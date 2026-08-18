 Vită la grătar
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Vită la grătar

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Carnea de vită pregătită meșteșugit, alături de fel și fel de garnituri, face deliciul meselor alături de cei dragi.

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Ingrediente

500 g fleică de vită

Pentru marinată:

125 ml vin roșu, sec

1 linguriță de usturoi mărunțit

1 linguriță rozmarin tăiat fin

1 lingură ulei

zeama de la 1 lămâie sau 1 linguriță oțet

sare

piper

1 linguriță muștar

Mod de preparare

Pui într-un castron toate ingredientele pentru marinată, le amesteci bine, potrivești gustul de sare și de piper, apoi așezi carnea de vită în bol. Acoperi vasul și îl ții 20 de minute.

Încingi grătarul și frigi carnea 3-4 minute pe fiecare parte, apoi o așezi pe o farfurie, o acoperi și o ții 10 minute așa înainte de a o tăia.

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