrivit publicației „Daily Mail”, un apropiat de-ai cuplului a insinuat că fericirea conjugală a celor două vedete are de suferit, la scurt timp de la nuntă. Acesta a declarat că începutul noului sezon NFL îl ține pe Kelce ocupat aproape în permanență cu antrenamentele pe care le face alături de echipa Kansas City Chiefs. Din acest motiv, Taylor Swift și Travis Kelce nu se mai pot vedea zilnic, lucru care o frustrează enorm pe cântăreață.

Aceeași sursă susține că artista nu îi reproșează absența iubitului său, deoarece știa încă de la început cât de solicitantă este cariera lui. Mai mult, cei doi ar menține legătura constant prin telefon, mesaje și FaceTime, iar sportivul i-ar trimite frecvent florile ei preferate oriunde se află ea. Însă, trebuie să recunoaștem, nu e același lucru atunci când ar locui sub același acoperiș și ar dormi împreună în fiecare noapte.

În timp ce Travis se concentrează pe pregătirea pentru noul sezon, Taylor Swift își continuă și ea proiectele profesionale pe care le are în desfășurare în New York, Los Angeles și Londra, participând la evenimente, interviuri și promovând noutățile ei muzicale.

Taylor Swift și Travis Kelce și-au unit destinele pe 3 iulie 2026, în Madison Square Garden din New York, eveniment la care au participt numeroase celebrități, printre care Brad Pitt și Jennifer Lopez. Iar, după bucuria simțită în timpul ceremoniei nupțiale și a petrecerii ce-a urmat, Taylor n-a avut la dispoziție decât câteva săptămâni ca să testeze viața de femeie măritată alături de proaspătul ei soț.

Faimoasa pereche a petrecut câteva zile superbe în Laguna, California, durata scurtă a lunii de miere fiind un alt motiv de frustrare pentru cântăreață. „Cu el plecat tot timpul, ea a fost nevoită să iasă singură prin oraș, iar frustrările ei s-au mărit pe zi ce trece”, a declarat sursa în „Daily Mail”, pe 30 august. Sperăm ca perioada aglomerată din cariera lui să treacă repede și cei doi soți să se reunească fericiți cât de curând!

foto - Profimedia

Ghid de cumpărături

horoscop zodia taur jpeg
Luna intră în zodia Taur și aduce schimbări pe plan financiar. Patru zodii care pun accentul pe bani începând cu 1 septembrie Horoscop
foto1 ciprian jpg
#Exclusiv Click!
VideoUn român de 24 de ani și-a cumpărat un apartament cu credit și l-a renovat singur de la zero: „De şapte luni lucrez la casa mea” Național
image
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei adevarul.ro
image
Mediterana, „încărcată” de vara caniculară. Meteorologii avertizează că începe sezonul viiturilor rapide adevarul.ro

Parteneri

image
De nicăieri! Karlo Muhar, ofertat de Universitatea Craiova! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Jobul neaşteptat care bate, pentru unii, o carieră în IT. Ce spun despre salarii şi beneficii observatornews.ro
image
În 1966, Marlon Brando a cumpărat un atol din Polinezia. Acum e sanctuar cu 15.614 de țestoase verzi www.antena3.ro
image
Când se trece la ora de iarnă în 2026. Noaptea în care ceasurile se dau înapoi cu o oră www.gandul.ro
image
Ea este doctorița moartă în accidentul din Târgu Jiu! Traversa strada atunci când a fost lovită de o mașină www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce mănâncă la fiecare masă a zilei Adrian Mutu pentru a se menţine într-o formă fizică senzaţională la 47 de ani as.ro
image
Orașul din România unde poți cumpăra un apartament cu două camere la preț de mașină second-hand. Costă sub 16.000 de euro playtech.ro
image
„Ruptură de adductori”. Verdict dur pentru „jucătorul de 2 milioane de euro” al lui Gigi Becali www.fanatik.ro
image
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt și nu avea sens” Se iubeau de ani de zile, pozau mereu zâmbitori și îndrăgostiți, dar s-a ales praful de relația lor! El a decis să facă acum marele anunț www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Putea fi salvată? După accidentul auto, Prințesa Diana a agonizat aproape o oră și a murit după o altă oră la spital okmagazine.ro
image
Jocul nostalgiei! Copiii lui Cindy Crawford și Richard Gere, superbi împreună, la 30 de ani după divorțul părinților. Kaia și Homer le calcă perfect pe urme okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
O minune inginerească din Epoca Bronzului, uitată timp de 3.000 de ani historia.ro
image
#Biografii
George Enescu a sfârşit ca rob al unei prinţese extravagante historia.ro
shutterstock 2303330163 jpg
Casa pare lună, dar aceste locuri sunt pline de praf. Le uiți la fiecare curățenie Casa și grădină
realistic scene with elderly care senior people jpg
Stresul banilor îmbătrânește creierul? Ce au descoperit cercetătorii după decenii de monitorizare Dezvoltare personală
4 pasi care pastreaza machiajul uniform dupa o zi de probat haine jpg
4 pași care îți păstrează machiajul uniform într-o zi de probat haine Îngrijire personală
Rochie lungă tafta, lila, atmospherefashion ro, 527,00 de lei jpg
Rochia de ocazie care te pune în valoare. Alege-o în funcție de stilul preferat și de tendințe! Modă
Harry și Meghan, profimedia 1100544965 jpg
În America, socializau doar cu oameni de care se puteau folosi. Cum vor proceda Harry și Meghan în Marea Britanie? Pentru Femei
Gem smochine Sursa foto shutterstock 2062931198 jpg
Secretele unui gem de smochine ca al bunicii. E delicios! Pentru Femei
Melania Trump foto Profimedia jpg
Melania Trump e plătită pentru aparițiile ei publice? Un fost oficial al Casei Albe: „Și-o fi crescut tariful?...” Pentru Femei
Zeite romane jpg
Ce zeiță romană ești în funcție de ziua în care te-ai născut? Pentru Femei
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Trei ani de la moartea Alexandrei Ivanov. Tânăra de 25 de ani a cerut ajutor o noapte întreagă într-un spital, dar dosarul nu a ajuns nici acum în instanță actualitate.net