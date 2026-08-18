Cu cine a fost surprinsă Andreea Popescu la cafea. Legătura neașteptată cu Cătălin Măruță

Andreea Popescu a fost surprinsă în compania unui bărbat cunoscut din televiziune. Este vorba despre Radu Ciucă, bun prieten și cel care a fost mâna dreaptă a lui Cătălin Măruță. Cei doi au fost văzuți împreună, în plină zi, într-o cafenea din zona Dorobanți, unde au stat de vorbă relaxați.

Andreea Popescu și Radu Ciucă, împreună la o cafea

Apariția celor doi vine într-un moment în care viața sentimentală a Andreei Popescu a fost intens comentată. După divorțul de Rareș Cojoc și speculațiile privind o posibilă apropiere de Dan Alexa, vedeta declara, în urmă cu doar câteva săptămâni, că nu se simte pregătită să își refacă viața amoroasă.

Întâlnirea cu Radu Ciucă nu înseamnă însă neapărat că între cei doi există o relație sentimentală. O cafea poate fi la fel de bine prilejul unei întâlniri amicale sau chiar profesionale.

Imaginile cu Radu Ciucă și Andreea Popescu

Andreea Popescu și Radu Ciucă au fost surprinși discutând și părând foarte relaxați unul în compania celuilalt. La un moment dat, bărbatul a fost abordat de două femei pe care le cunoștea, iar acesta i le-a prezentat Andreei. După ce și-au încheiat întâlnirea, cei doi au plecat împreună cu mașina, potrivit imaginilor care pot fi văzute AICI.

Momentul a atras atenția, mai ales în contextul în care Andreea Popescu a fost discretă în ultima perioadă în ceea ce privește viața sa sentimentală. Rămâne însă de văzut dacă întâlnirea cu Radu Ciucă a fost doar una între doi prieteni și colegi sau dacă există mai multe detalii în spatele acestei apariții.

Vedeta a obținut permisul de conducere

Andreea Popescu a bifat o nouă reușită după divorțul de Rareș Cojoc, tatăl celor trei copii ai săi. Vedeta a pus tot mai mult accent pe propria dezvoltare în ultima perioadă, s-a concentrat pe schimbările din viața sa, iar acum a mai adăugat o realizare pe lista personală: a obținut permisul de conducere, la vârsta de 42 de ani.

„Sora voastră a luat carnetul la 42 de ani”, a scris Andreea Popescu pe Instagram, la secțiunea InstaStory.

„Îi mulțumesc instructorului meu care a avut multă răbdare cu mine”

Ulterior, vedeta a revenit cu o postare mai amplă în care a explicat cât de important a fost acest moment pentru ea și le-a transmis urmăritorilor un mesaj despre curajul de a începe lucruri noi, indiferent de vârstă.

„Nu aveam cum să nu fac o postare despre faptul că mi-am luat carnetul la 42 de ani. Multă lume mă întreabă: «De ce atât de târziu?». Iar eu vă spun doar atât: niciodată nu este prea târziu să începi ceva și să și reușești.

Sunt convinsă că acum, când o să încep să conduc, o să spun: «Cum de am stat până acum fără carnet?!». Îi mulțumesc instructorului meu care a avut multă răbdare cu mine… și eu cu el. Practic, ne-am perfecționat răbdarea împreună. Poate pentru majoritatea oamenilor să îți iei carnetul nu este o mare realizare, dar pentru mine înseamnă enorm.

Și cred că tocmai asta contează: fiecare dintre noi are propriile frici de depășit și propriile victorii de sărbătorit, indiferent la ce vârstă vin. Vă mulțumesc și vouă pentru toate mesajele de încurajare și de felicitare. Sunteți minunate!”.

Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu

Andreea Popescu este mulțumită de schimbările prin care a trecut în ultima perioadă și spune că intervențiile estetice au ajutat-o să se simtă mai bine în propria piele. În urmă cu câteva zile, fosta dansatoare a Deliei Matache a vorbit despre procedurile la care a apelat, după ce a reușit să slăbească aproximativ 20 de kilograme.

Vedeta a explicat că, după transformarea fizică, a decis să apeleze la medicul estetician pentru a corecta anumite zone ale corpului. Printre intervențiile menționate se numără un eyebrow lift, implanturile și o abdominoplastie reversă, aceasta din urmă fiind legată de pierderea semnificativă în greutate.

„Îți îmbunătățești anumite părți ale corpului. La mine a fost partea asta de eyebrow lift. Bineînțeles, mi-am pus și implanturi. Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri. E o chestie intimă. Am făcut implant, am făcut eyebrow lift și abdominoplastie reversă, asta din cauza celor 20 de kilograme pe care le-am dat jos în total, în tot timpul acesta în care am slăbit”, a spus Andreea Popescu într-un clip video publicat pe rețelele de socializare.