Obiectele personale ale lui Brigitte Bardot, scoase la licitație! Bijuteriile se vând cu mii de euro

Viața privată a legendarei Brigitte Bardot poate fi descoperită printr-o colecție impresionantă de obiecte care i-au aparținut.

O expoziție dedicată actriței franceze a fost deschisă pe 15 septembrie, la Hôtel Drouot din Paris, înaintea licitației programate pentru 21 septembrie. În total, 285 de obiecte provenite din locuințele vedetei sunt prezentate publicului.

Brigitte Bardot s-a stins din viață pe 28 decembrie 2025 Foto: Profimedia

Printre acestea se află bijuterii, haine, mobilier, desene, portrete, obiecte decorative, parfumuri, dar și lucruri aparent banale, pe care Bardot le numea cu afecțiune „mărunțișuri”. Este vorba despre ceasuri deșteptătoare, cutii de bijuterii, farfurioare, crucifixuri, statuete ale Fecioarei Maria, brichete, scrumiere și cadouri primite de la fani.

Brigitte Bardot iubea bijuteriile și parfumurile

Mai multe bijuterii au fost scoase la licitație Foto: Profimedia

Frank Guillou, cel care i-a fost asistent personal timp de aproape 40 de ani, a povestit că Bardot era extrem de atentă la locul în care erau așezate lucrurile.

„Brigitte ura când obiectele erau mutate. Totul trebuia să rămână la locul lui”, a spus acesta pentru cotidianul Il Foglio. Unul dintre obiectele pregătite pentru licitație este mașina de scris Olivetti Lettera 22 pe care Bardot a folosit-o pentru a-și redacta al doilea volum autobiografic, „Le Carré de Pluton”. Actrița o folosea și pentru a răspunde scrisorilor primite de Fundația Brigitte Bardot pentru Apărarea Animalelor.

Colecția mai cuprinde un autoportret realizat de vedetă, un desen al lui Roger Vadim, primul ei soț, dar și faimoșii ei balerini de la Repetto. În expoziție pot fi văzute și chitarele flamenco pe care Bardot le îndrăgea, cizmele ei roșii din piele, ochelari de soare, pălării, bijuterii și sticle de parfum. „L’Heure Bleue” de la Guerlain era parfumul ei preferat.

Printre piesele care vor fi scoase la licitație se află și mai multe obiecte de mobilier din locuințele sale din Saint-Tropez și Paris. Pe listă se găsește un celebru fotoliu din răchită în stil „Emmanuelle”, cunoscut și sub denumirea de „Peacock”, dar și o masă cu design inspirat de forma unei lalele.

Mașina ei de scris Foto: Profimedia

Unul dintre cele mai valoroase obiecte este un inel Mellerio cu un diamant de 3,67 carate, evaluat la 5.000-10.000 de euro. O altă bijuterie scoasă la licitație este o inimă din aur marca Fred, gravată cu numele sculptorului Miroslav Brozek, partenerul lui Bardot între 1975 și 1979. Piesa are o valoare estimată la 1.500-3.500 de euro.

Va fi vândută și brățara din aur pe care actrița a purtat-o la nunta cu Jacques Charrier, în 1959. Bijuteria este decorată cu mai multe pandantive, reprezentând două chitare, o inimă, o cușcă și o medalie a Sfintei Brigid.

Brigitte Bardot a murit pe 28 decembrie anul trecut, la vârsta de 91 de ani. Banii obținuți în urma licitației vor fi donați Fundației Brigitte Bardot, precum și fiului actriței, Nicolas-Jacques Charrier.