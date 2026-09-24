 Înghețată de cocos – răsfăț tropical, cremos și răcoritor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Înghețată de cocos – răsfăț tropical, cremos și răcoritor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fină, cremoasă și parfumată, înghețata de cocos este un desert foarte gustos. Se prepară ușor și este perfectă pentru un moment dulce de răsfăț, alături de familie sau prieteni.

Înghețată de cocos
Înghețată de cocos Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 conservă cu lapte de cocos (400 ml)

200 ml smântână pentru frișcă

4 linguri miere

1 linguriță extract de vanilie

50 g fulgi de cocos

fructe de pădure, după gust, pentru servit

Mod de preparare

Torni conserva de lapte de cocos într-un bol, o amesteci cu smântâna, cu mierea și cu vanilia, omogenizezi compoziția, apoi încorporezi fulgii de cocos.

Torni într-o caserolă cu capac și o dai la congelator pentru șase ore sau peste noapte.

După o oră, o scoți, o mixezi și o dai din nou la congelator. Repeți de cel puțin trei ori, ca să nu se formeze ace de gheață.

O servești în jumătăți de nucă de cocos sau în pahare, decorată cu fructe de pădure.

Ghid de cumpărături

Anca Țurcașiu în tinerețe jpg
Recunoști adolescenta din imagine? Astăzi are o carieră de succes și este adorată de români Vedete românești
banner natalia guberna Horia brenciu jpg
#Exclusiv Click!
Scandalul dintre Elena Cârstea și Horia Brenciu ia amploare. Natalia Guberna îi sare în apărare: „Nu a fost gentleman” Vedete românești
image
840 de metri parcurși în 35 de minute, în Pipera. Cum descriu șoferii aglomerația din București: „Traficul se plânge de trafic” adevarul.ro
image
Cum încearcă Ucraina să oprească ofensiva Rusiei cu un plan strategic de „distrugere totală”. Pierderile Moscovei au ajuns la 2.000 de oameni pe zi adevarul.ro

Parteneri

image
FCSB, din nou o forță după revenirea lui Laurențiu Reghecampf? Daniel Pancu, despre tandemul Gigi Becali - Reghe: „Acolo e cheia!” www.fanatik.ro
image
Nou record pentru motorină în UE. Cu cât s-a scumpit şi care sunt ţările cu cele mai mari preţuri observatornews.ro
image
DIICOT a pus sechestru pe casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu în dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro www.antena3.ro
image
Cum a ajuns Tarom o vacă de muls pentru alte companii aeriene, precum „noul Blue Air”. De ce compania aeriană de stat a zburat toată vara cu o aeronavă închiriată de la Hello Jets, iar contractul e ținut „la secret” www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Din ce face bani moștenitoarea averii lui Ion Țiriac, de 2,3 miliarde de dolari. Unde este angajată şi ce meserie are as.ro
image
Bani de la fostul soț și după divorț. Când poate fi acordată pensia de întreținere playtech.ro
image
„Gigi îl vrea categoric, 75% este rezolvat”: Mihai Stoica, anunț-bombă pentru deturnarea lui Nicolae Stanciu de la U Cluj www.fanatik.ro
image
Adriana Bahmuțeanu, ordin de protecție împotriva fiilor lui Silviu Prigoană! LOVITURĂ de teatru la audieri 😲 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Tânăra iubită a lui Brad Pitt, în vârstă de 33 de ani, a făcut furori într-o senzuală rochie de seară, alături de star okmagazine.ro
image
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
de la grau la hrisca jpg
De la grâu la hrisca: tot ce trebuie sa stii despre faina Ponturi în bucătărie
dovlecei jpg
Dovlecelul, verdele gustos - leguma cu puține calorii Ponturi în bucătărie
elwira petre jpg
Băutura Elwirei Petre pentru o imunitate de fier. Rețeta perfectă pentru sezonul rece Rețete
bulion shutterstock jpg
Câtă sare se pune, de fapt, la 10 kg de roșii pentru bulion. De ce lucruri trebuie să ținem cont Rețete
gabriela cristea reteta (1) jpg
Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta unui prânz sofisticat. Ingredientele sunt simple și la îndemâna oricui Rețete
placinta cu branza jpg
Atlasul gusturilor: Bucătăria croată, o punte între lumi și tradiții Rețete
ciuperci pleurotus cu ardei si marar jpg
Cum să prepari cele mai gustoase ciuperci pleurotus cu ardei și mărar Rețete cu legume
pepene murat
Pepene la murat pentru iarnă. Cum se aleg pepenii și care e rețeta ca să rămână fermi și crocanți Rețete
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net