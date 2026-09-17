Preparatele banale care le aduc românilor aminte de copilărie: „E mâncarea sufletului meu”

O discuție pornită pe Reddit i-a făcut pe utilizatori să-și amintească de mâncărurile simple pe care le consumau în copilărie și pe care încă le mănâncă astăzi cu aceeași plăcere. Întrebarea a fost una cât se poate de simplă: care este preparatul banal care le oferă și acum o stare bună?

Orez cu lapte Foto: Arhivă

Autorul postării a povestit că, în cazul său, printre preferate se numără pâinea cu unt și zahăr sau gem de prune, dar și pufuleții combinați cu iaurt. Chiar dacă încearcă să aibă o alimentație mai sănătoasă sau mai sofisticată la maturitate, în zilele proaste revine la gusturile simple din copilărie.

„Oricât de mult aș încerca să mănânc «sănătos» sau sofisticat la maturitate, când am o zi proastă tot la o felie de pâine cu unt și roșii cu sare ajung”, a explicat autorul discuției.

Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar lista preparatelor care le trezesc utilizatorilor amintiri din copilărie este lungă.

De la pâine cu unt la mămăligă cu brânză

Printre cele mai întâlnite răspunsuri s-au aflat preparatele extrem de simple. Un utilizator a spus că preferă „Cartofi prăjiți cu ou și brânză topită în tigaie”, în timp ce altcineva a ales un desert cunoscut din copilărie: „Gris cu lapte și scorțișoară. Unbeatable since 1990..”.

Pâinea apare în foarte multe dintre amintirile celor care au participat la discuție. Un internaut a scris: „Pâine prăjită cu usturoi frecat pe ea sau sandwich cu parizer”. Un altul a răspuns simplu: „Pâine cu unt și miere”.

Și combinațiile cu lapte au rămas în memoria multora. „Lapte cu fidea, mămăligă cu brânză și smântână”, a scris un utilizator.

Mămăliga cu brânză și smântână a fost menționată de mai multe persoane, semn că preparatul simplu este încă asociat de unii dintre cei care au comentat cu mesele din copilărie.

O altă combinație amintită a fost salata de roșii cu pâine. Un utilizator a explicat de ce acest preparat a rămas important pentru el: „Salata de roșii cu pâine. Cu roșii din alea bune, dulci și cu pâine de casă. În familie se obișnuia să mâncăm asta foarte des vara, și a rămas în continuare una din mâncărurile mele preferate”.

Orez cu lapte, pâine cu dulceață și clătite

Printre răspunsurile primite s-au regăsit și gustări sau deserturi pe care mulți le-au asociat imediat cu anii copilăriei. „Biscuiți petit beurre cu lapte cald 😅”, a fost una dintre variante.

Un alt utilizator și-a amintit de „Pâine prăjită cu unt și cu dulceață de vișine”, adăugând că a renunțat între timp la cacao cu lapte.

În aceeași categorie intră orezul cu lapte, melcii cu lapte, dar și pâinea prăjită cu unt sau margarină, miere și ceai de tei. „Asta primeam la grădiniță și când iau o gură parcă îmi trimite sufletul în perioada aia”, a povestit un participant.

Unul dintre comentarii a venit sub forma unei liste întregi de preparate: „Pâine cu zahăr udată cu apă :)))

Clătite

Tocinei cu zahăr

Cartofi prăjiți cu ouă prăjite și gogoșari în sos

Turte fripte pe plită cu dulceață

Gogoși simple făcute în ulei

Orez fiert cu mere și scorțișoară”.

Pentru un alt utilizator, amintirile culinare sunt legate de timpul petrecut alături de bunica sa. Acesta a povestit despre orezul cu lapte și scorțișoară, dar și despre mucenici și cozonaci.

„Și mucenicii ăia ciorbă - era un întreg proces, fă-i, întinde-i pe ziar, întoarce-i. Și cozonacii. Făcea bunica-mea și pe noi ne chema să ținem de lighean când frământa coca. Apoi, când erau gata nebunii ăia, miroseau pe toată scara până la noi la etaj”, a povestit acesta.

Paste cu brânză, pateu și salată de vinete

Lista preparatelor care au rămas în memoria utilizatorilor continuă cu paste, cartofi, pateu și diverse combinații cu pâine.

„Paste cu brânză. Efectiv paste, cu brânză rasă. Când vreau să mă simt puțin exquisite, bag și niște unt. Dar paste cu brânză”, a scris un utilizator. Acesta și-a amintit și de tocănița de cartofi, precizând că nu reușește să o facă exact așa cum o pregătea bunica.

Altcineva a menționat „Pâine cu ou în tigaie (french toast practic) cu brânză sărată rasă deasupra cât e încă fierbinte”, iar pentru desert folosea aceeași bază, dar adăuga zahăr.

Au mai fost amintite „Mămăligă cu smântână”, „Pateu” și „Mămăligă cu lapte”. Un participant și-a amintit și de pâinea „turcească”, pe care o mânca în drum spre casă: „Era pâinea aia «turcească» îi spuneam noi, mâncam una pe drum de la alimentară până acasă, așa caldă”.

Printre preparatele care au adunat nostalgie s-a numărat și șnițelul de pui cu garnitură și salată: „Șnițel de pui cu cartofi prăjiți și o salată de roșii și castraveți. E mâncarea sufletului meu și are aromă de copilărie și de amintiri cu mamaie.”

Au fost menționate și salata de vinete cu ardei copți, fasolica prăjită cu ardei copți, precum și cartofii fierți sau copți în cuptor, serviți cu mujdei de usturoi și pâine.

„Cartofi fierți sau copți în cuptor, cu mujdei de usturoi și pâine. Nu e cel mai nutritiv lucru, dar atât am avut atunci și am mâncat cu mare poftă și plăcere. La fel fac și acum, deși încerc să mănânc foarte rar”, a povestit unul dintre utilizatori.