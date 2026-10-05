Radu Ciucă, adevărul despre plecarea de la PRO TV și mutarea la Antena 1. Ce spune despre Denise Rifai și relația cu Cătălin Măruță

În urmă cu câteva luni, Radu Ciucă a făcut o schimbare importantă în cariera sa. După plecarea de la PRO TV și încheierea emisiunii „La Măruță”, acesta a ajuns la Antena 1, unde s-a alăturat echipei „Furnicuțele”. Trecerea la un nou post de televiziune a venit cu o perioadă aglomerată pentru vedeta TV, care a continuat în paralel colaborarea cu Cătălin Măruță la podcastul „Acasă la Măruță”.

Cum a fost pentru Radu Ciucă trecerea de la PRO TV la Antena 1 Foto: arhiva Click!

În primăvara lui 2026, Radu Ciucă a început o nouă etapă profesională, după ce PRO TV a renunțat la emisiunea „La Măruță”. La Antena 1, acesta a devenit parte din proiectul „Furnicuțele”, care a ajuns acum la cel de-al doilea sezon.

La început, echipa emisiunii era formată din Radu Ciucă, Oase, Furnicuțele Scamă și Blană și Denise Rifai. În această toamnă, însă, prezentatoarea a fost înlocuită de Cătălin Măruță, o schimbare pe care Radu Ciucă o privește cu entuziasm.

„Al doilea sezon clar e mult mai bine, nu? Că a revenit fratele meu, ca să zic așa. Recunosc, eram foarte bine și în primul sezon, adică se crease echipa foarte mișto, cel puțin între noi, băieții: Oase, Furnicuțele... Chiar și cu Denise Rifai! Dar cu siguranță faptul că a venit Cătălin Măruță, pentru mine, cel puțin, e cu atât mai bine. Eu mă bucur! Cred că mă bucur mai tare decât el.

Recunosc că mi-a fost foarte greu în perioada când am început filmările. Evident, înainte să încep aici, am vorbit cu el.

Dacă el n-ar fi fost ok cu asta și dacă ar fi considerat că noi nu reușim să ducem lucrurile la bun sfârșit la podcast, probabil că m-aș fi gândit de două ori înainte să accept proiectul pe care mi l-a propus Emilia Vlad. Dar în momentul în care i-am spus, el s-a bucurat foarte tare și chiar m-a împins de la spate: «Du-te că îți trebuie, că e mișto, că e foarte bine pentru tine»! Adică a fost susținătorul meu număr 1.

Și mi-a fost foarte greu în perioada aia, când am început filmările aici. Cătălin Măruță fiind cumva liber, având mult mai mult timp liber, filmările se suprapuneau de cele mai multe ori...

Era foarte greu, era alergătura între studio-uri... Am noroc că sunt studio-urile relativ aproape. Noi suntem în Pipera la Antena 1, studioul nostru de podcast e la Promenada. Au fost destul de multe zile în care n-am fost acolo la filmări, dar era foarte greu cumva cu editarea, pentru că eu fac editare la podcast-uri. Aveam zile întregi în care mă trezeam la ora 06.00 și ajungeam acasă pe la ora 12.00 noaptea.

Dar nu mă plâng! A fost o perioadă... Era greu! Acum, cumva, o să avem același program. Deci mă mai relaxez și eu din punctul ăsta de vedere. E mult mai bine”, a spus Radu Ciucă pentru Libertatea.

Radu Ciucă și Cătălin Măruță, colaborare și dincolo de televiziune

Pe lângă implicarea în „Furnicuțele”, Radu Ciucă continuă să lucreze alături de Cătălin Măruță la podcastul „Acasă la Măruță”. Schimbarea postului de televiziune nu a însemnat, așadar, și încheierea colaborării dintre cei doi.

„Ăsta e singurul lucru pe care îl mai fac. Nici n-aș avea timp, sincer. Cel puțin acum. Imaginează-ți că la podcast eu acolo sunt, cum să zic, și omul care montează și cel care uneori stă la cameră, îi ajut pe băieții până și la lumina.

Eu centrez, eu dau cu capul! Să zicem că sunt un fel de producători executiv, după Cătălin Măruță. Adică noi am început treaba asta împreună, așa, doi oameni într-o încăpere, și așa am continuat. Evident, echipa s-a mărit. Cumva Cătălin se bazează foarte tare pe mine. E o chestie de relaxare a lui când știe că sunt acolo, că lucrurile merg bine”, a încheiat Radu Ciucă interviul pentru Libertatea.

Acum, odată cu schimbările din echipa „Furnicuțele” și revenirea lui Cătălin Măruță în proiect, Radu Ciucă spune că lucrurile au devenit mai ușor de gestionat. Pentru el, noua formulă pare să fie una mai echilibrată, după perioada intensă de la începutul colaborării cu Antena 1.