 Biscuiți fragezi cu mere. Rețeta simplă pentru un desert de sezon
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Biscuiți fragezi cu mere. Rețeta simplă pentru un desert de sezon

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Dacă ai câteva mere la îndemână, poți pregăti un desert simplu și aromat, perfect pentru zilele de toamnă. Acești biscuiți sunt crocanți la exterior, fragezi în interior și au o umplutură delicioasă de mere caramelizate.

Biscuiți cu mere, fragezi și ușor de pregătit
Biscuiți cu mere, fragezi și ușor de pregătit Foto: Pexels

Combinația dintre aluatul fraged și umplutura de mere caramelizate transformă biscuiții într-un desert potrivit atât pentru o gustare dulce, cât și pentru momentele în care ai musafiri. Merele gătite cu zahăr brun și vanilie capătă o aromă plăcută și se potrivesc foarte bine cu aluatul ușor crocant la exterior.

Rețeta este potrivită și pentru cei care nu au foarte multă experiență în bucătărie. Aluatul se pregătește rapid, însă trebuie lăsat la frigider cel puțin o oră înainte de coacere. În acest timp poate fi pregătită umplutura de mere, astfel încât toate ingredientele să fie gata pentru asamblare.

Ingrediente

Pentru aluat:

  • 100 g zahăr
  • 110 ml ulei
  • 2 ouă
  • 300 g făină
  • 10 g praf de copt

Pentru umplutura de mere:

  • 4-5 mere
  • 2 linguri zahăr brun
  • vanilie

Mod de preparare

Într-un bol încăpător, amestecă zahărul cu uleiul. Adaugă ouăle și bate bine compoziția cu un tel. Încorporează apoi făina amestecată în prealabil cu praful de copt și amestecă folosind o spatulă, până când obții un aluat ușor lipicios, explică Cosânzenele Gătesc.

Acoperă bolul cu folie alimentară și pune aluatul la frigider pentru cel puțin o oră.

Între timp, pregătește umplutura. Curăță merele și taie-le în cubulețe, apoi pune-le într-o tigaie împreună cu zahărul brun și puțină vanilie. Lasă-le la foc mic, amestecând din când în când, până când se înmoaie și se caramelizează ușor. După aceea, lasă umplutura să se răcească.

Scoate aluatul de la frigider și formează biluțe generoase. Așază-le într-o tavă și apasă ușor în mijlocul fiecăreia, formând o adâncitură în care vei pune umplutura de mere.

Pune biscuiții în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, cu ventilație, și coace-i timp de 15-17 minute.

La final, vei obține niște biscuiți aromați, ușor crocanți la exterior și fragezi în interior, cu o umplutură dulce de mere caramelizate.

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