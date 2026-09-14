 Sumă impresionantă pentru Nadia Comăneci la PRO TV. Cu cât ar fi plătită pentru „Românii au talent”
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Sumă impresionantă pentru Nadia Comăneci la PRO TV. Cu cât ar fi plătită pentru „Românii au talent”

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Nadia Comăneci a semnat cu PRO TV și s-a alăturat juriului „Românii au talent”, preluând scaunul lăsat liber de Carmen Tănase. Dincolo de mutarea de imagine spectaculoasă, fosta mare sportivă ar fi negociat un contract financiar record pentru piața de televiziune din România. 

Ce salariu ar avea Nadia Comăneci la PRO TV
Ce salariu ar avea Nadia Comăneci la PRO TV Foto: arhivă

Masa juriului unuia dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din România trece printr-o transformare spectaculoasă. Nadia Comăneci, simbolul sportului mondial, marchează o premieră absolută în carieră acceptând rolul de jurat într-o producție TV. 

Nadia Comăneci îi ia locul lui Carmen Tănase

PRO TV a prezentat pe rețelele de socializare noua formulă a juriului de la „Românii au talent”: Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete și Nadia Comăneci. Deși la început conducerea a păstrat discreția privind schimbările din echipă, s-a aflat că fosta campioană vine pe locul ocupat anterior de actrița Carmen Tănase.

Fosta mare sportivă a mărturisit că pasul o emoționează profund, comparând tensiunea din platou cu momentele trăite pe covorul de concurs:

„Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este «Românii au talent». Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo”.

Se presupune a fi un contract record în televiziune

Dincolo de miza artistică și vizibilitate, colaborarea presupune un efort financiar considerabil din partea postului. Potrivit informațiilor, contractul negociat de Nadia Comăneci ar atinge suma de aproximativ 300.000 de euro pentru întregul sezon, scriu jurnaliștii de la cancan.

Dacă aceste cifre se confirmă oficial, remunerația devine un record absolut pentru piața media din România, reprezentând cel mai mare onorariu achitat vreodată unui membru al unui juriu TV.

Cum a aflat Carmen Tănase că ar fi înlocuită de Nadia Comăneci la „Românii au talent”

Venirea Nadiei Comăneci în show-ul de talente de la PRO TV ar fi provocat o schimbare neașteptată la masa juriului. Conform relatărilor apărute în presă, actrița Carmen Tănase ar fi aflat despre înlocuirea sa chiar pe ultima sută de metri, cu foarte puțin timp înainte ca postul de televiziune să facă anunțul oficial privind cooptarea fostei mari gimnaste.

Până în acest moment, îndrăgita actriță a preferat discreția totală și nu a oferit nicio declarație publică legată de presupusa sa plecare. Deși prezența campioanei mondiale promite o dinamică spectaculoasă pe sticlă, structura finală a juriului pentru noul sezon rămâne învăluită în mister, nefiind exclusă nici varianta extinderii echipei la o formulă inedită cu cinci membri.

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