 Radu Ciucă, adevărul despre plecarea de la PRO TV și mutarea la Antena 1. Ce spune despre Denise Rifai și relația cu Cătălin Măruță
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Radu Ciucă, adevărul despre plecarea de la PRO TV și mutarea la Antena 1. Ce spune despre Denise Rifai și relația cu Cătălin Măruță

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În urmă cu câteva luni, Radu Ciucă a făcut o schimbare importantă în cariera sa. După plecarea de la PRO TV și încheierea emisiunii „La Măruță”, acesta a ajuns la Antena 1, unde s-a alăturat echipei „Furnicuțele”. Trecerea la un nou post de televiziune a venit cu o perioadă aglomerată pentru vedeta TV, care a continuat în paralel colaborarea cu Cătălin Măruță la podcastul „Acasă la Măruță”.

Cum a fost pentru Radu Ciucă trecerea de la PRO TV la Antena 1
Cum a fost pentru Radu Ciucă trecerea de la PRO TV la Antena 1 Foto: arhiva Click!

În primăvara lui 2026, Radu Ciucă a început o nouă etapă profesională, după ce PRO TV a renunțat la emisiunea „La Măruță”. La Antena 1, acesta a devenit parte din proiectul „Furnicuțele”, care a ajuns acum la cel de-al doilea sezon.

La început, echipa emisiunii era formată din Radu Ciucă, Oase, Furnicuțele Scamă și Blană și Denise Rifai. În această toamnă, însă, prezentatoarea a fost înlocuită de Cătălin Măruță, o schimbare pe care Radu Ciucă o privește cu entuziasm.

Al doilea sezon clar e mult mai bine, nu? Că a revenit fratele meu, ca să zic așa. Recunosc, eram foarte bine și în primul sezon, adică se crease echipa foarte mișto, cel puțin între noi, băieții: Oase, Furnicuțele... Chiar și cu Denise Rifai! Dar cu siguranță faptul că a venit Cătălin Măruță, pentru mine, cel puțin, e cu atât mai bine. Eu mă bucur! Cred că mă bucur mai tare decât el.

Recunosc că mi-a fost foarte greu în perioada când am început filmările. Evident, înainte să încep aici, am vorbit cu el.

Dacă el n-ar fi fost ok cu asta și dacă ar fi considerat că noi nu reușim să ducem lucrurile la bun sfârșit la podcast, probabil că m-aș fi gândit de două ori înainte să accept proiectul pe care mi l-a propus Emilia Vlad. Dar în momentul în care i-am spus, el s-a bucurat foarte tare și chiar m-a împins de la spate: «Du-te că îți trebuie, că e mișto, că e foarte bine pentru tine»! Adică a fost susținătorul meu număr 1.

Și mi-a fost foarte greu în perioada aia, când am început filmările aici. Cătălin Măruță fiind cumva liber, având mult mai mult timp liber, filmările se suprapuneau de cele mai multe ori...

Era foarte greu, era alergătura între studio-uri... Am noroc că sunt studio-urile relativ aproape. Noi suntem în Pipera la Antena 1, studioul nostru de podcast e la Promenada. Au fost destul de multe zile în care n-am fost acolo la filmări, dar era foarte greu cumva cu editarea, pentru că eu fac editare la podcast-uri. Aveam zile întregi în care mă trezeam la ora 06.00 și ajungeam acasă pe la ora 12.00 noaptea.

Dar nu mă plâng! A fost o perioadă... Era greu! Acum, cumva, o să avem același program. Deci mă mai relaxez și eu din punctul ăsta de vedere. E mult mai bine”, a spus Radu Ciucă pentru Libertatea.

Radu Ciucă și Cătălin Măruță, colaborare și dincolo de televiziune

Pe lângă implicarea în „Furnicuțele”, Radu Ciucă continuă să lucreze alături de Cătălin Măruță la podcastul „Acasă la Măruță”. Schimbarea postului de televiziune nu a însemnat, așadar, și încheierea colaborării dintre cei doi.

Ăsta e singurul lucru pe care îl mai fac. Nici n-aș avea timp, sincer. Cel puțin acum. Imaginează-ți că la podcast eu acolo sunt, cum să zic, și omul care montează și cel care uneori stă la cameră, îi ajut pe băieții până și la lumina.

Eu centrez, eu dau cu capul! Să zicem că sunt un fel de producători executiv, după Cătălin Măruță. Adică noi am început treaba asta împreună, așa, doi oameni într-o încăpere, și așa am continuat. Evident, echipa s-a mărit. Cumva Cătălin se bazează foarte tare pe mine. E o chestie de relaxare a lui când știe că sunt acolo, că lucrurile merg bine”, a încheiat Radu Ciucă interviul pentru Libertatea.

Acum, odată cu schimbările din echipa „Furnicuțele” și revenirea lui Cătălin Măruță în proiect, Radu Ciucă spune că lucrurile au devenit mai ușor de gestionat. Pentru el, noua formulă pare să fie una mai echilibrată, după perioada intensă de la începutul colaborării cu Antena 1.

Ghid de cumpărături

image png
Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...” Vedete internaționale
monica barladeanu si valeriu gheorghita jpg
Monica Bârlădeanu, mesaj public pentru soțul ei. „Îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine” Vedete românești
image
De ce mor românii de inimă de 2,5 ori mai mult decât alți europeni? Semnalele de alarmă care salvează vieți adevarul.ro
image
Victoria care a transformat Rusia din stat vasal în mare putere. Cum a deschis "țarul nebun" drumul spre Siberia adevarul.ro

Parteneri

image
Dezvăluiri exclusive despre demisia lui Gică Hagi de la națională. „M-a sunat pe la 12 noaptea” www.fanatik.ro
image
Asistent medical din Bicaz, găsit mort la serviciu chiar de către colegi. Octav avea doar 35 de ani observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Fostul premier Marcel Ciolacu transmite un mesaj în ziua consultărilor de la Cotroceni: „Sper ca săptămâna aceasta să avem Guvern” www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el as.ro
image
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani playtech.ro
image
Marcel Pușcaș și Eugen Neagoe i-au făcut primul „11” lui Gică Hagi. Niciunul nu l-a ales pe Ianis Hagi! Exclusiv www.fanatik.ro
image
O mai ții minte pe Cati 'nu te mai droga'?! Ce s-a ales de fosta iubită a lui Răzvan, la 8 ani de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Cadoul intim al lui Meghan, scos la vânzare pe eBay pentru 20.000 de lire! Prințesa, „îngrozită”, și-ar fi cerut iertare okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
image
#Istoria Filmului
Succesul și decăderea lui Buster Keaton, actorul de comedie care nu râdea niciodată historia.ro
Banner Stefan Bănică
#Exclusiv Click!
Cu cât s-au scumpit biletele la Concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr: „E greu să ții pasul cu inflația!” Vedete românești
gabi torje 0 jpeg
VideoDrama neștiută din viața lui Gabi Torje. Tatăl fotbalistului a murit în 2022: „Mă susține de sus” Vedete românești
Adrian Ordean, sărbătorit pentru 55 de ani de carieră! Ce cadouri i-au oferit fetele de la A.S.I.A.
#Exclusiv Click!
Adrian Ordean, sărbătorit pentru 55 de ani de carieră. Ce cadouri i-au oferit fetele de la A.S.I.A. Vedete românești
banner Ian jpg
Un singur artist îi ia apărarea lui Ian după gestul șocant de la Arenele Romane: „Eliberați-l!” Vedete românești
Kim Kardashian foto Profimedia jpg
Nu se descurcă singură! Kim Kardashian are o „armată” de bone pentru cei patru copii ai ei! Vedete internaționale
ema uta si andrei barbu jpg
Andrei Barbu a recunoscut că a bătut-o pe Ema Uta. „Este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o” Vedete românești
monica barladeanu si valeriu gheorghita jpg
Monica Bârlădeanu, mesaj public pentru soțul ei. „Îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine” Vedete românești
Catalin Scarlatescu, foto Instagram jpg
FotoImagine rară cu Cătălin Scărlătescu! Juratul de la „MasterChef”, surprins într-o ipostază discretă Vedete românești
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net