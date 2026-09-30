 Cum prepari prăjitura cu ciocolată și pere
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Cum prepari prăjitura cu ciocolată și pere

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Prăjitura cu ciocolată și pere este ușor de pregătit și potrivită pentru momentele în care ai poftă de ceva dulce și aromat.

Prăjitura cu ciocolată și pere
Prăjitura cu ciocolată și pere Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru blat

180 g făină

120 g zahăr

120 g unt

100 g ciocolată neagră

3 ouă

2 linguri cacao

1 linguriță praf de copt

sare

Pentru stratul de pere

3 pere coapte, dar ferme

1 lingură zahăr brun

1 linguriță scorțișoară

1 lingură zeamă de lămâie

Pentru crema de deasupra

250 g cremă de brânză

150 g smântână fermentată

2 ouă

80 g zahăr

1 linguriță extract de vanilie

1 lingură amidon

Mod de preparare

Cureți perele, le îndepărtezi cotorul și le tai felii subțiri. Le amesteci cu zahărul brun, scorțișoara și zeama de lămâie și le lași deoparte.

Topești ciocolata împreună cu untul și lași amestecul câteva minute să se răcorească. Bați ouăle cu zahărul, apoi adaugi ciocolata topită. Încorporezi făina amestecată cu cacaua, praful de copt și sarea. Torni compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și o nivelezi.

Așezi feliile de pere peste stratul de ciocolată, într-un strat cât mai uniform.

Amesteci crema de brânză cu smântâna, zahărul, ouăle, vanilia și amidonul, până obții o cremă fină. O torni peste pere și o întinzi ușor, fără să amesteci straturile.

Dai tava la cuptorul încins pentru 40-45 de minute, până când partea de deasupra este rumenită, iar mijlocul prăjiturii este închegat. O lași să se răcească înainte să o porționezi.

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