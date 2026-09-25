Murăturile turcești, perfecte pentru zilele de iarnă. Cum se prepară saramura care le păstrează

Dacă vrei să ieși din zona clasicelor murături românești, varianta turcească, turșu, este una dintre cele mai interesante și aromate alternative. Rețeta este una simplă și perfectă pentru a păstra murăturile proaspete pe timpul sezonului rece.

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Ingredientele care definesc turșu

Pentru un borcan autentic de murături turcești, ai nevoie de:

1 kg castraveți mici

500 g gogoșari sau ardei kapia

500 g conopidă

300 g morcovi

200 g țelină

2–3 ardei iuți

1 căpățână de usturoi

1 litru apă

500 ml oțet de vin alb

2 linguri sare grunjoasă, neiodată

1 lingură zahăr

1 linguriță boabe de piper

1 linguriță boabe de muștar

2–3 foi de dafin

câteva fire de mărar uscat

1 linguriță semințe de coriandru

câteva frunze de țelină

ardei iute, după gust.

După răcire, borcanele se păstrează într-un loc răcoros, ferit de lumină. După prima săptămână pot fi gustate, iar pentru un gust mai intens se recomandă maturarea completă, de două săptămâni.

Durata de maturare depinde de temperatură: 7-14 zile în mod obișnuit, iar prepararea este mai rapidă la căldură și mai lentă la frig.

Legumele sunt puse la fermentat alături de usturoi, ierburi și condimente, iar după maturare capătă un gust intens, ușor acrișor, și o textură crocantă, specifică bucătăriei anatoliene.

Turșu suyu - băutura surpriză a bucătăriei turcești

Murăturile turcești nu sunt doar o garnitură: zeama lor, numită turşu suyu, este considerată o băutură tradițională. În magazinele turcești, borcanele cu murături sunt adesea așezate lângă pahare cu lichid rozaliu sau transparent, servit rece. Băutura este acră, intens sărată și uneori picantă.

Turșu se servește ca garnitură lângă preparate din carne, orez, cartofi sau mâncăruri tradiționale. Nu este un suc dulce, ci chiar saramura murăturilor, ajustată după gustul casei.

Combinația de legume oferă un contrast plăcut de texturi și un gust acrișor, aromat. Pentru a păstra crocanța, borcanele trebuie ținute în condiții răcoroase, iar după deschidere se recomandă refrigerarea.

În restaurantele turcești, turşu suyu este servit adesea alături de mâncăruri grase, pentru a echilibra gustul. Cu toate acestea, saramura nu trebuie consumată de persoanele care au interdicție la mâncărurile sărate.