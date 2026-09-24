Înghețată de cocos – răsfăț tropical, cremos și răcoritor

Fină, cremoasă și parfumată, înghețata de cocos este un desert foarte gustos. Se prepară ușor și este perfectă pentru un moment dulce de răsfăț, alături de familie sau prieteni.

Înghețată de cocos Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 conservă cu lapte de cocos (400 ml)

200 ml smântână pentru frișcă

4 linguri miere

1 linguriță extract de vanilie

50 g fulgi de cocos

fructe de pădure, după gust, pentru servit

Mod de preparare

Torni conserva de lapte de cocos într-un bol, o amesteci cu smântâna, cu mierea și cu vanilia, omogenizezi compoziția, apoi încorporezi fulgii de cocos.

Torni într-o caserolă cu capac și o dai la congelator pentru șase ore sau peste noapte.

După o oră, o scoți, o mixezi și o dai din nou la congelator. Repeți de cel puțin trei ori, ca să nu se formeze ace de gheață.

O servești în jumătăți de nucă de cocos sau în pahare, decorată cu fructe de pădure.