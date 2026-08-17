 Andreea Popescu, în culmea fericirii! A obținut permisul de conducere la 42 de ani: „Sora voastră a luat carnetul”
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Andreea Popescu, în culmea fericirii! A obținut permisul de conducere la 42 de ani: „Sora voastră a luat carnetul”

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Andreea Popescu are motive serioase de sărbătoare. Influencerița a reușit, după mai multe încercări și emoții, să obțină permisul de conducere. Vedeta le-a dat vestea și urmăritorilor săi, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Andreea Popescu a luat permisul de conducere / foto: arhiva Click!
Andreea Popescu a luat permisul de conducere / foto: arhiva Click!

La vârstă de 42 de ani, Andreea Popescu a făcut un pas important pentru ea și a intrat oficial în rândul șoferilor. După o perioadă în care s-a pregătit pentru examen și a avut de gestionat emoțiile puternice, aceasta a reușit să treacă și de proba practică.

Andreea Popescu, fericită că a devenit șoferiță

Influencerița a publicat o fotografie alături de instructorul auto, dar și imaginea documentului care confirmă că a obținut permisul de conducere. Andreea Popescu nu și-a ascuns deloc entuziasmul și a mărturisit că nici ea nu se aștepta să ajungă să ia carnetul la această vârstă.

„Sora voastră a luat carnetul la 42 de ani”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram, la secțiunea InstaStory.

Ulterior, vedeta a ținut să facă o altă postare: „Nu aveam cum să nu fac o postare despre faptul că mi-am luat carnetul la 42 de ani. Multă lume mă întreabă: «De ce atât de târziu?». Iar eu vă spun doar atât: niciodată nu este prea târziu să începi ceva și să și reușești.

Sunt convinsă că acum, când o să încep să conduc, o să spun: «Cum de am stat până acum fără carnet?!». Îi mulțumesc instructorului meu care a avut multă răbdare cu mine… și eu cu el. Practic, ne-am perfecționat răbdarea împreună. Poate pentru majoritatea oamenilor să îți iei carnetul nu este o mare realizare, dar pentru mine înseamnă enorm.

Și cred că tocmai asta contează: fiecare dintre noi are propriile frici de depășit și propriile victorii de sărbătorit, indiferent la ce vârstă vin. Vă mulțumesc și vouă pentru toate mesajele de încurajare și de felicitare. Sunteți minunate!”.

Reușita este cu atât mai importantă pentru vedetă cu cât examenul auto a reprezentat o adevărată provocare pentru ea, în special din cauza emoțiilor pe care le avea în timpul testării.

A trecut examenul scris, dar emoțiile îi dădeau mari bătăi de cap

Cu ceva timp înainte să obțină permisul, Andreea Popescu anunța că a reușit să treacă de proba teoretică. La acel moment, influencerița era deja încrezătoare că va putea ajunge și la finalul examenului. Problema nu era însă condusul în sine, ci stările pe care le avea atunci când trebuia să susțină examenul. Andreea Popescu povestea că emoțiile deveneau atât de puternice, încât îi era dificil să se concentreze.

E carnetul ca și luat. Vă spun și de ce, pentru că niciodată nu a fost o problemă la condus, conduc foarte bine, lăsând toată modestia la o parte. Problema mea era că atât de frică mi se făcea în timpul examenului, încât mi se făcea rău. Nu puteam să mă concentrez.

Aveam niște emoții atât de puternice, care îmi acaparau tot corpul. Aveam o stare de anxietate, cu frică. E o chestie de-a mea pe care nu am putut să o controlez niciodată”, a declarat influencerița, în urmă cu ceva timp.

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