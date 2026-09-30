 Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei de la Paris. A defilat alături de Jane Fonda și Rihanna: „Un exemplu pentru mulți”
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VideoNadia Comăneci, apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei de la Paris. A defilat alături de Jane Fonda și Rihanna: „Un exemplu pentru mulți”

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Nadia Comăneci a avut o apariție de senzație la Paris Fashion Week. „Zeița de la Montreal” a urcat pe podiumul prezentării „Express Your Worth”, organizată de L’Oréal Paris, unde s-a întâlnit cu actrița Jane Fonda și a atras toate privirile.

Nadia Comăneci a defilat la Săptămâna Modei de la Paris
Nadia Comăneci a defilat la Săptămâna Modei de la Paris Foto: Profimedia

Nadia Comăneci a avut parte de o apariție deosebită la Paris Fashion Week, în cadrul prezentării de modă „Express Your Worth”, organizată de L’Oréal Paris. Fosta campioană olimpică a pășit pe podium într-o rochie neagră, mulată, cu mâneci bufante, care i-a pus în valoare silueta și eleganța. Cu zâmbetul pe buze și o atitudine încrezătoare, sportiva a atras atenția publicului prezent la eveniment.

Unul dintre momentele speciale ale defilării a fost întâlnirea cu legendara actriță Jane Fonda. Cele două s-au salutat pe podium, iar actrița i-a strâns mâna fostei gimnaste, într-un gest surprins de camerele de filmat.

Nadia Comăneci a ridicat, la un moment dat, mâinile deasupra capului, într-o poziție care amintește de gestul său emblematic de la finalul exercițiilor de gimnastică. Momentul a fost o trimitere simbolică la performanțele care au consacrat-o în întreaga lume.

Românca a defilat alături de personalități precum Lindsey Vonn, Eva Longoria și Rihanna. Pe podium au mai urcat Cara Delevingne, într-o rochie roșie, transparentă și strălucitoare, Kendall Jenner, care a ales o ținută neagră transparentă, și Heidi Klum, îmbrăcată într-o rochie scurtă, neagră, cu mâneci lungi și aplicații strălucitoare. La finalul prezentării, invitații s-au bucurat de un moment muzical susținut de Celine Dion.

Mesajul transmis de Nadia Comăneci despre încrederea în sine

Dincolo de apariția spectaculoasă, participarea Nadiei Comăneci la eveniment are și o semnificație aparte. Fosta gimnastă este ambasadoare în România a campaniei „Lessons of Worth” a L’Oréal Paris, prin intermediul căreia promovează încrederea în propria persoană și acceptarea de sine.

Sportiva a vorbit despre felul în care și-a schimbat perspectiva asupra succesului și despre importanța de a te accepta așa cum ești, fără presiunea perfecțiunii.

„Întotdeauna am crezut că «Pentru că meriți» este despre succes. Despre a fi cea mai bună, despre a câștiga, despre a nu greși niciodată. Dar, cu timpul, am realizat că înseamnă mult mai mult. Înseamnă să ai încredere în tine. Să îți dai voie să fii imperfectă. Să știi că ești suficientă exact așa cum ești”, a declarat Nadia Comăneci.

Apariția fostei campioane olimpice a fost primită cu entuziasm și de românii care o urmăresc pe rețelele de socializare. Aceștia au felicitat-o pentru eleganță și pentru felul în care a reprezentat România pe scena internațională.

„Un exemplu pentru mulți”, „Un om adevărat al României. O admir” și „Frumoasa noastră Nadia!” sunt câteva dintre mesajele lăsate de admiratori în mediul online.

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