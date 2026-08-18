Biscuiți cu matcha – aroma delicată a ceaiului verde

Biscuiții cu matcha sunt un desert simplu, un răsfăț potrivit alături de o cafea sau un ceai.

Ingrediente

2 căni făină universală

2 lingurițe praf de copt

1/2 linguriță sare

1 vârf linguriță cardamom măcinat

3/4 cană zahăr

2/3 cană ulei de rapiță

2 ouă mari

1/2 linguriță extract de vanilie

1/4 linguriță extract de migdale

2 linguri și 1 linguriță praf de matcha

zahăr vanilat, pentru ornat

Mod de preparare

Într-un castron, amesteci făina, praful de copt, sarea și cardamomul, iar în alt bol bați ouăle cu uleiul, cu zahărul vanilat, extractele de vanilie și migdale. Într-un castron mic, amesteci 2 linguri de matcha cu 2 linguri de apă. Adaugi amestecul de matcha în compoziția cu ouă, apoi încorporezi totul în amestecul cu făină și frămânți până când obții un aluat moale. Îl învelești în folie alimentară și îl dai la frigider 20 de minute.

Scoți aluatul și îl întinzi pe un blat de lucru și cu ajutorul unei forme îl tai.

Tapetezi o tavă cu hârtie de copt, așezi fursecurile în ea și dai la cuptor 15 minute. Le scoți și le lași la răcit, apoi presari peste ele praf de macha amestecat cu zahăr vanilat.