Nepoatele Prințesei Diana vin în România! La ce eveniment exclusivist vor participa Lady Amelia și Lady Eliza Spencer

Lady Amelia și Lady Eliza Spencer, nepoatele Prințesei Diana, sosesc în România în perioada 25-27 septembrie. Celebrele aristocrate vor lua parte la un turneu de polo călare din țara noastră, readucând în prim-plan amintiri dragi din copilăria alături de Lady Diana.

Nepoatele Prințesei Diana ajung în România Foto: instagram/arhivă

Lady Amelia Spencer Mallett și Lady Eliza Spencer, nepoatele Prințesei Diana, vor ajunge în comuna Singureni, din județul Giurgiu, unde vor lua parte la un eveniment special.

Invitate de onoare la un turneu internațional de polo călare

Gemenele Spencer, ajunse la vârsta de 34 de ani, vor fi prezente în comuna Singureni din județul Giurgiu, unde se va desfășura cea de-a treia ediție a turneului Singureni Manor Polo Cup, potrivit Pro Tv.

Competiția reprezintă primul turneu internațional de polo pe cai organizat în România, un sport nobil la care cele două surori asistă frecvent pe marile arene ale lumii.

Născute din căsnicia Contelui Charles Spencer cu fostul model Victoria Lockwood, cele două surori s-au remarcat în lumea modei internaționale, bifând colaborări impresionante cu branduri de lux precum Vogue, Bulgari, Versace, Armani sau Schiaparelli.

Pe plan personal, Lady Amelia este căsătorită de trei ani cu omul de afaceri Greg Mallett, în timp ce sora ei geamănă, Lady Eliza, absolventă de criminologie și psihologie, s-a logodit anul trecut cu omul de afaceri sud-african Channing Millerd.

Amintirea vie a Prințesei Diana și ultima întâlnire din Africa de Sud

De-a lungul anilor, gemenele Spencer au vorbit deschis și cu multă căldură despre legătura apropiată pe care au avut-o cu mătușa lor celebră. Prințesa de Wales le-a vizitat frecvent în Africa de Sud, ultima lor întâlnire având loc chiar în cursul anului 1997, cu puțin timp înainte ca Lady Di să își piardă viața în mod tragic la Paris, la doar 36 de ani.

Accidentul care a îndoliat întreaga planetă a avut loc în noaptea de 31 august 1997, în jurul orei 00:23, la scurt timp după ce Prințesa Diana părăsise hotelul parizian în care era cazată.

Autoturismul în care călătorea alături de partenerul său, Dodi Fayed, s-a izbit violent de un pilon de susținere dintr-un pasaj rutier subteran, un moment de cotitură pentru întreaga Casă Regală și pentru familia Spencer.

Teoriile care au înconjurat moartea Prințesei Diana

De-a lungul anilor, au apărut numeroase speculații legate de moartea Prințesei Diana, inclusiv teoria potrivit căreia aceasta ar fi fost însărcinată cu Dodi Al-Fayed și că familia regală britanică ar fi vrut să împiedice relația lor. Ipoteza a fost analizată de anchetatori, însă dovezile medicale și criminalistice nu au confirmat existența unei sarcini.

În jurul tragediei au circulat și alte teorii, precum implicarea serviciilor secrete britanice, misterioasa mașină Fiat Uno sau folosirea unui flash care l-ar fi orbit pe șofer înainte de accident. Aceste ipoteze au alimentat speculațiile timp de ani, deși anchetele oficiale nu le-au confirmat.