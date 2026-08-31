Probleme în Paradis? Taylor Swift, foc și pară din cauza soțului pe care de-abia îl mai vede la față

Nunta lor a fost cel mai important eveniment al anului, însă acum, la câteva săptămâni după ceremonia fastuoasă, celebra soție este extrem de dezamăgită.

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Potrivit publicației „Daily Mail”, un apropiat de-ai cuplului a insinuat că fericirea conjugală a celor două vedete are de suferit, la scurt timp de la nuntă. Acesta a declarat că începutul noului sezon NFL îl ține pe Kelce ocupat aproape în permanență cu antrenamentele pe care le face alături de echipa Kansas City Chiefs. Din acest motiv, Taylor Swift și Travis Kelce nu se mai pot vedea zilnic, lucru care o frustrează enorm pe cântăreață.

Aceeași sursă susține că artista nu îi reproșează absența iubitului său, deoarece știa încă de la început cât de solicitantă este cariera lui. Mai mult, cei doi ar menține legătura constant prin telefon, mesaje și FaceTime, iar sportivul i-ar trimite frecvent florile ei preferate oriunde se află ea. Însă, trebuie să recunoaștem, nu e același lucru atunci când ar locui sub același acoperiș și ar dormi împreună în fiecare noapte.

În timp ce Travis se concentrează pe pregătirea pentru noul sezon, Taylor Swift își continuă și ea proiectele profesionale pe care le are în desfășurare în New York, Los Angeles și Londra, participând la evenimente, interviuri și promovând noutățile ei muzicale.

Taylor Swift și Travis Kelce și-au unit destinele pe 3 iulie 2026, în Madison Square Garden din New York, eveniment la care au participt numeroase celebrități, printre care Brad Pitt și Jennifer Lopez. Iar, după bucuria simțită în timpul ceremoniei nupțiale și a petrecerii ce-a urmat, Taylor n-a avut la dispoziție decât câteva săptămâni ca să testeze viața de femeie măritată alături de proaspătul ei soț.

Faimoasa pereche a petrecut câteva zile superbe în Laguna, California, durata scurtă a lunii de miere fiind un alt motiv de frustrare pentru cântăreață. „Cu el plecat tot timpul, ea a fost nevoită să iasă singură prin oraș, iar frustrările ei s-au mărit pe zi ce trece”, a declarat sursa în „Daily Mail”, pe 30 august. Sperăm ca perioada aglomerată din cariera lui să treacă repede și cei doi soți să se reunească fericiți cât de curând!

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