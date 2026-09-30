Pâinea cu usturoi la air fryer care a devenit virală. Rețeta simplă, fără frământare, pentru care ai nevoie de doar câteva ingrediente

O pâine aromată cu usturoi, moale la interior și cu o crustă rumenă poate fi pregătită acasă fără să pornești cuptorul și fără să pierzi prea mult timp frământând aluatul.

Foto: Rețetă pâine - foto captură Youtube

O rețetă publicată pe canalul „Fryer Everyone Crazy”, pe YouTube, a atras atenția internauților și a depășit două milioane de vizualizări. Preparatul se face direct la friteuza cu aer cald, din câteva ingrediente simple.

Secretul rețetei este un aluat simplu, aromat din belșug cu usturoi și verdeață, peste care se adaugă la final unt, brânză și încă puțin usturoi.

Ce ingrediente sunt necesare

Pentru aluat ai nevoie de 350 de grame de făină universală, 280 ml de apă caldă, 25 ml de ulei de măsline, patru căței de usturoi, pătrunjel proaspăt, 5 grame de drojdie uscată și jumătate de linguriță de sare.

Pentru amestecul care se întinde deasupra pâinii sunt necesare 35 de grame de unt, trei căței de usturoi, mărar proaspăt, 50 de grame de brânză și puțină sare.

Combinația de usturoi, unt și verdeață este cea care îi oferă preparatului aroma intensă, în timp ce brânza formează deasupra un strat gustos și rumenit.

Cum se face pâinea la air fryer

Ingredientele pentru aluat se amestecă bine până când se obține o compoziție omogenă, fără să fie nevoie de frământarea îndelungată specifică pâinii tradiționale.

Separat, se pregătește amestecul aromat pentru partea de deasupra. Untul se combină cu usturoiul mărunțit, mărarul și puțină sare, iar apoi se întinde peste aluat. Se adaugă și brânza, care se va topi în timpul coacerii.

Pâinea se introduce apoi în friteuza cu aer cald și se coace timp de aproximativ 30 de minute, la 180 de grade Celsius. Timpul poate varia ușor în funcție de modelul aparatului, astfel că preparatul trebuie verificat înainte de a fi scos.

Rezultatul este o pâine de casă cu exterior rumenit și crocant și un interior moale și aerat, potrivită atât pentru micul dejun, cât și pentru o gustare sau alături de felul principal.