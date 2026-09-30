 Cum faci o salată aperitiv delicioasă cu ton, avocado și ouă
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Cum faci o salată aperitiv delicioasă cu ton, avocado și ouă

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Cu ton, avocado și ouă fierte, această salată aperitiv este cremoasă, gustoasă și foarte ușor de pregătit. Servită pe rondele de orez, este ideală pentru o gustare rapidă sau un aperitiv.

Salată aperitiv delicioasă cu ton, avocado și ouă
Salată aperitiv delicioasă cu ton, avocado și ouă Foto: Shutterstock

Ingrediente

8 rondele de orez

2 conserve de ton în suc propriu

2 avocado coapte

4 ouă

½ ceapă roșie mică

2 linguri iaurt grecesc

1 lingură zeamă de lămâie

1 linguriță muștar

1 lingură pătrunjel verde tocat

sare și piper

pătrunjel, pentru decor

Mod de preparare

Pui ouăle într-o cratiță cu apă rece și le fierbi 9–10 minute din momentul în care apa începe să clocotească. Le răcești în apă rece, le cureți și le tai felii.

Scurgi bine tonul și îl desfaci cu o furculiță. Cureți avocado, îl pui într-un bol și îl zdrobești grosier.

Cureți ceapa roșie și o toci mărunt. O adaugi peste avocado, împreună cu tonul, iaurtul, zeama de lămâie, muștarul și pătrunjelul tocat. Amesteci ușor compoziția și o potrivești de sare și piper.

Așezi rondelele de orez pe un platou și distribui deasupra salata de ton și avocado. Adaugi pe fiecare rondea felii de ou fiert și decorezi cu pătrunjel verde. Servești imediat, pentru ca rondelele de orez să rămână crocante.

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