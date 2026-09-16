 Obiectele personale ale lui Brigitte Bardot, scoase la licitație! Bijuteriile se vând cu mii de euro
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Obiectele personale ale lui Brigitte Bardot, scoase la licitație! Bijuteriile se vând cu mii de euro

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Viața privată a legendarei Brigitte Bardot poate fi descoperită printr-o colecție impresionantă de obiecte care i-au aparținut.

O expoziție dedicată actriței franceze a fost deschisă pe 15 septembrie, la Hôtel Drouot din Paris, înaintea licitației programate pentru 21 septembrie. În total, 285 de obiecte provenite din locuințele vedetei sunt prezentate publicului.

Brigitte Bardot s-a stins din viață pe 28 decembrie 2025
Brigitte Bardot s-a stins din viață pe 28 decembrie 2025 Foto: Profimedia

Printre acestea se află bijuterii, haine, mobilier, desene, portrete, obiecte decorative, parfumuri, dar și lucruri aparent banale, pe care Bardot le numea cu afecțiune „mărunțișuri”. Este vorba despre ceasuri deșteptătoare, cutii de bijuterii, farfurioare, crucifixuri, statuete ale Fecioarei Maria, brichete, scrumiere și cadouri primite de la fani.

Brigitte Bardot iubea bijuteriile și parfumurile

Mai multe bijuterii au fost scoase la licitație
Mai multe bijuterii au fost scoase la licitație Foto: Profimedia

Frank Guillou, cel care i-a fost asistent personal timp de aproape 40 de ani, a povestit că Bardot era extrem de atentă la locul în care erau așezate lucrurile.

„Brigitte ura când obiectele erau mutate. Totul trebuia să rămână la locul lui”, a spus acesta pentru cotidianul Il Foglio. Unul dintre obiectele pregătite pentru licitație este mașina de scris Olivetti Lettera 22 pe care Bardot a folosit-o pentru a-și redacta al doilea volum autobiografic, „Le Carré de Pluton”. Actrița o folosea și pentru a răspunde scrisorilor primite de Fundația Brigitte Bardot pentru Apărarea Animalelor.

Colecția mai cuprinde un autoportret realizat de vedetă, un desen al lui Roger Vadim, primul ei soț, dar și faimoșii ei balerini de la Repetto. În expoziție pot fi văzute și chitarele flamenco pe care Bardot le îndrăgea, cizmele ei roșii din piele, ochelari de soare, pălării, bijuterii și sticle de parfum. „L’Heure Bleue” de la Guerlain era parfumul ei preferat.

Printre piesele care vor fi scoase la licitație se află și mai multe obiecte de mobilier din locuințele sale din Saint-Tropez și Paris. Pe listă se găsește un celebru fotoliu din răchită în stil „Emmanuelle”, cunoscut și sub denumirea de „Peacock”, dar și o masă cu design inspirat de forma unei lalele.

Mașina ei de scris
Mașina ei de scris Foto: Profimedia

Unul dintre cele mai valoroase obiecte este un inel Mellerio cu un diamant de 3,67 carate, evaluat la 5.000-10.000 de euro. O altă bijuterie scoasă la licitație este o inimă din aur marca Fred, gravată cu numele sculptorului Miroslav Brozek, partenerul lui Bardot între 1975 și 1979. Piesa are o valoare estimată la 1.500-3.500 de euro.

Va fi vândută și brățara din aur pe care actrița a purtat-o la nunta cu Jacques Charrier, în 1959. Bijuteria este decorată cu mai multe pandantive, reprezentând două chitare, o inimă, o cușcă și o medalie a Sfintei Brigid.

Brigitte Bardot a murit pe 28 decembrie anul trecut, la vârsta de 91 de ani. Banii obținuți în urma licitației vor fi donați Fundației Brigitte Bardot, precum și fiului actriței, Nicolas-Jacques Charrier.

Ghid de cumpărături

cub gina pistol png
#Exclusiv Click!
Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley? Vedete românești
madalina apostol (1) jpg
Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia Vedete românești
image
„Nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”. Tănasă (AUR), scandal în ședința în care s-a aprobat trimiterea a 20 de militari români la comandamentul pentru Ucraina adevarul.ro
image
Scene indecente pe acoperișul unui bloc din Oradea. Poliția îi caută pe cei doi protagoniști adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali are două variante bombă de antrenor la FCSB dacă Baciu nu bate la Craiova. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Țara în care șoferii fac coadă pentru benzină la 8,95 lei litrul observatornews.ro
image
Leul s-a prăbușit, dar afacerea cu vinuri a lui Mugur Isărescu a prosperat: Veniturile au ajuns la 57 milioane de lei www.antena3.ro
image
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea as.ro
image
Vârsta de pensionare a femeilor crește din nou. Cum se modifică pragul în fiecare an până în 2035 playtech.ro
image
Îl vor neapărat pe Cîrjan și sunt gata să vină cu o ofertă pe care Dinamo să n-o poată refuza! Detalii din interior www.fanatik.ro
image
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul okmagazine.ro
image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei okmagazine.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
banner gabriela cristea (2) jpg
VideoGabriela Cristea, mai nervoasă ca niciodată! Vedeta a răbufnit după ce fiicele sale au fost jignite: „De copiii mei nu te iei!” Vedete românești
gabi tamas olga barcari jpeg
Olga Barcari l-a dat de gol pe Gabi Tamaș! Ce emisiune au filmat împreună și când va fi difuzată Vedete românești
nepoatele Prințesei Diana jpg
Nepoatele Prințesei Diana vin în România! La ce eveniment exclusivist vor participa Lady Amelia și Lady Eliza Spencer Vedete internaționale
madalina apostol (2) jpg
Moartea Mădălinei Apostol, în vizorul presei internaționale. Detaliul observat de jurnaliștii străini Vedete românești
Dakoda Johnson, Machine Gun Kelly, Megan Fox foto Profimedia jpg
Machine Gun Kelly e noul iubit al actriței Dakota Johnson? Rapperul a fost logodit cu Megan Fox Vedete internaționale
Florin Dumitrescu, dezvăluiri despre noul sezon „MasterChef”
#Exclusiv Click!
VideoFlorin Dumitrescu, dezvăluiri despre noul sezon „MasterChef”: „Ne așteaptă o altă dinamică”. Ce pregătește chef-ul pentru toamnă și cum stă cu cinele romantice Vedete românești
madalina apostol (1) jpg
Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia Vedete românești
Ilinca Vandici jpg
Ilinca Vandici, imagini din New York în timpul sarcinii: „Printre luminile orașului” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net