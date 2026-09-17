 Scandal în familia regală! Ce i-ar fi spus Regele Charles fratelui Dianei după moartea ei
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Scandal în familia regală! Ce i-ar fi spus Regele Charles fratelui Dianei după moartea ei

#Casa Regală a Marii Britanii
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O nouă carte despre viața Prințesei Diana readuce în atenție tensiunile din familia regală, la aproape trei decenii de la moartea acesteia. Charles Spencer, fratele Dianei, susține în memoriile sale că Regele Charles i-ar fi făcut o afirmație dură la doar câteva zile după tragicul accident în care sora lui și-a pierdut viața.

Prințesa Diana și Prințul Charles
Prințesa Diana și Prințul Charles Foto: Profimedia

Potrivit relatării din cartea Swan Song: Diana, My Sister, discuția dintre cei doi ar fi avut loc în contextul unei dispute legate de funeraliile Dianei și, în special, de participarea Prinților William și Harry la procesiunea funerară.

Spencer povestește că, la acea vreme, un reprezentant important al Palatului i-ar fi transmis că cei doi băieți ai Dianei, care aveau atunci 15 și, respectiv, 12 ani, urmau să meargă în spatele sicriului mamei lor.

Răspunsul fratelui Dianei ar fi fost categoric: „Asta nu se va întâmpla”.

Potrivit memoriilor sale, la doar câteva minute după această reacție, Charles l-ar fi sunat și ar fi pus sub semnul întrebării atitudinea familiei Spencer față de responsabilitate și datorie.

Disputa despre procesiunea funerară

În relatarea publicată înaintea lansării cărții, Charles Spencer susține că Regele Charles a adus în discuție propria experiență de la funeraliile unchiului său, Lord Mountbatten, în 1979.

Charles participase atunci la procesiunea funerară a lui Louis Mountbatten, care fusese asasinat de IRA. Spencer afirmă că i-a atras atenția asupra diferenței de vârstă: Charles avea 30 de ani în momentul respectiv, în timp ce William și Harry erau încă adolescenți și copii.

Potrivit fratelui Dianei, discuția ar fi devenit extrem de tensionată după această observație. El susține că Charles „a luat-o razna” și că a continuat să vorbească furios la telefon.

Spencer spune că a ascultat fără să îl întrerupă, iar la un moment dat a crezut că pauza din conversație însemna că prințul de atunci încerca să-și recapete calmul.

Apoi, în relatarea din carte, Spencer susține că Charles ar fi spus: „Fiți sigur, o vom uita destul de curând!”

Fratele Dianei afirmă că a rămas uimit de această replică și că a avut nevoie de câteva secunde înainte să răspundă.

„Nu pot să cred că tocmai ai spus asta”, ar fi fost replica lui, după care a închis telefonul.

Dezvăluirea apare în contextul în care relația dintre Charles Spencer și familia regală fusese deja tensionată după moartea Dianei. În 1997, fratele ei ținuse un discurs puternic la Westminster Abbey, în cadrul funeraliilor, în care promisese că familia Dianei îi va proteja pe William și Harry.

Reacția rară a Palatului Buckingham

Dezvăluirile din carte au provocat și o reacție neobișnuită din partea Palatului Buckingham. Un purtător de cuvânt al Regelui a transmis că, în mod obișnuit, familia regală nu comentează cărțile, însă de această dată a făcut o precizare referitoare la afirmațiile lui Charles Spencer.

„Deși, în principiu, nu comentăm cărțile, Majestatea Sa este conștient că durerea provocată de pierderea unui frate poate întuneca rațiunea, poate afecta judecata și poate influența memoria în moduri pe care ceilalți nu le recunosc, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere”, a transmis Palatul.

Replica amintește de formularea folosită de Regina Elisabeta a II-a în 2021, după interviul acordat de Harry și Meghan lui Oprah Winfrey. Atunci, Palatul transmisese că „unele amintiri pot varia”, în contextul acuzațiilor prezentate de cei doi.

Cartea lui Charles Spencer urmează să fie publicată în Marea Britanie în săptămâna următoare și va apărea în 12 limbi. Memoriile sunt prezentate drept o relatare personală despre sora sa mai mare, urmând să abordeze copilăria Dianei, căsnicia sa de 15 ani cu Charles și perioada dificilă de după accidentul din august 1997.

Diana a murit la vârsta de 36 de ani, într-un accident de mașină produs la Paris, în timp ce se afla împreună cu partenerul său, Dodi Fayed, și șoferul Henri Paul.

Charles Spencer a explicat că a decis să își aștearnă propriile amintiri în scris după ce, în apropierea aniversării a 30 de ani de la moartea Dianei, a primit din nou numeroase solicitări pentru interviuri despre sora sa.

El a spus că își dorește ca volumul să prezinte perspectiva sa asupra Dianei și să ofere o imagine a femeii pe care o descrie drept o persoană „unică, dinamică, plină de iubire, carismă și îndoieli de sine”.

Disputa privind procesiunea funerară fusese evocată și de Prințul Harry în cartea sa Spare. El a relatat că Charles Spencer s-ar fi opus puternic ideii ca cei doi frați să meargă în spatele sicriului mamei lor și a citat afirmația: „Nu puteți să-i faceți pe băieții aceștia să meargă în spatele sicriului mamei lor. Este barbar”.

Harry a descris ulterior acea procesiune drept una dintre cele mai grele experiențe ale copilăriei sale. William a vorbit, la rândul său, în 2017, despre cât de dificilă a fost acea plimbare în spatele sicriului Dianei.

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