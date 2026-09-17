 Preparatele banale care le aduc românilor aminte de copilărie: „E mâncarea sufletului meu”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Preparatele banale care le aduc românilor aminte de copilărie: „E mâncarea sufletului meu”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O discuție pornită pe Reddit i-a făcut pe utilizatori să-și amintească de mâncărurile simple pe care le consumau în copilărie și pe care încă le mănâncă astăzi cu aceeași plăcere. Întrebarea a fost una cât se poate de simplă: care este preparatul banal care le oferă și acum o stare bună?

Orez cu lapte
Orez cu lapte Foto: Arhivă

Autorul postării a povestit că, în cazul său, printre preferate se numără pâinea cu unt și zahăr sau gem de prune, dar și pufuleții combinați cu iaurt. Chiar dacă încearcă să aibă o alimentație mai sănătoasă sau mai sofisticată la maturitate, în zilele proaste revine la gusturile simple din copilărie.

„Oricât de mult aș încerca să mănânc «sănătos» sau sofisticat la maturitate, când am o zi proastă tot la o felie de pâine cu unt și roșii cu sare ajung”, a explicat autorul discuției.

Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar lista preparatelor care le trezesc utilizatorilor amintiri din copilărie este lungă.

De la pâine cu unt la mămăligă cu brânză

Printre cele mai întâlnite răspunsuri s-au aflat preparatele extrem de simple. Un utilizator a spus că preferă „Cartofi prăjiți cu ou și brânză topită în tigaie”, în timp ce altcineva a ales un desert cunoscut din copilărie: „Gris cu lapte și scorțișoară. Unbeatable since 1990..”.

Pâinea apare în foarte multe dintre amintirile celor care au participat la discuție. Un internaut a scris: „Pâine prăjită cu usturoi frecat pe ea sau sandwich cu parizer”. Un altul a răspuns simplu: „Pâine cu unt și miere”.

Și combinațiile cu lapte au rămas în memoria multora. „Lapte cu fidea, mămăligă cu brânză și smântână”, a scris un utilizator.

Mămăliga cu brânză și smântână a fost menționată de mai multe persoane, semn că preparatul simplu este încă asociat de unii dintre cei care au comentat cu mesele din copilărie.

O altă combinație amintită a fost salata de roșii cu pâine. Un utilizator a explicat de ce acest preparat a rămas important pentru el: „Salata de roșii cu pâine. Cu roșii din alea bune, dulci și cu pâine de casă. În familie se obișnuia să mâncăm asta foarte des vara, și a rămas în continuare una din mâncărurile mele preferate”.

Orez cu lapte, pâine cu dulceață și clătite

Printre răspunsurile primite s-au regăsit și gustări sau deserturi pe care mulți le-au asociat imediat cu anii copilăriei. „Biscuiți petit beurre cu lapte cald 😅”, a fost una dintre variante.

Un alt utilizator și-a amintit de „Pâine prăjită cu unt și cu dulceață de vișine”, adăugând că a renunțat între timp la cacao cu lapte.

În aceeași categorie intră orezul cu lapte, melcii cu lapte, dar și pâinea prăjită cu unt sau margarină, miere și ceai de tei. „Asta primeam la grădiniță și când iau o gură parcă îmi trimite sufletul în perioada aia”, a povestit un participant.

Unul dintre comentarii a venit sub forma unei liste întregi de preparate: „Pâine cu zahăr udată cu apă :)))

Clătite

Tocinei cu zahăr

Cartofi prăjiți cu ouă prăjite și gogoșari în sos

Turte fripte pe plită cu dulceață

Gogoși simple făcute în ulei

Orez fiert cu mere și scorțișoară”.

Pentru un alt utilizator, amintirile culinare sunt legate de timpul petrecut alături de bunica sa. Acesta a povestit despre orezul cu lapte și scorțișoară, dar și despre mucenici și cozonaci.

„Și mucenicii ăia ciorbă - era un întreg proces, fă-i, întinde-i pe ziar, întoarce-i. Și cozonacii. Făcea bunica-mea și pe noi ne chema să ținem de lighean când frământa coca. Apoi, când erau gata nebunii ăia, miroseau pe toată scara până la noi la etaj”, a povestit acesta.

Paste cu brânză, pateu și salată de vinete

Lista preparatelor care au rămas în memoria utilizatorilor continuă cu paste, cartofi, pateu și diverse combinații cu pâine.

Paste cu brânză. Efectiv paste, cu brânză rasă. Când vreau să mă simt puțin exquisite, bag și niște unt. Dar paste cu brânză”, a scris un utilizator. Acesta și-a amintit și de tocănița de cartofi, precizând că nu reușește să o facă exact așa cum o pregătea bunica.

Altcineva a menționat „Pâine cu ou în tigaie (french toast practic) cu brânză sărată rasă deasupra cât e încă fierbinte”, iar pentru desert folosea aceeași bază, dar adăuga zahăr.

Au mai fost amintite „Mămăligă cu smântână”, „Pateu” și „Mămăligă cu lapte”. Un participant și-a amintit și de pâinea „turcească”, pe care o mânca în drum spre casă: „Era pâinea aia «turcească» îi spuneam noi, mâncam una pe drum de la alimentară până acasă, așa caldă”.

Printre preparatele care au adunat nostalgie s-a numărat și șnițelul de pui cu garnitură și salată: „Șnițel de pui cu cartofi prăjiți și o salată de roșii și castraveți. E mâncarea sufletului meu și are aromă de copilărie și de amintiri cu mamaie.”

Au fost menționate și salata de vinete cu ardei copți, fasolica prăjită cu ardei copți, precum și cartofii fierți sau copți în cuptor, serviți cu mujdei de usturoi și pâine.

„Cartofi fierți sau copți în cuptor, cu mujdei de usturoi și pâine. Nu e cel mai nutritiv lucru, dar atât am avut atunci și am mâncat cu mare poftă și plăcere. La fel fac și acum, deși încerc să mănânc foarte rar”, a povestit unul dintre utilizatori.

Ghid de cumpărături

Alina Laufer, perioadă de foc cu cei trei copii
#Exclusiv Click!
Alina Laufer, la capătul puterilor. Ce se întâmplă în familia ei: „Este foarte complicat” Vedete românești
Horoscop, foto Shutterstock jpg
Veste uriașă pentru două zodii pe 17 septembrie. Acești nativi au parte de ajutor divin în următoarea perioadă Horoscop
image
„Fiecare se descurcă așa cum poate”. Mii de familii de români trăiesc din comerțul la marginea drumului adevarul.ro
image
Decizia lui Ciprian Ciucu în privința trotinetelor electrice: „M-am suit pe una ca să ajung la timp la o întâlnire” adevarul.ro

Parteneri

image
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale celor “turnaţi” după declarații scrise www.fanatik.ro
image
A cumpărat cu 995 de $ un obiect ajuns pe Lună, apoi l-a vândut cu 1,8 milioane. NASA a dat-o în judecată observatornews.ro
image
De ce are Grecia fundul mării plin de blocuri de beton? Peste 6000 au fost scoase până acum din apă www.antena3.ro
image
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Tatăl lui Culiță Sterp, prins în mijlocul protestelor din Piața Victoriei. Ce a pățit acesta www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea as.ro
image
Obiectul neobișnuit găsit de un șofer la cheia mașinii după ce a cumpărat-o. 'Tocmai ajunsesem acasă'. Angajații au explicat ce face playtech.ro
image
Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!” www.fanatik.ro
image
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințesa Charlene a atras toate privirile cu o rochie asimetrică șic, când a apărut la Palat alături de Prințul Albert okmagazine.ro
image
Cartea contelui Spencer dinamitează monarhia britanică. Imediat după moartea Prințesei Diana, Regele Charles ar fi spus: ”O vom uita în curând” okmagazine.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
bani jpg
Pensiile recalculate greșit îi pot costa scump pe cei care au primit bani în plus. 500.000 de oameni, în situația de a fi executați silit Național
bucatarie pexels jpg
Ai aceste lucruri în bucătărie? Experții spun să le arunci la curățenia de toamnă Fapt divers
benzinarie pixabay jpg
Unde se găsesc cele mai mici tarife la benzină și motorină joi, 17 septembrie Național
cum creezi o atmosfera de relaxare in locuinta jpg
Obiectele care ocupă spațiu degeaba în locuință. Ce recomandă specialiștii Fapt divers
flori pentru sezonul rece jpg
6 flori de toamnă care dau un aer spectaculos terasei. Alternative la clasicele crizanteme Fapt divers
Examen - elevi- scoala FOTO Shutterstock
Vacanța de iarnă 2026. Câte zile libere au elevii de sărbători și când se întorc la școală Național
descoperire1 jpeg
Orașul pierdut de 700 de ani, descoperit sub mare. Ce au găsit scafandrii Fapt divers
casa uk1 jpeg
O fostă închisoare transformată în locuință a fost scoasă la vânzare. Cu ce preț se vinde Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net