 Budincă New Orleans
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Budincă New Orleans

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Îți place porumbul? Trebuie să încerci această rețetă.

budinca new orleans jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

500 g porumb dulce boabe

1 ardei roșu

1 ardei verde mic

1 ceapă mică

2 ouă

60 g unt

150 ml smântână pentru gătit

80 g biscuiți sărați sau crackers

100 g cașcaval ras

½ linguriță boia dulce

un praf de ardei iute, opțional

sare și piper

pătrunjel sau coriandru verde, pentru servit

Mod de preparare

Cureți ceapa și o toci mărunt. Speli ardeii, îi cureți de semințe și îi tai cubulețe. Scurgi bine porumbul dulce, iar biscuiții sărați îi zdrobești grosier.

Încălzești jumătate din unt într-o tigaie. Adaugi ceapa și ardeii și le gătești 4–5 minute, până se înmoaie ușor. Adaugi porumbul, boiaua, ardeiul iute, sare și piper, apoi amesteci și mai lași 2–3 minute pe foc.

Bați ouăle într-un bol cu smântâna. Adaugi cașcavalul ras și jumătate din biscuiții zdrobiți, apoi încorporezi amestecul cald de porumb și ardei.

Ungi cu unt un vas termorezistent și torni compoziția în el. Presari deasupra restul de biscuiți zdrobiți și pui din loc în loc bucățele din untul rămas.

Coci budinca în cuptorul preîncălzit timp de 25–30 de minute, până se leagă frumos și se rumenește ușor la suprafață.

Servești budinca de porumb caldă, presărată cu pătrunjel verde, ca garnitură lângă carne friptă ori ca preparat simplu, alături de salată.

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