Cum să faci ceapă murată crocantă și aromată

Ceapa murată se prepară ușor și transformă orice masă într-un adevărat răsfăț.

Ceapa murată Foto: Shutterstock

Ingrediente

4 cepe roșii

300 ml apă

1 lingură zahăr

100 ml oțet

2 căței de usturoi

1 linguriță boabe de piper

1 linguriță sare grunjoasă

Mod de preparare

Așezi un vas pe foc, în care torni apa, oțetul, zahărul și sarea. Fierbi la foc mediu, până când zahărul și sarea se dizolvă complet.

Separat, tai ceapa julienne și o așezi în borcane. Adaugi usturoiul mărunțit și boabele de piper, apoi torni lichidul fierbinte peste ceapă. Închizi borcanele ermetic și le așezi cu gura în jos, până când se răcesc complet.