 Cum pregătești rulouri de șuncă cu cașcaval și baby spanac
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Cum pregătești rulouri de șuncă cu cașcaval și baby spanac

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Rulourile de șuncă cu cașcaval și baby spanac sunt un aperitiv simplu, gustos și aspectuos, ideal pentru mesele în familie sau platourile festive.

Rulouri de șuncă cu cașcaval și baby spanac
Rulouri de șuncă cu cașcaval și baby spanac Foto: Shutterstock

Ingrediente

6 felii mari de șuncă

6 felii de cașcaval

1 mână de baby spanac

1-2 castraveți murați mici

Mod de preparare

Așezi feliile de șuncă pe un tocător. Pui peste fiecare felie de șuncă câte o felie de cașcaval. Speli frunzele de spanac și le usuci bine, apoi le așezi peste cașcaval.

Tai castraveții murați fâșii subțiri și îi adaugi peste spanac.

Rulezi strâns fiecare felie, formând rulouri. Fixezi rulourile cu scobitori și le așezi pe un platou.

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